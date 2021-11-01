Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
США и Россия после первой встречи Байдена и Путина в Женеве провели серию закрытых встреч, в том числе в Москве, Финляндии и Швейцарии, пишет американская газета The New York Times.
Расследование The New York Times о главреде Bild Юлиане Райхельте может отразиться на имидже концерна Axel Springer, скупающего сейчас СМИ на рынке США.
The New York Times опубликовала большое интервью с российским политиком Алексеем Навальным, находящимся в колонии. Заглушить оппозицию в России так просто не получится, констатирует Сергей Елкин.
Навальный из колонии ответил на вопросы о санкциях против России, своем здоровье, распорядке дня и шансах победить Путина. Он призвал россиян голосовать на выборах в Госдуму с помощью "Умного голосования".
Оперативников Эр-Рияда готовили по контракту, одобренному Госдепартаментом США. Власти США и инструкторы, вероятно, не знали об их роли в репрессиях, сообщила The New York Times.
Санитарные органы полагают, что дозы могут быть заражены и потому непригодны к употреблению. Уничтожению подлежат 60 млн доз антикоронавирусной вакцины, сообщила The New York Times.
Жюри самой престижной в США награды в области журналистики выделило материалы о борьбе с пандемией, притеснениях мусульман в Китае и гибели Джорджа Флойда.
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в конце 2020 года. Его центральной фигурой является бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани, сообщает The New York Times.
Новые штрафные меры могут быть наложены за предполагаемые попытки сорвать выборы в США и взлом SolarWinds. Санкции коснутся и российского суверенного долга, сообщила The New York Times.
Около 4 тысяч военных РФ скопились на границе с Украиной, сообщила газета The New York Times. Россия отрицает возможное начало боевых действий, Украина и США выражают беспокойство. Возможна ли новая война?
Вашингтон объединит с экономическими санкциями кибератаки на Россию, ожидаемые в ближайшие 3 недели, пишет The New York Times. США считают РФ ответственной за взлом сетей своих учреждений.
По информации The New York Times, Deutsche Bank согласился уплатить более 100 млн долларов, чтобы уладить коррупционный скандал. Банк намерен заключить соглашение об отсрочке судебного преследования.
Опасаясь судебных преследований, Дональд Трамп рассматривает беспрецедентный шаг: возможность помиловать самого себя, членов своей семьи и ближайших соратников, рассказали несколько собеседников The New York Times.
Газета The New York Times сообщила, что израильские агенты ликвидировали в Тегеране замглавы "Аль-Каиды" Мухаммада аль-Масри. Иран назвал это сообщение выдумкой.
Высокопоставленный представитель органов безопасности ФРГ сообщил The New York Times, что Навальный в разговоре с германским прокурором заявил о желании вернуться в Россию после выздоровления.
Причина замораживания 3-ей фазы испытаний вакцины, разрабатывавшейся Оксфордским университетом и AstraZeneca, - болезнь одного из волонтеров. По данным The New York Times, у него - признаки воспаления спинного мозга.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact