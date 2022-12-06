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Ту-95 на аэродроме Энгельс (фото из архива)Фото: Russian Defense Ministry/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

NYT привела подробности об атаках по аэродромам в РФ

Екатерина Венкина
7 мин. назад

Минимум один из ударов с БПЛА нанесен с помощью украинского спецназа, находившегося неподалеку от аэродрома в РФ, сообщила NYT со ссылкой на источник.

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Американская газета The New York Times (NYT) привела подробности об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области России. Материал опубликован на сайте издания в понедельник, 5 декабря.

Так, по данным газеты, беспилотники были запущены с украинской территории. По крайней мере, один из ударов был нанесен с помощью украинского спецназа, находившегося неподалеку от базы и помогавшего направить беспилотники к цели, отметил собеседник NYT.

Удары свидетельствуют о готовности Киева атаковать базы в глубине территории РФ, а также впервые за девять месяцев войны продемонстрировали способность Украины наносить удары на таких больших расстояниях, пишет издание. 

Минобороны РФ: Речь идет о реактивных БПЛА

В Минобороны РФ заявляли, что попытки ударов выполнены реактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) советского производства - якобы с целью выведения из строя российских самолетов Дальней авиации ВКС РФ.

В российском ведомстве утверждали, что средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. По версии российского министерства, в результате падения и взрыва обломков БПЛА на российских аэродромах была "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли, четверо ранены, заявили в Минобороны РФ.

Аэродром Энгельс в Приволжском федеральном округе - база для сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, а также турбовинтовых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады РФ. По данным украинской стороны, аэродром - плацдарм для старта самолетов для нанесения ударов по инфраструктуре Украины.

Аэродром Дягилево - примерно в 200 километрах от Москвы. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьям погибших там окажут поддержку.

Объекты находятся на расстоянии примерно 483-724 километров от границы с Украиной и располагаются за пределами дальности полета ракет из украинского арсенала, уточнила NYT.

Киев не взял ответственность за атаки

Киев официально не взял на себя ответственность за произошедшее, как уже было ранее, к примеру, с атаками в аннексированном РФ Крыму, отметило издание.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, однако, разместил запись в Twitter.

"Земля - круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов", - отметил он. "В противном случае они (в Кремле. - Ред.) бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета", - добавил Подоляк.

Новые удары РФ по инфраструктуре Украины

В понедельник, 5 декабря, были зафиксированы новые российские ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Воздушная тревога прозвучала почти на всей территории страны. Взрывы прогремели в Черкасской, Запорожской, Киевской, Винницкой, Одесской областях, Харькове и Херсоне. В Одессе, Житомире и Николаеве произошло частичное отключение света.

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