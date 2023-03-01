Российские СМИ сообщают о двух украинских ДРГ на Брянщине

На 372-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 2 марта (время московское).

++13.25++

Президент России Владимир Путин в ближайшие часы проведет экстренное заседание Совета Безопасности, пишет Telegram-канал "Вы слушали Маяк" со ссылкой на источники в руководстве Госдумы. Журналисты "Верстки" , ссылаясь на источник в силовых структурах, пишут, что заседание, посвященное событиям в Брянской области, уже началось. Оно проходит в формате видеоконференции. Официального подтверждения этой информации нет.

++13.10++

Украинские паблики крайне скептично отреагировали на сообщения российских СМИ о проникших на территорию Брянской области украинских "диверсионно-разведывательных группах". Почти все расценивают случившееся как провокацию, о которой несколько недель ранее предупреждали украинские власти. Между тем с мест, где, по утверждению российских госагентств, ФСБ и военнослужащие РФ "ведут бои с украинскими диверсантами", поступают опровержения некоторых сведений. В частности, врио замгубернатора Брянской области опровергла РИА "Новости" данные о том, что под обстрел попал школьный автобус, пояснив, что в этом регионе школы переведены на дистанционное обучение.

++13.00++

Количество погибших в результате ночного ракетного обстрела Запорожья возросло до четырех, сообщил Офис генпрокурора Украины. "По предварительным данным, погибли четыре человека, восемь ранены, еще пятеро считаются пропавшими без вести, среди них ребенок", - говорится в сообщении в Telegram-канале . При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовному производстве по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством. По данным следствия, в ночь на 2 марта войска РФ обстреляли один из жилых кварталов Запорожья. Ракета ЗРК С-300 попала по пятиэтажному зданию, в результате чего произошло его разрушение. "Обломками и взрывной волной повреждены рядом расположенные многоэтажки, а также автотранспорт местных жителей", - отмечается в сообщении. На месте происшествия работают следователи. Продолжается поисково-спасательная операция. Информация о пострадавших еще уточняется.

Российские СМИ сообщают о двух украинских ДРГ в Брянской области

++12.35++

Ряд российских информагентств, в том числе РИА "Новости" и ТАСС, сообщают, что из Украины в два села Брянской области вошли якобы диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые взяли заложников. Сведения агентств крайне противоречивы. "Идет боестолкновение с украинскими диверсантами", среди местных жителей есть погибшие, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. В селе Любечане людей взяли в заложники в магазине, уточняет источник РИА "Новости" в экстренных службах. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле автомобиля в селе Сушаны, в результате которого погиб мужчина и пострадал ребенок. "Группа украинских диверсантов проникла в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками", - пишет ТАСС. По данным агентства, в заложниках находятся около шести человек.

По данным Telegram-канала Baza, в Сушанах взорваны электроподстанция и газовая станция. Telegram-канал "Рыбарь" сообщает, что в заложниках 40 человек, а в приграничном поселке Любечане, откуда проникла "диверсионная группа", как сообщал брянский губернатор, похитили местного фельдшера. Между тем Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" пишет, что власти Брянской области не подтверждают информацию о взятии заложников в Сушанах.

++11.30++

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) решительно отверг требования о переговорах с президентом России Владимиром Путиным об установлении мира в Украине. "Когда к горлу приставлен нож, переговоры не ведутся - разве только о собственном порабощении", - сказал Шольц, выступая в германском бундестаге с правительственным заявлением, посвященным годовщине российского вооруженного вторжения в Украину. "Мир не может быть заключен за спиной Украины. Мы знаем, какая судьба ждет украинцев под российской оккупацией. Стремление к миру не означает порабощение более крупным соседом. Если Украина перестанет обороняться, то будет не мир, а конец Украины", - подчеркнул канцлер. "Стремиться к миру означает и четко противостоять агрессии. Это именно то, что и делают более 40 миллионов украинцев уже более года. Это то, что делаем и мы, оказывая поддержку Украине ровно столько, сколько потребуется", - указал глава правительства ФРГ.

++10.30++

Россия не располагает ресурсами, которые позволили бы ей вторгнуться в Молдову, считает молдавский премьер-министр Дорин Речан. "У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье... Россия ведет гибридную войну: много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха. Все эти волны - скорее информационная война, чем реальное положение дел", - заявил Речан в эфире румынского телеканала TVR1 . Он добавил, что Молдову защищает и система противовоздушной обороны Украины.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует путем протестов оппозиции и привлечения людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории напасть на правительственные здания и сменить власть в республике.

Удар ракеты РФ в жилой дом в Запорожье: погибли три человека

++09.55++

Число жертв российского ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Запорожье возросло до трех человек, сообщил в эфире общенационального телемарафона секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Еще 31 человек эвакуирован и семь человек - госпитализированы, из них трое находятся в очень тяжелом состоянии и четверо, в том числе беременная женщина, - в состоянии средней тяжести. По словам Куртева, уже установлено, что удар был нанесен ракетой С-300. Сам дом почти полностью разрушен. Кроме того, в результате ночного обстрела пострадали еще два многоэтажных дома - там нарушено электро- и водоснабжение, выбиты окна.

++09.25++

Российские войска в ночь на 2 марта дважды обстреливали Никопольский район из артиллерийских орудий, написал в Telegram-канале председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, обстрелам подверглись город Никополь и Червоногригорьевская община. В результате были повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека. Кроме того, российские снаряды задели восемь многоэтажных зданий, пять гаражей и три автомобиля, оборвали линии электропередач и повредили водопровод. Люди не пострадали.

++08.55++

Не менее двух человек погибли в результате попадания российской ракеты в пятиэтажный жилой дом в Запорожье, сообщил в Telegram-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Еще 11 человек удалось спасти, но под завалами по-прежнему остаются люди. Один подъезд полностью разрушен. Из соседнего подъезда эвакуированы 20 человек. Куртев уточнил, что полная информация о последствиях атаки еще устанавливается.

На месте трагедии развернуты пункты помощи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, а коммунальные автобусы эвакуируют пострадавших.

По данным полиции Запорожской области, Запорожье обстреляли из зенитно-ракетной системы С-300, одна из ракет попала в жилой дом.

++07.55++

Проект "Схемы" украинской службы "Радио Свобода" опубликовал спутниковые снимки, на которых, как утверждает издание, запечатлены последствия взрыва в городе Ейске Краснодарского края. Издание пишет, что на кадрах видны последствия сильного пожара на территории полигона противовоздушной обороны, который находится рядом с аэродромом.

Кадры с дымом в районе аэродрома Ейска опубликовал в ночь на 1 марта Telegram-канал "Новости Ейска", там же сообщалось о звуках взрывов. Глава горадминистрации Роман Бублик опроверг сообщения об атаке беспилотника, объяснив звуки взрывов и дым проводящимися на полигоне "тактическими учениями с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации". Проход на территорию полигона запрещен.

++07.10++

Российские оккупационные власти, возможно, пытаются еще больше ограничить присутствие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы добиться признания де-факто российского права собственности на станцию. Об этом пишет в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW).

10 февраля МАГАТЭ объявило о переносе запланированной ротации персонала своей миссии на ЗАЭС из соображений безопасности. 20 февраля глава организации Рафаэль Гросси заявил, что ситуация остается "нестабильной", а 28 февраля - что вблизи станции произошло 20 взрывов. Представитель назначенной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов обвинил западные спецслужбы в нарушении порядка ротации миссии МАГАТЭ с целью обвинить Россию в препятствовании работе организации.

В ISW же считают, что оккупационные власти поймали персонал МАГАТЭ "в ловушку". Аналитики института также не исключают, что, усиливая угрозы Запорожской АЭС, Россия может пытаться таким образом сдержать потенциальное контрнаступление ВСУ на юге Украины.

В Москве установили еще одну систему ПВО

++06.10++

В Москве установили еще одну систему ПВО - на этот раз рядом со станцией метро "Саларьево", пишет Telegram-канал "Сирена". Он опубликовал видео с установкой, присланное читателем. Издание The Insider уточнило, что на видео - радиолокационная станция разведки и целеуказания П-18-2 "Прима", рядом с которой должны работать комплексы ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

Системы ПВО начали устанавливать в Москве и окрестностях с декабря 2022 года. Всего до 1 марта было известно о восьми таких установках, в том числе рядом с загородной резиденцией Путина в Ново-Огарево и стадионом "Лужники" - последняя появилась перед митингом-концертом 22 февраля.

++05.05++

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд считает руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина военным преступником. Выступая на слушаниях в Юридическом комитете Сената, Гарланд заявил, что американское министерство юстиции помогает Киеву расследовать военные преступления, предположительно совершенные после вторжения России в Украину, включая приписываемые "Группе Вагнера". "Пригожин, по моему мнению, является военным преступником. Возможно, мне как судье не очень уместно говорить это до получения всех доказательств. Но я думаю, что сейчас у нас есть более чем достаточно доказательств, чтобы подтвердить мое мнение".

++04.15++

Российские войска нанесли ночью удар по Запорожью, серьезно поврежден многоэтажный жилой дом, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По данным Запорожской областной военной администрации, разрушены три этажа здания. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают все соответствующие службы. Предположительно, удар нанесен ракетами С-300.

Словакия хочет передать Украине 10 МиГов

++03.30++

Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 из своих 11 самолетов МиГ-29 советского производства (11-й предполагается отправить в музей). Об этом министр обороны страны Ярослав Надь сообщил агентству AP, указав: "Мы больше никогда не будем использовать МиГи, они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти жизни". Окончательное решение ожидается в ближайшие дни или недели. Если оно будет принято, то Словакия станет первой из стран НАТО, которая передаст Киеву самолеты.

++02.15++

В результате артиллерийского обстрела российскими войсками Сумской области повреждена линия электропередач, сообщили в областной военной администрации . По предварительным данным, обстрел произведен снарядами калибра 152 мм, обошлось без пострадавших, из-за повреждения ЛЭП возможны перебои с электроснабжением.

++01.40++

Владимир Зеленский провел совещание с руководителями крупнейших энергетических компаний Украны, таких как "Нафтогаз", "Энергоатом" и "Укрэнерго". "Мы зафиксировали текущие задачи, чтобы нормально завершить этот отопительный сезон. И мы уже начали готовиться к следующему сезону - каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу", - сказал президент Украины в вечернем видеообращении.

"Эта зима пройдена, - подчеркнул он. - Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа для энергосистемы продолжается”.

ВСУ: Украинская ПВО сбивает 80 процентов российских ракет

++00.30++

Украинская противовоздушная оборона сбивает 80 процентов российских ракет, заявил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев. "В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и равняется 80 процентам. И даже больше в отдельных случаях. Наши бойцы противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", - цитирует слова Наева аккаунт командования ОС ВСУ в Facebook.

При этом он добавил, что ВС РФ тоже меняет тактику своих воздушных атак. "Так что мы проводим анализ после каждого удара", - подчеркнул командующий. По словам Наева, на основании этого анализа "командиры принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне".

Хроника событий 1 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: