Как российских военных судили за пытки участников АТО

В Украине продолжаются суды над военными РФ, причастными к преступлениям на оккупированных территориях. Один из последних процессов состоялся на днях в Полтавской области, где рассматривали дело о пытках участников АТО.

"Кратко, четко, быстро. В конце - раскаиваюсь, вину признаю", - так государственный адвокат Людмила Калюжная готовила обвиняемых к выступлению перед началом судебного заседания 23 декабря. На скамье подсудимых Котелевского районного суда Полтавской области скучали четверо мужчин в камуфляже. Это военные 16-й отдельной бригады специального назначения главного управления генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Командир отделения Руслан Колесников и гранатометчик Михаил Иванов - из частной военной компании "Редут". Еще два стрелка - Максим Вольвак, родившийся в Луганской области, и Валентин Быч, ранее судимый за кражу.

Яма

В апреле российские военные оккупировали Боровую - поселок на востоке Харьковской области. Уже через месяц появились первые сообщения о пытках местных жителей и исчезновении мужчин, ранее служивших в зоне антитеррористической операции на Донбассе (АТО).

После деоккупации на базе отдыха "Свет шахтера" в соседнем селе Новоплатоновка следователи обнаружили тела двух человек с огнестрельными ранениями. Прикованные друг к другу наручниками, они лежали в земляной яме, на стенах которой остались выцарапанные инициалы. Еще до того, как на базу попали украинские следователи, одна из жительниц Боровой нашла в этой яме тело своего внука - участника АТО. На нем было 15 огнестрельных ранений и несколько резаных ран.

Боровую освободили в начале октября. Во время контрнаступления украинские военные взяли в плен немало россиян. Среди них были Колесников, Иванов, Вольвак и Быч, которым прокуратура впоследствии выдвинула подозрение в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины) - пытках трех гражданских, оставшихся в живых. Подозреваемых отправили в харьковский следственный изолятор. В декабре дело в отношении военнопленных было передано в суд в Котельве Полтавской области.

Процесс

Процесс над Колесниковым, Ивановым, Вольваком и Бычем был быстрым. Уже на втором заседании прокурор Михаил Мартыш зачитал обвинительный акт. Согласно документу, в начале сентября обвиняемые по приказу военного с позывным "Амур" пытали трех жителей Боровой, ранее служивших в АТО. "Убедившись, что потерпевший в настоящее время не является военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также других вооруженных формирований", - отметил прокурор в отношении каждого из пострадавших.

Судья Котелевского районного суда Полтавской области Антонина Шолудько. Фото: Hanna Sokolova/DW

По версии следствия, обвиняемые поочередно задержали в Боровой троих местных жителей. Связав руки пластиковыми стяжками и надев на голову мешок, их отвезли на базу отдыха "Свет шахтера". В течение нескольких дней мужчин удерживали в земляной яме и пытали - одного из них били деревянным молотком по ногам, говорится в обвинительном акте. Согласно документу, обвиняемые также сопровождали задержанных на так называемые допросы, во время которых "Амур" требовал от них информацию об остальных участниках АТО, проживающих в Боровой. Одному из задержанных он угрожал отрезать пальцы. В конце концов всех троих мужчин отвезли обратно в Боровую и отпустили.

Раскаяние

Поскольку Колесников, Иванов, Вольвак и Быч признали вину, суд решил рассмотреть дело в упрощенном порядке - ограничиться допросом обвиняемых. Для них в зале суда работала переводчица Лариса Цвентух. На русский переходили и сами государственные адвокаты - их назначили защищать интересы обвиняемых.

Все четверо военных 29 августа приехали в Боровую из Тамбова, во время допроса заявил Колесников. Командир взвода приказал ему руководить группой и "подчиняться Амуру". Тот давал военным адреса, по которым они задерживали местных жителей. "Три человека - три адреса. Надевали мешок на голову, чтобы их не видели, и доставляли. "Амур" их допрашивал, разговаривал с ними. По-моему, он делал запрос куда-нибудь, причастны ли они к чему-то, по Донбассу. Ночевали они... Яма у нас была, куда сажали наших провинившихся солдат. Туда и посадили этих людей. Через два-три дня отвезли их обратно", - рассказал Колесников.

Кладбище под Харьковом Фото: Evgeniy Maloletka/dpa/AP/picture alliance

"Физическое насилие… Ну да, люди подготовленные, это участники АТО", - будто оправдываясь, добавил обвиняемый. Он подтвердил, что вместе с Ивановым, Вольваком и Бычем избивал одного из задержанных деревянным молотком по ногам. "Раскаиваюсь и прошу прощения у потерпевших и всего украинского народа за нашу агрессию", - спокойно подытожил Колесников.

Остальные обвиняемые - Иванов, Вольвак и Быч - также подтвердили пытки молотком одного из задержанных. "Немножко его прессовали ", - прокомментировал Иванов. Все трое со слов других слышали, что "Амур" угрожал другому задержанному отрезать ему пальцы.

"Осознавали ли вы, что жестоко обращались с гражданским населением, что нарушаете законы и обычаи войны? - обратилась к обвиняемым судья Антонина Шолудько. - Каково ваше отношение к этому?" Все четверо без эмоций сказали, что раскаиваются.

Приговор

Раскаяние обвиняемых прокурор отнес к смягчающим обстоятельствам. А то, что преступление было совершено в условиях военного положения - к отягчающим. Он попросил суд назначить россиянам по 11 лет тюремного заключения.

"С обвинением я полностью согласен. И с наказанием - мы заслужили. Так нельзя себя вести, - прокомментировал слова прокурора Колесников и добавил. - Хотя прошу учесть, что мы выполняли команду руководства".

С ним согласились остальные обвиняемые. В их защиту выступили адвокаты. Они просили для своих подзащитных меньшее наказание, не указывая срок. "Необратимых последствий от этих действий нет", - сказала адвокат Колесникова Людмила Калюжная. Другие адвокаты попросили суд не учитывать военное положение как отягчающее обстоятельство. "Военное преступление не может быть вне боевых действий", - обратил внимание адвокат Вольвака Сергей Крутько.

Пострадавшие - трое участников АТО - не пришли в суд. В материалах дела их данные засекречены - из соображений безопасности. Суд учел показания, которые они дали в ходе расследования. Выступая с последним словом, обвиняемые в очередной раз извинились за "нашу агрессию". Обращаясь к украинцам, Иванов назвал их "братьями-славянами".

Заслушав участников процесса, судья Антонина Шолудько вынесла приговор - признала Колесникова, Иванова, Вольвака и Быча виновными в нарушении законов и обычаев войны и назначила им по 11 лет тюрьмы. В течение месяца обвиняемые могут оспорить приговор в апелляции. Пока он вступит в силу, военнопленные будут находиться в следственном изоляторе в Харькове. За обвиняемыми сохраняется статус военнопленных и их могут освободить от наказания во время очередного обмена.

Отдельно расследуют дело по "Амуру", который, по версии следствия, допрашивал задержанных. Его личность еще не установили. Как и причастных к убийству трех человек, чьи тела обнаружили в яме на базе отдыха "Свет шахтера" после деоккупации.

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