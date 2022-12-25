Патриарх Варфоломей: Мы восхищаемся мужеством украинцев

На 305-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 25 декабря (время московское).

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По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", сегодня на военном аэродроме в Мачулищах близ Минска загорелся двигатель у одного из истребителей МиГ-31К ВКС РФ. Источник сообщает, что военный самолет "выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время".

Истребители МиГ-31К способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". 1 ноября Минобороны Великобритании сообщило, что эти ракеты, вероятно, уже перевезены в Беларусь - опубликовав спутниковые снимки аэродрома Мачулищи, на которых видны два МиГ-31К.

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Вселенский Патриарх Варфоломей опубликовал рождественское видеообращение к украинцам. В нем он отметил, что в этом году добрая весть о Рождестве звучит рядом с шумом войны, которая была спровоцирована агрессией РФ и является "худшим европейским геополитическим и гуманитарным кризисом с момента окончания Второй мировой войны". Многие жители Украины, напомнил предстоятель Константинопольской церкви, в этом году вынуждены отмечать Рождество без электричества и отопления.

По словам Варфоломея, "Святая Великая Церковь Христова (...) продолжает восхищаться мужеством, храбростью и доблестью украинского народа, демонстрирующего всему миру подлинную преданность и безграничную любовь к своей стране". Вселенский Патриарх подчеркнул, что "только солидарностью с украинским народом можно победить зло и тьму".

ВС РФ нанесли удар по Краматорску

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В метро Санкт-Петербурга задержали девушку со значком, на котором изображен "пацифик" - символ пацифизма. Как пишет местное издание "Фонтанка", этот произошло вечером 24 декабря. 18-летнюю петербурженку доставили в отдел полиции, где на нее составили административный протокол о "дискредитации" российской армии, и отпустили под обязательство о явке. Теперь ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

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Российские войска нанесли удар по Краматорску тремя ракетами, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. "Попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование, но - и это главное! - обошлось без человеческих жертв", - написал о в Telegram.

Кириленко добавил, что ВС РФ также уже шесть раз ударили сегодня по Авдеевке артиллерией и "Градами", в результате чего ранена одна женщина.

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Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал последние высказывания президента РФ по поводу войны в Украине. "Субъекту Путину нужно вернуться к реальности: 1. Россия единолично напала на Украину и убивает (ее) граждан. Никаких других "стран, мотивов, геополитики" нет. 2. Россия не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности. Это очевидно, поэтому движемся к трибуналу".

Путин: Запад стремится "растащить" Россию

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Владимир Путин вновь утверждает, что в основе конфликта вокруг Украины лежит стремление Запада "растащить историческую Россию". "Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа", - сказал президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

При этом Путин выразил готовность к переговорам с западным миром по поводу урегулирования конфликта. "Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они", - заявил глава российского государства, по приказу которого в Украине уже 10 месяцев продолжается война.

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Большое количество военной техники ВС РФ было переброшено из России через оккупированный Мариупольский район Украины в направлении Бердянска и Мелитополя. Об этом написал в Telegram советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, колонны доформировались частично с места базирования в селе Агробаза, где оккупанты находились с момента отступления из Херсона.

Андрющенко добавил, что в район Мариуполя прибыли дополнительные армейские подразделения из России. Их личный состав расселили в районе так называемых "Каменских дач" под прикрытием большого количества гражданских лиц, сообщил советник мэра.

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4006 военных преступлений ВС РФ зарегистрировали на деоккупированной территории Харьковской области следователи Национальной полиции Украины. Из них - 3 583 уголовных производства начато по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), еще 364 дела зарегистрированы по ст.111-1 (коллаборационная деятельность).

Взрывотехники Нацполиции обследовали уже более 2 тыс. га территории Харьковской области, изъяли 26 908 взрывоопасных предметов, уничтожили - 4 588. Кроме того, за прошедшие сутки правоохранители вместе с военными на блокпостах проверили более 3,5 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.

Хроника событий 25 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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