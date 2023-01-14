Российский удар по Днепру и другие события 325-го дня войны

Россия дважды за день обстреляла Украину. В Днепре ракета попала в жилой дом. Великобритания намерена отправить в Украину танки Challenger 2.

На 325-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 14 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Россия дважды за день обстреляла Украину

Российские войска нанесли два ракетных удара по Украине. В общей сложности по территории страны было выпущено 38 ракет, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и "Калибр", а также семь управляемых авиационных ракет Х-59.

После первой ракетной атаки, которая произошла утром, о жертвах и масштабных разрушениях не сообщалось. Из-за ракетного удара пострадали объекты энергетической инфраструктуры в шести областях Украины: Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской и Харьковской. В большинстве регионов введены аварийные отключения, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Удары продолжались и вечером. В Кривом Роге силам противовоздушной обороны удалось сбить четыре ракеты, однако еще одна попала в жилой сектор рядом с объектом инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Вилкул. По предварительной информации, один человек погиб, еще один ранен. Повреждены шесть частных домов.

В Днепре ракета попала в жилую многоэтажку, погибли 12 человек

Самые значительные разрушения произошли в Днепре, где российская ракета попала в девятиэтажный жилой дом. В одной из секций здания обрушились перекрытия, загорелись стоявшие возле дома машины. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела был обесточен целый район города.

По предварительным данным, из-за попадания ракеты в дом погибли 12 человек, еще около 60 получили ранения, сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. По его словам, среди раненых - 14 детей, самому младшему из которых три года. Вечером на месте попадания продолжались спасательные работы.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко указал, что из-под завалов удалось спасти 15 человек. Сколько людей под ними еще остаются, неизвестно. "Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", - прокомментировал удар по Днепру президент Украины Владимир Зеленский.

Кулеба призвал G7 и ЕС ввести новые санкции в отношении РФ

После обстрела Днепра министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 и ЕС ввести новые санкции в отношении России. "Каждый ракетный обстрел еще больше истощает российские запасы. Тем не менее они все еще могут производить новые ракеты. Мы можем и должны уничтожить их ракетно-беспилотную промышленность массовым санкционным ударом! Призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной", - написал Кулеба в Twitter.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия должна быть немедленно исключена из Совета безопасности ООН.

На территорию Молдовы упали обломки ракеты

Министерство внутренних дел Молдовы сообщило о падении обломков ракеты на территории страны. По данным ведомства, обломки были обнаружены в районе приграничного села Ларга. МВД Молдовы отметило, что это третий случай падения обломков ракет после обстрелов украинских территорий Россией.

Президент Молдовы Майя Санду осудила российские обстрелы Украины. "Жестокая война России против Украины снова прямо коснулась Молдовы. Пограничники нашли части ракеты недалеко от деревни Ларга в северной Молдове", - написала она в Twitter.

Лондон подтвердил намерение предоставить Киеву танки

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил "стремление Великобритании усилить поддержку Украины", в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

"Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить прочный мир", - говорится в сообщении канцелярии премьера.

Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Риши Сунака "за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров".

В стоп-лист РФ попали главы МИД и Генштаба Великобритании

Министерство иностранных дел России обнародовало несколько фамилий из списка 36 британских подданных, в отношении которых Москва ранее ввела персональные санкции. В российский стоп-лист, в частности, были включены глава британского МИДа Джеймс Клеверли и начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс, сообщается на сайте ведомства.

О решении ввести персональные санкции в отношении ряда членов британского правительства, представителей силовых ведомств и журналистов МИД РФ объявил 12 января, но имена тогда не назывались.

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