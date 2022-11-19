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Жители Херсонской областиФото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
КонфликтыРоссия

На Херсонщине оккупанты незаконно задерживали сотни людей

Даниил Сотников
29 мин. назад

Как минимум 55 из тех, кого задержали оккупанты в Херсонской области, подверглись пыткам. 22 человека были ограблены, шесть столкнулись с угрозами их родственникам, еще шесть были изнасилованы.

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С марта по октябрь 2022 года в оккупированной Россией Херсонской области были противозаконно задержаны 226 человек, многие из них бесследно исчезли. Как минимум 55 задержанных подверглись пыткам, 22 человека были ограблены, шесть столкнулись с угрозами их родственникам, еще шесть были изнасилованы. Кроме того, россияне заставили 12 задержанных сниматься в пропагандистских видео. Не менее пяти человек скончались во время задержания или вскоре после освобождения. Эти сведения, подтвержденные документами, содержатся в опубликованном в пятницу, 18 ноября, аналитическом докладе "Обсерватории конфликтов" (Conflict Observatory), финансируемой Госдепартаментом США.

Подавляющее большинство задержанных и похищенных - 87 процентов - составляют мужчины, в основном в возрасте от 18 до 60 лет (79 процентов).

Чаще всего задерживали украинских чиновников

Чаще других россияне задерживали действующих или бывших государственных служащих (60 человек), лидеров гражданского общества или волонтеров (33 человека), преподавателей (17 человек), действующих или бывших сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности (9), а также журналистов (7).

Отдельно в докладе зафиксирован непропорционально высокий уровень сообщений о жестоком обращении с членами крымскотатарской общины. В 177 случаях людей задерживали российские военнослужащие, в 27 - сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). Аналитикам удалось установить 12 мест, где людей задерживали чаще всего и куда их отвозили для пыток и допросов.

Вероятные нарушения Россией международного права

"Обсерватория конфликтов" была создана в мае текущего года для сбора, анализа и предоставления доказательств военных преступлений и других злодеяний, совершенных российскими войсками в Украине. Программа включает в себя документирование, проверку и распространение доказательств, собранных из открытых источников.

Авторы доклада подчеркивают, что еще до начала вторжения американские власти сообщали о планах РФ захватывать или убивать потенциальных оппозиционных деятелей и активистов на оккупированных территориях Украины. 226 задокументированных случаев - лишь часть из подлинного числа людей, задержанных и пропавших в Херсонской области, подчеркивается в документе.

Если официальное следствие подтвердит выводы авторов доклада, то зафиксированные в нем случаи могут быть квалифицированы как нарушения многочисленных международных конвенций, прав человека, а также гуманитарного права, констатируют в Conflict Observatory.

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