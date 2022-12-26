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Заседание Совета Безопасности ООН 21 декабряФото: Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/IMAGO
ПолитикаУкраина

Киев официально поставит вопрос о членстве РФ в Совбезе ООН

Екатерина Венкина
39 мин. назад

Россия не вправе оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и вообще быть в Организации Объединенных Наций, заявил министр иностранных дел Украины Кулеба.

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Украина планирует 26 декабря поднять вопрос о дальнейшем пребывании России в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил накануне вечером в эфире общенационального телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Завтра мы официально выступим с такой позицией. У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, не имеет", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины: Вопрос о денуклеаризации РФ перестал быть табу для Запада

По утверждению украинского министра, вопрос о том, что произойдет с Россией после ее поражения в войне с Украиной, в частности вопрос о ее денуклеаризации, перестал быть табу для западной дипломатии. "Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже... уже задают вопрос, какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности", - отметил Кулеба.

США хотели бы добиться исключения России

Президент Украины Владимир Зеленский уже призывал международное сообщество лишить Россию постоянного членства в Совбезе ООН и исключить ее из всех международных организаций. Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября, он назвал пять примеров возможного нарушения Москвой международного правопорядка и права, включая ядерный шантаж. По словам Зеленского, государство, которое угрожает ядерными ударами, не может оставаться постоянным членом Совбеза ООН.

На экстренном заседании СБ ООН по Украине 24 ноября, созванном по просьбе Киева, Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и налагать вето на решения Совбеза. Он подчеркнул, что "государство-террорист" (днем ранее Европарламент признал РФ государством - спонсором терроризма. - Ред.) не вправе участвовать ни в каких голосованиях, касающихся его "агрессии и террора".

США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, но не видят сейчас такой возможности, потому продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках, заявила 15 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Еще перед визитом Владимира Зеленского в США Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 млрд долларов (1,74 млрд евро). Было также подтверждено предоставление Киеву батареи американского наземного мобильного зенитного ракетного комплекса противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности Patriot. Украинских военных обучат работе с ним.

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