На 371-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 1 марта (время московское).

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Бывшего главу полиции Винницкой области Антона Шевцова подозревают в госизмене. С 2016 года он находится в аннексированном РФ Севастополе и получил гражданство РФ, заявил представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко. По данным следствия, в 2018 году он согласился на конфиденциальное сотрудничество с сотрудником департамента оперативной информации ФСБ РФ. Затем, пользуясь личными связями и сведениями с предыдущих мест работы, он предоставлял российской спецслужбе данные об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, сообщается далее.

++19.05++

В Киеве переименовали Музей Пушкина, он теперь называется "Усадьба на Кудрявке", сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram . Решение принято властями украинской столицы и введено в действие распоряжением начальника КГВА Сергеем Попко, указывается далее.

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призывает дать четкий сигнал РФ на встрече G20 в Индии, которая пройдет 2 марта. "Большая двадцатка" должна всеми силами противостоять большим глобальным вызовам, заявила она перед вылетом в Нью-Дели. "Это также означает, что мы должны противостоять циничной игре России, которая пытается вбить клин в международное сообщество", - пояснила она.

Премьер Латвии: Помощь ФРГ - "ключ для выживания Украины"

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Помощь Берлина имеет решающее значение для Украины, уже более года обороняющейся от российского вторжения, считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. "С латвийской точки зрения, поддержка Германии является ключом для выживания Украины", - заявил он после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине. По словам Кариньша, для победы Украине необходимо упорство в обороне своей территории, поскольку президент РФ Владимир Путин не откажется легко от своих намерений. В свою очередь Шольц подтвердил готовность Германии при необходимости защищать другие страны Североатлантического альянса. "Как союзники мы едины во мнении, что в случае нападения мы будем вместе защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО", - подчеркнул он и добавил, что это важное послание балтийским странам.

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Украина получила от Швеции партию временных мостов. Речь идет о 4 катерах, которые можно использовать как понтонные переправы и 14 секциях понтонов, которые можно комбинировать в переправы различной длины, сообщило министерство инфраструктуры Украины. "Конструкции уже прибыли в Украину. Их оперативно разгружают, чтобы отправить на необходимую локацию. В условиях российской агрессии временные мосты - это быстрый и эффективный способ восстановить транспортное сообщение освобожденных регионов с остальной частью страны", - указывается в заявлении.

В Херсонской области в результате российских обстрелов ранен годовалый ребенок

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В результате российского артиллерийского обстрела Чернобаевки Херсонской области ранен годовалый ребенок, сообщила Херсонская ОВА в Telegram . Мальчику осколками стекла ранило уши и лицо, он доставлен в больницу, указывается далее. Кроме того, областная военная администрация заявила о российской атаке в селе Змиевка, в результате которой ранены два человека. "Это 54-летний местный житель, получивший обломочное ранение стопы, и 34-летний волонтер из Кривого Рога - его травмы более тяжелые. Человек, прибывший помогать людям, живущим под постоянными обстрелами, сам попал под плотный вражеский огонь. Он получил обломочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги", - написала ОВА.

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Американское командование в Европе сообщило о переброске на базу в Исландии "самолета Судного дня" E-6B Mercury - воздушного командного пункта, предназначенного для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны. E-6B Mercury прибыл в Исландию в рамках "операции в зоне ответственности командования вооруженных сил США в Европе", говорится в сообщении, обнародованном в Twitter. "Европейское командование вооруженных сил США и его компоненты часто проводят учения в Арктике вместе с союзниками и партнерами США, оттачивая способность быстро развертывать большие, надежные в бою силы", - указывается далее.

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Белорусский правитель Александр Лукашенко в Пекине заявил о своей полной поддержке китайского плана по мирному урегулированию в Украине. Трехдневный государственный визит Лукашенко в Китай проходит в "непростое время, требующее новых, неординарных подходов и разумных политических решений", - цитирует белорусского правителя агентство AFP. "Они должны быть направлены, прежде всего, на предотвращение сползания в глобальную конфронтацию, в которой не будет победителей", - заявил он во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

++16.40++

В находящейся под контролем российских сил Кадиевке Луганской области произошел взрыв, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "На на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом", - написал он в Telegram. На опубликованном им видео слышны звуки взрывов и виден столб дыма.

++16.25++

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков прокомментировал запланированное расширение закона о "дискредитации" российской армии и включение в него запрета распространять расходящуюся с официальными данными информацию о "добровольческих формированиях". "Нормы о дискредитации и военных фейках распространяются теперь на случаи "оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", - написал Чиков в Telegram . По его словам, под это определение могут подпадать сведения о действиях ЧВКи других неформальных вооруженных формирований, а также "публикации, где сказано, что ЧВК плохо снабжаются чем-либо, если это по официальной информации не так".

Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

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Парламент Финляндии большинством голосов - 184 "за" при 7 "против" и одном воздержавшемся - поддержал предложение правительства о вступлении этой страны в НАТО. Депутаты одобрили Североатлантический договор, а также соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, статусе национальных представителей и международного персонала. Голосование состоялось на сутки позже запланированного срока, так как днем ранее несколько парламентариев выступили против присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.

++15.55++

В Украине погибло больше российских солдат, чем во всех военных конфликтах после окончания Второй мировой войны, в которых участвовала Москва, подсчитали в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). По оценкам экспертов, за первый год полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 60-70 тысяч военных. Общее число жертв всех предыдущих конфликтов после с 1945 года - 50 тысяч, отмечают аналитики. Они включили в исследование, в частности, обе чеченские кампании, войну в Донбассе, а также конфликты в Афганистане, Сирии, Анголе, Египте, Вьетнаме и других странах.

++15.34++

Украинская противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью, заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат "Украинской правде". "Во время тревоги в среду в Киевской области был обнаружен БПЛА, по нему велась боевая работа средствами ПВО. Цель поражена", - указал он. По его словам, тип дрона пока не установлен. Он также сообщил, что воздушная тревога на востоке Украины 1 марта объявлялась в связи с активизацией российской тактической авиации.

Минобороны РФ: В Крыму предотвратили массированную атаку дронов

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Минобороны РФ утверждает, что российские военные предотвратили "попытку проведения массированной атаки беспилотников" на объекты в аннексированном Крыму. Ведомство заявило, что комплексы ПВО сбили шесть украинских ударных беспилотников, еще четыре дрона были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. "Жертв и разрушений на земле не допущено", - написало российское ведомство в Telegram , не указав других деталей. Ранее сообщалось о взрывах в крымских поселках Черноморское и Молочное, а также городе Саки минувшей ночью.

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В Тульской области полиция задержала отца шестиклассницы, нарисовавшей на уроке антивоенный рисунок. Житель Ефремова Алексей Москалев, в одиночку воспитывающий дочь, обвиняется по статье о "дискредитации" российской армии, сообщает издание "Спектр" со ссылкой на волонтерку Елену Агафонову, правозащитница Марина Литвинович , а также "Дождь" со ссылкой на местного депутата Ольгу Подольскую. После обыска и задержания отца ребенок остался один, девочку отправили в детский приют, пишет "ОДВ-Инфо". Полицейские приезжали к помогающей семье волонтерке и угрожали также провести у нее обыск.

++14.25++

В Кремле отреагировали на заявление Киева о непричастности украинцев к беспилотникам, упавшим в России накануне. "Мы ему не верим", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Ранее представитель ОПУ заявил, что Украина не наносит удары по территории РФ, в лишь ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий". В России нарастают процессы паники и распада, "проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры", - написал он в Twitter.

В Киеве допускают "стратегическое отступление" из Бахмута

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Украинские военные могут совершить "стратегическое отступление" их Бахмута Донецкой области, который уже несколько месяцев является одним из эпицентров военных действий в Украине, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский в эфире американской телекомпании CNN. "Россия сейчас пытается окружить его (Бахмут - Ред.), и для этого они используют лучшие подразделения ЧВК Вагнера, по-видимому, наиболее подготовленные и опытные", - отметил он. Роднянский предположил, что украинские военные взвесят все варианты. "До сих пор они удерживали город, но если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так", - добавил он.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не сдадут Бахмут российским войскам. В середине месяца он указывал, что Украина будет сражаться за этот город в Донбассе "пока это будет разумно", но не будет защищать его любой ценой.

Хроника событий 1 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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