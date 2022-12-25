Минобороны РФ признало атаку БПЛА на аэродром Энгельс

На 306-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 26 декабря (время московское).

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В командовании украинской армии прокомментировали атаку беспилотника на российском аэродроме в Энгельсе. "Безусловно, эти события - это последствия российской агрессии, - заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. - Это очередная "бавовна", которые мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если русские думали, что война не коснется никого в глубоком тылу, то они глубоко ошибались". По словам Игната, когда через несколько дней появятся спутниковые снимки, они "обо всем расскажут, что там произошло".

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Минобороны Великобритании полагает, что, разместив вдоль линии фронта минные поля, российская армия столкнется с рядом проблем. "Минные поля представляют собой эффективное препятствие для подготовленных войск только в том случае, если они прикрыты наблюдением и огнем. Основной проблемой для российских войск, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей", - говорится в ежедневной сводке ведомства со ссылкой на данные разведки. Британское министерство обороны отмечает, что с октября российские войска в основном сосредоточились на строительстве оборонительных позиций вдоль многих участков линии фронта в Украине, включая установку дополнительных полей противотанковых и противопехотных мин.

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Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, а также в ряде районов Запорожской области.

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Украина освободит все территории, захваченные Россией, причем полуостров Крым она вернет себе комбинированным путем - военной силой и дипломатией. Об этом заявил в интервью интернет-порталу LIGA.net начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. "Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - сказал Буданов. Он добавил, что Украина должна вернуться к границам 1991 года, которые являются общепризнанными в мире. Тот, кто с этим не соглашается, "не соглашается с принципами ООН и миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны", подчеркнул глава украинской военной разведки.

Киев поднимет вопрос о членстве России в Совбезе ООН

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Украина планирует 26 декабря официально поднять вопрос о целесообразности членства России в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил накануне вечером в эфире общенационального телемарафона украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Завтра мы официально выступим с такой позицией. У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, не имеет", - заявил Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже дважды - в сентябре и ноябре - призывал лишить РФ права голосовать в Совбезе ООН и налагать вето на его решения.

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В оккупированной Горловке Донецкой области не хватает донорской крови, поэтому сдавать кровь обязали медработников, поэтому "всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь в соответствии с составленным графиком", говорится в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. Там же сообщается, что в оборудованный оккупационными войсками госпиталь в Старобельске Луганской области за последнее время доставлены около 50 тяжелораненых военнослужащих РФ.

Минобороны РФ признало атаку БПЛА на аэродром Энгельс

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При подлете к военному аэродрому Энгельс Саратовской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат, в результате падения его обломков погибли "три российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме", утверждают в министерстве обороны России. Аэродром Энгельс в Приволжском федеральном округе служит базой для сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, а также турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады РФ. По данным украинской стороны, аэродром - плацдарм для старта самолетов для нанесения ударов по инфраструктуре Украины. В начале декабря аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области России уже подвергались атакам беспилотных летательных аппаратов. По сведениям американской газеты The New York Times, тогда беспилотники были запущены с украинской территории.

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Большинство жителей Германии (57 процентов) не верят в окончание войны России против Украины в 2023 году. Это следует из результатов опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу агентства dpa. Еще 27 процентов респондентов ожидают окончания войны в течение будущего года, а 19 процентов затруднились с ответом.

При этом 55 процентов опрошенных выступают за немедленный диалог Киева и Москвы, однако 27 процентов полагают, что время для переговоров о мире еще не наступило.

Половина респондентов убеждены, что Украина после войны должна вернуть себе все территории, захваченные РФ с 2014 года. В то же время 29 процентов считают, что аннексированный Россией Крым должен быть под контролем Москвы, еще 9 процентов разделяют подобную точку зрения и в отношении украинских территорий, захваченных в 2022 году.

Силовики в Приволжье проверяют данные о взрыве на военном аэродроме

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Сведения о происшествии на военном аэродроме Энгельс проверяют силовые структуры, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В жилых кварталах Энгельса не произошло никаких чрезвычайных происшествий, написал он в Telegram-канале, в то же время добавив, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

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Информационный пункт в Мюнхене для беженцев из Украины Фото: Ulrich Wagner/picture alliance

Статус временной защиты в Евросоюзе получили 4,7 млн жителей Украины. Такие данные исполнительный директор Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) Нина Грегори предоставила изданиям медиагруппы Funke.

Telegram-каналы: Взрыв в районе военного аэродрома Энгельс

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В районе военного аэродрома Энгельс в Саратовской области прогремел мощный взрыв, пишут Telegram-каналы Baza и "Кровавая барыня". Официального подтверждения этой информации нет. На одном из распространяемых в Telegram видео запечатлена, как утверждается, работа сирен воздушной тревоги в Энгельсе.

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В Сумской области за истекшие сутки Середино-Будская городская община попала под минометный обстрел, рассказал глава региональной военной администрации Дмитрий Живицкий. В результате повреждены 6 частных домов и электросети. Кроме того, в Знобь-Новгородской поселковой общине на границе с РФ взорвалась мина армии РФ, добавил Живицкий.

Зеленский: Украинцы должны быть готовы к любым сценариям

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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал сограждан быть готовыми "к любым сценариям", указав на угрозу новых атак российской армии еще до завершения года. "Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране", - предупредил глава украинского государства.

Хроника событий 25 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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