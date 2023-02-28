Беспилотники над Россией: что о них известно?

Сразу в ряде регионов РФ 28 февраля были замечены неопознанные летательные аппараты. Действительно ли это дроны ВСУ, и если да, то что это означает для России? Интервью DW с Давидом Гендельманом.

Неопознанные летательные аппараты, судя по сообщениям СМИ и Минобороны РФ, за прошедшие сутки были замечены сразу в нескольких регионах России, а именно: в Белгороде, Туапсе, Адыгее, Брянской области и Подмосковье. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге 28 февраля на несколько часов перестал принимать и отправлять самолеты.

Позже Минобороны РФ объявило, что небо над городом закрывали для тренировки войск ПВО, однако ряд СМИ и Telegram-каналов высказали версию, что и это могло быть связано с неизвестными БПЛА.

Какова вероятность, что к появлению неопознанных дронов над Россией причастны Вооруженные силы Украины, и насколько серьезно РФ воспринимает эту угрозу? Об этом в программе "DW Новости Шоу" рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман.

DW: Господин Генденльман, есть ли вероятность, что это российские дроны, запущенные с целью сымитировать нападение НАТО?

Давид Гендельман: Во-первых, в этом нет надобности. А во-вторых, в отношении некоторых дронов, по сообщениям, уже было определено, что они - украинского типа. В целом мы уже не первый раз видим атаки украинскими беспилотниками (целей на территории России. - Ред.), поэтому у версии о провокации обоснования нет. Сегодня просто более разнообразная география: сразу в нескольких точках, включая Подмосковье. Но само по себе это началось уже несколько месяцев назад, поэтому в расширении ничего удивительного нет.

- Есть ли причина, почему эти беспилотники появились в один день?

- О причине этого знает только непосредственно украинское командование. Но в принципе попытки (атаковать дронами территорию РФ. - Ред.) почти каждый день происходят в приграничных областях - Белгородской и Курской. Сегодня на это, возможно, наложились операции более высокого уровня: в Подмосковье, Туапсе и Адыгее. Но, возможно, частично это просто совпадение, потому что удары в приграничных областях наносятся подразделениями более низкого уровня. Подмосковье - это, видимо, что-то более стратегическое.

Давид Гендельман во время интервью программе "DW Новости Шоу" Фото: DW

Еще в сентябре в своей программной статье (главнокомандующий ВСУ. - Ред.) генерал Залужный указал, то Россия имеет возможность "безнаказанно" наносить удары по всей территории Украины, в то время как Украина - лишь по "оперативному тылу" противника, потому что между Россией и Украиной нет паритета с точки зрения дальности средств поражения. У России есть средства (с дальностью поражения. - Ред.) до 2000 км, а у Украины нет. Если бы такие средства (у Украины. - Ред.) появились, война начала бы выглядеть по-другому. Поэтому было понятно, что украинцы, насколько это возможно, постараются добиться этого паритета теми средствами, что есть.

(Летательный. - Ред.) аппарат в Подмосковье - это, по сообщениям, украинский беспилотник с дальностью около 800 км. Если так пойдет дальше, системно и в больших количествах… На этом фоне можно посмотреть на российскую реакцию. Если недавно мы видели сообщения о размещении "Панцирей" на зданиях в Москве, то вчера появились сообщения о том, что войсковая ПВО переведена из подчинения сухопутных сил в подчинение Воздушно-космических сил.

Это показывает нам, что в российской армии было принято решение свести под одной крышей все силы ПВО. Вполне вероятно, что это было сделано именно для противостояния усилившимся украинским попыткам наносить удары вглубь России с помощью средств воздушного нападения. (…) То есть российская сторона воспринимает эту угрозу вполне серьезно и старается ей противопоставить все, что можно.

- Что же с российской системой ПВО?

- В России основная проблема - это огромная территория. Возможно, именно с этим было связано решение свести все средства ПВО под одной крышей, чтобы повысить их координацию и эффективность.

Но все перехватить невозможно, и украинцы это прекрасно понимают. Поэтому средства воздушного нападения идут по возможности на малой высоте, укрываясь от радаров. Это, кстати, одна из причин, почему дроны так часто сами падают или разбиваются в лесу о деревья. (…) Хотя часть средств (нападения. - Ред.) и перехватывается: как мы видели, и в Московской области, и в Адыгее не было поражения какого-то объекта. То есть беспилотники либо были сбиты, либо упали сами, не долетев до цели. Но главное тут - не попадание, а наращивание попыток. Если их будут предпринимать все чаще, то рано или поздно и процент попаданий неизбежно повысится.

- Какой максимальный ущерб могут нанести такие аппараты?

- Зависит от конкретного аппарата. Тот, что был в Подмосковье, по сообщениям, - украинский UJ-22 Airborne. По официальным техническим характеристикам, он несет до 20 кг полезной нагрузки. Само по себе это не много, но если он, как говорят, летел в газокомпрессорную станцию, то там и 20 кг достаточно при удачном попадании, чтобы причинить большой ущерб.

- Смысл таких атак - военный или показательно-психологический?

- При удачном попадании будет и военная составляющая, потому что нефтебаза (как в Туапсе. - Ред.) - это очень важный элемент снабжения войск. Если пока не получилось и беспилотники были сбиты, то пока был действительно только психологический эффект. (Киеву удалось. - Ред.) показать, на что способна украинская армия. Если беспилотники уже долетают до Подмосковья - какие выводы должна сделать российская сторона? И видимо, она их вполне делает.

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