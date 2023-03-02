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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Олаф Шольц: Россия по-прежнему делает ставку на победу в войне. Но этой победы не будетФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Шольц отверг требование переговоров с Путиным об Украине

Сергей Ромашенко
31 мин. назад

Переговоры не ведут с приставленным к горлу ножом, подчеркнул Олаф Шольц. Он заявил, что мир не может быть заключен за спиной Украины.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) решительно отверг требования о переговорах с президентом России Владимиром Путиным об установлении мира в Украине. "Когда к горлу приставлен нож, переговоры не ведутся - разве только о собственном порабощении", - сказал он, выступая в четверг, 2 марта, в германском бундестаге с правительственным заявлением, посвященным годовщине российского вооруженного вторжения в Украину.

"Мир не может быть заключен за спиной Украины. Мы знаем, какая судьба ждет украинцев под российской оккупацией. Стремление к миру не означает порабощение более крупным соседом. Если Украина перестанет обороняться, то будет не мир, а конец Украины", - подчеркнул Шольц.

"Стремиться к миру означает и четко противостоять агрессии. Это именно то, что и делают более 40 миллионов украинцев уже более года. Это то, что делаем и мы, оказывая поддержку Украине ровно столько, сколько потребуется", - указал глава правительства ФРГ.

Шольц отверг требования о прекращении поставок оружия Украине

Олаф Шольц раскритиковал требования о прекращении поставок вооружений Киеву, прозвучавшие на целом ряде крупных митингов в ФРГ. "Мира не достичь, если здесь в Берлине кричать "Нет войне!" и одновременно призывать прекратить военную помощь Украине", - сказал канцлер, напомнив о событиях, происходивших в Краматорске, Изюме и Мариуполе в условиях российской оккупации.

"Диктат мира против воли жертвы неприемлем. Это недопустимо не только по моральным причинам, но и потому, что мы заботимся о благополучии нашей собственной стираны и безопасности Европы и всего мира", - пояснил Шольц.

Олаф Шольц также призвал Китай отказаться от поставок вооружений России в ее войне против Украины. "Не поставляйте оружия агрессору России, используйте свое влияние, чтобы добиться вывода российских войск", - сказал он.

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