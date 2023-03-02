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Встреча глав МИД стран "большой двадцатки" в Нью-ДелиФото: Olivier Douliery/AFP/AP/picture alliance
КонфликтыГлобальные темы

Главы МИД G20 не смогли согласовать итоговую декларацию

Виталий Кропман
1 ч. назад

Россия и Китай выступил против пунктов, осуждающих войну в Украине, содержащих требование о безоговорочном выводе российских войск и недопустимости применения ядерного оружия.

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Главы МИД стран "большой двадцатки" (G20) не смогли согласовать итоговое заявление по результатам саммита, проходившего в индийской столице Нью-Дели. Вместо этого Индия опубликует собственное коммюнике. "По вопросу украинского конфликтабыли расхождения между разными участниками, были разногласия, которые мы не смогли урегулировать", - заявил в четверг, 2 марта, глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар, которого цитирует агентство AFP.

По информации газеты "Ведомости", проект итогового заявления содержал 24 пункта. Против третьего и четвертого из них совместно выступили Россия и Китай. В проекте осуждалась война России против Украины, содержалось требование о "полном и безоговорочном выводе (российских войск) с территории Украины", говорилось о негативном влиянии боевых действий на мировую экономику, необходимости соблюдать нормы международного права и недопустимости применения ядерного оружия.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров возложил ответственность за срыв подписания итогового документа на западные страны. По его словам, Запад отказался отразить в декларации G20 необходимость честного расследования подрыва газопроводов "Северный поток".

На прошлой неделе министры финансов G20 также не смогли согласовать итоговую декларацию на встрече в Индии из-за разногласий по поводу войны в Украине.

Блинкен впервые с начала войны поговорил с Лавровым

В кулуарах встречи состоялась короткая беседа между Госсекретарем США Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым. Как заявила пресс-секретарь МИД РФ, которую цитирует агентство dpa, о "контакте попросила американская страна".

Это была первая встреча один на один между Блинкеном и Лавровым с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину более года назад. По данным New York Times, Блинкен сказал своему российскому коллеге, что США продолжат поддерживать Украину, подвергшуюся нападению, и что Россия должна возобновить действие нового договора СНВ о ядерном разоружении, недавно приостановленного президентом России Владимиром Путиным. Блинкен также призвал Россия освободить находящегося в заключении гражданина США Пола Уилана.

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