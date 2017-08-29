Освобожденная Херсонщина в фотографиях
Во время контрнаступления в начале ноября ВСУ освободили от оккупации около трети Херсонской области - всю правобережную ее часть. Последствия боев и оккупации - в галерее DW.
Контрнаступление, которого так долго ждали
Наступление ВСУ с целью освобождения Херсона президент Владимир Зеленский и военное командование осторожно анонсировали еще с июля. Но активным наступательным действиям предшествовало несколько месяцев артиллерийских и ракетных ударов по инфраструктуре оккупантов. На фото: уничтоженный бронетранспортер у площадки для испытаний немецкой компании Bayer на границе Николаевской и Херсонской областей.
Уничтоженное Посад-Покровское
Бои за освобождение Херсонщины шли с весны. В апреле украинским войскам удалось отразить наступление российской армии в Николаевской области. С тех пор село Посад-Покровское на границе двух областей оказалось на линии фронта. Сейчас оно почти полностью разрушено.
Поля, орошенные снарядами
Бои за Правдино - еще один поселок на границе двух областей - шли с сентября по ноябрь. Украинская и российская армия несколько раз заявляли о захвате населённого пункта. На фото: оросительная установка на сельскохозяйственном поле возле Правдино.
За кем Правдино?
Российская армия в последний раз покинула поселок Правдино в ночь с 8 на 9 ноября, оставив "обжитые" за несколько месяцев артиллерийские позиции.
Аэропорт не для всех
Херсонский аэропорт стал едва ли не первым объектом, захваченным россиянами в городе. Рядом с ним находилась база 11-й бригады украинской армейской авиации - знаменитых чернобаевских вертолетчиков.
Чернобаевка - несломленный мем
За первые месяцы войны Чернобаевка превратилась в народный мем. ВСУ регулярно обстреливали базу вертолетчиков из артиллерии не менее 25 раз, однако российская армия продолжала размещать на ней свою технику. На фото: казармы 11-й авиационной бригады, разрушенные в октябре.
Опасное соседство
Многодетная семья Светланы и Владимира Г. прожили всю оккупацию в Чернобаевке рядом с захваченной российскими военными базой вертолетчиков. "Каждый раз как за ними прилетало, у нас аж стены тряслись. Но все равно радовались: насыпай, еще", - вспоминает Светлана.
Праздник на площади
На центральной площади деоккупированного 11 ноября Херсона еще неделю отмечали освобождение.
Город без коммуникаций
Отступая, российская армия взорвала или заминировала все критические коммуникации на правобережной Херсонщине: электро-, водо- и газоснабжение, системы связи. Восстановление в деоккупированной области продолжается до сих пор.
Флаг над ТЭЦ
Котельные Херсонской теплоэлектроцентрали российская армия, оступая, также взорвала. За все девять месяцев оккупационные власти так и не смогли зарисовать на трубе ТЭЦ украинский флаг.
Прилеты ежедневно
Закрепившись на левом берегу Днепра, российская армия сразу начала обстреливать Херсон - город, который лишь месяц назад РФ незаконно объявила своей территорией. На фото: Сергей, житель прибрежного района Херсона, показывает осколок от разорвавшегося над его домом утром российского снаряда.
Возле реки - опаснее всего
Районы вдоль берегов Днепра и реки Кошевой украинская администрация с первых дней назвала самыми опасными из-за обстрелов. Впрочем, это не отпугивало местных рыболовов и всех других, кто приходил к реке за водой, которой в кранах нет с начала ноября.
Во дворах - костры
Воду в Херсоне нужно не только принести, но еще и на чем-то подогреть. У жителей многоэтажек в Таврическом микрорайоне вариант только один - на костре, ведь в их домах никогда не было газа, а с начала ноября не стало и электричества.
Пропавших не найти
Девять месяцев российской оккупации для многих, кто сопротивлялся ей в Херсоне, превратились в террор. На фото: объявление о розыске 54-летнего Сергея Портного, похищенного людьми в российской военной форме в июле.
Камеры для недовольных оккупацией
Украинские правоохранители идентифицировали в Херсоне четыре места содержания оккупантами "политзаключенных". Для того чтобы попасть сюда, необязательно было принадлежать к движению сопротивления, достаточно было иметь родственников в ВСУ.
День освобождения Херсона
Несмотря на российские обстрелы, проблемы с электричеством и водой, большинство переживших оккупацию жителей Херсона не хотят покидать город. Теперь у херсонцев два праздника освобождения: в марте от нацистской Германии во время Второй мировой войны, а в ноябре - от российских военных во время войны РФ против Украины.