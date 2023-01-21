На крышах в Москве заметили ПВО, власти не комментируют

В Telegram-каналах появились фото зенитно-ракетных комплексов на зданиях в разных районах Москвы. На вопрос о подготовке к возможным ударам по столице РФ в Кремле не ответили.

Прокремлевские Telegram-каналы в последние дни начали публиковать фотографии зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1", которые якобы устанавливают на административных зданиях в Москве, в том числе на здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной и на крыше "административного здания в Тетеринском переулке".

"Еще один ЗРПК "Панцирь-С1" появился также на главном здании министерства обороны в Москве. Подобные мероприятия по размещению систем ПВО в городской черте столицы не проводились бы просто так, скорее всего военные опасаются возможного удара", - написал 19 января канал "Военный осведомитель", поддерживающий российское вторжение в Украину.

На самом деле силуэты, напоминающие "Панцирь-С1", видны на фотографиях здания Минобороны как минимум с декабря. Их можно увидеть на публикациях в соцсетях от 26 декабря и на фотографиях "Коммерсанта" от того же числа. На более ранних кадрах в фотобанке РИА "Новости" от сентября прошлого года установки на крыше нет.

Кроме того, в Telegram-каналах в течение недели публиковали фотографии зенитно-ракетных комплексов С-400 возле нацпарка "Лосиный остров" и на опытных полях Тимирязевской академии.

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о комплексах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил адресовать Минобороны вопрос об установке систем ПВО на крышах зданий в Москве. "Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше министерство обороны, они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности, поэтому о всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать в министерстве обороны", - сказал он, отвечая 20 января на вопрос журналистов, есть ли у Кремля опасения, что по Москве могут быть нанесены воздушные удары.

В Госдуме заявили, что опубликованные фото и видео - не настоящие. "Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж", - сказал член комитета по обороне Госдумы Евгений Лебедев. Минобороны РФ и власти Москвы пока никак не комментируют эти сообщения.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь написал в Twitter: "Два вопроса: 1. Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и ПВО в жилых кварталах? 2. Не хочет ли Путин/Песков еще раз объяснить концепцию "трехдневной СВО" и доказать, что "все идет по плану".

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