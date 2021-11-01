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The New York Times

President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin, arrive to meet at the 'Villa la Grange', Wednesday, June 16, 2021, in Geneva, Switzerland. (AP Photo/Patrick Semansky)

NYT сообщила о секретных переговорах США и РФ после женевского саммита 01.11.2021

США и Россия после первой встречи Байдена и Путина в Женеве провели серию закрытых встреч, в том числе в Москве, Финляндии и Швейцарии, пишет американская газета The New York Times.
Julian Reichelt, Chefredakteur «Bild», steht im Studio des TV-Senders «Bild». Der neue TV-Sender «Bild» des Medienkonzerns Axel Springer geht erstmals am 22. August auf Sendung.

Секс-скандал вокруг главреда Bild: почему уволили критика Путина? 20.10.2021

Расследование The New York Times о главреде Bild Юлиане Райхельте может отразиться на имидже концерна Axel Springer, скупающего сейчас СМИ на рынке США.
Der russische Oppositionspolitiker Alexey Nawalny hat ein Interview aus dem Knast der US-amerikanischen Zeitung The New York Times gegeben. Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden Jahr/Ort: Moskau, 24.08.2021

Интервью Навального The New York Times: рупор свободы из колонии 26.08.2021

The New York Times опубликовала большое интервью с российским политиком Алексеем Навальным, находящимся в колонии. Заглушить оппозицию в России так просто не получится, констатирует Сергей Елкин.
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Навальный дал большое интервью The New York Times 25.08.2021

Навальный из колонии ответил на вопросы о санкциях против России, своем здоровье, распорядке дня и шансах победить Путина. Он призвал россиян голосовать на выборах в Госдуму с помощью "Умного голосования".
16.10.2018, Türkei, Istanbul: Ein Auto verlässt die Residenz des Konsuls von Saudi-Arabien. Türkische und saudische Ermittler haben die Durchsuchung des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul abgeschlossen. Ziel des gemeinsamen Einsatzes war es, den Verbleib des seit zwei Wochen verschwundenen Journalisten und Regimekritikers Dschamal Chaschukdschi aufzuklären. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Саудовцы, убившие Джамаля Хашогги, прошли подготовку в США 23.06.2021

Оперативников Эр-Рияда готовили по контракту, одобренному Госдепартаментом США. Власти США и инструкторы, вероятно, не знали об их роли в репрессиях, сообщила The New York Times.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** FILE PHOTO: Vials with a sticker reading, COVID-19 / Coronavirus vaccine / Injection only and a medical syringe are seen in front of a displayed Johnson & Johnson logo in this illustration taken October 31, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

В США уничтожат миллионы доз вакцины Johnson & Johnson 13.06.2021

Санитарные органы полагают, что дозы могут быть заражены и потому непригодны к употреблению. Уничтожению подлежат 60 млн доз антикоронавирусной вакцины, сообщила The New York Times.

A undated handout photograph released by the Pulitzer Board on 20 April 2009 shows the two sides of a Pulitzer Prize Gold Medal. The gold medal is awarded to Las Vegas Sun, which won the Public Service category this year. EPA/PULITZER BOARD / HO / FOR USE ONLY IN CONTEXT WITH THE 2009 PULITZER PRIZE WINNERS/EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Report+++ |

Журналисты NYT удостоены Пулитцеровской премии за материалы о COVID-19 11.06.2021

Жюри самой престижной в США награды в области журналистики выделило материалы о борьбе с пандемией, притеснениях мусульман в Китае и гибели Джорджа Флойда.
December 2, 2020*** LANSING, MI - DECEMBER 02: U.S. President Donald Trump's personal attorney Rudy Giuliani listens to Detroit poll worker Jessi Jacobs during an appearance before the Michigan House Oversight Committee on December 2, 2020 in Lansing, Michigan. Guiliani and the president's legal team are claiming widespread voter fraud in Michigan and other closely contested states in the November 3 presidential election. The hearing will not change results of the vote in Michigan, which has already been certified. Rey Del Rio/Getty Images/AFP (Photo by Rey Del Rio / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

В США расследуют вмешательство Украины в президентские выборы 28.05.2021

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в конце 2020 года. Его центральной фигурой является бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани, сообщает The New York Times.
ARCHIV - Wenige Passanten gehen am Abend des 22.09.2016 in Moskau bei herbstlichem Nieselregen vor der Kulisse der Basilius-Kathedrale (l) und der Kreml-Mauer über den Roten Platz. (zu dpa Russland-Sanktionen des US-Kongresses - es geht (auch) um Gas vom 26.07.2017) Foto: Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

СМИ: США готовы ввести санкции против суверенного долга России 15.04.2021

Новые штрафные меры могут быть наложены за предполагаемые попытки сорвать выборы в США и взлом SolarWinds. Санкции коснутся и российского суверенного долга, сообщила The New York Times.
Gnutovo, ein Ort an der Fronltinie in Donbass, Ostukraine, Februar 2020 Zulieferung: 24.2.2020

Войска РФ у границы с Украиной: что происходит и какие могут быть последствия 01.04.2021

Около 4 тысяч военных РФ скопились на границе с Украиной, сообщила газета The New York Times. Россия отрицает возможное начало боевых действий, Украина и США выражают беспокойство. Возможна ли новая война?
Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

США готовят серию кибератак на Россию в ответ на взлом сетей 08.03.2021

Вашингтон объединит с экономическими санкциями кибератаки на Россию, ожидаемые в ближайшие 3 недели, пишет The New York Times. США считают РФ ответственной за взлом сетей своих учреждений.
Der Deutsche Bank Tower in der Bankencity. Das Kreditunternehmen leider in der Krise unter der Wirecard-Pleite. Frankfurt, 31.08.2020 | Verwendung weltweit

Deutsche Bank готов уплатить в США 100 млн долларов из-за обвинений в коррупции 08.01.2021

По информации The New York Times, Deutsche Bank согласился уплатить более 100 млн долларов, чтобы уладить коррупционный скандал. Банк намерен заключить соглашение об отсрочке судебного преследования.
(FILES) In this file photo taken on December 07, 2020 US President Donald Trump looks on during a ceremony presenting the Presidential Medal of Freedom to wrestler Dan Gable in the Oval Office of the White House in Washington, DC. - Donald Trump, after caving to pressure and signing a $900 billion coronavirus relief and stimulus package, faces another potential embarrassment this week in the waning days of his presidency with Congress poised to override his veto of a defense bill. A two-thirds majority vote is needed in the 435-member House of Representatives and the 100-seat Senate, which appear able to strike down a Trump veto for the first time. The House is to vote to override Trump's veto on December 28, 2020 and Democrats are optimistic they have enough Republican support to do so. The Senate will take the matter up on December 29, 2020. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

NYT: Трамп обсуждал возможность помиловать самого себя 08.01.2021

Опасаясь судебных преследований, Дональд Трамп рассматривает беспрецедентный шаг: возможность помиловать самого себя, членов своей семьи и ближайших соратников, рассказали несколько собеседников The New York Times.
This undated handout photo obtained from the FBI on November 13, 2020 shows Abdullah Ahmed Abdullah, who was on the FBI's list of most wanted terrorists and has been secretly killed in Iran in August. - Al-Qaeda's second-in-command, indicted in the US for the 1998 bombings of its embassies in Tanzania and Kenya, was secretly killed in Iran in August, The New York Times reported November 13. Abdullah Ahmed Abdullah, who was on the FBI's list of most wanted terrorists, was shot and killed in Tehran by two Israeli operatives on a motorcycle at the behest of the United States, intelligence officials confirmed to the Times. (Photo by Handout / FBI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /FBI - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Власти Ирана отрицают ликвидацию в Тегеране лидера "Аль-Каиды" 14.11.2020

Газета The New York Times сообщила, что израильские агенты ликвидировали в Тегеране замглавы "Аль-Каиды" Мухаммада аль-Масри. Иран назвал это сообщение выдумкой.
(FILES) In this file photo taken on September 29, 2019 Russian opposition leader Alexei Navalny delivers a speech during a demonstration in Moscow. - Navalny's test results 'indicate poisoning' and long-term effects 'cannot be ruled out', Berlin hospital on August 24, 2020 said. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP)

NYT: Навальный отказался сотрудничать с РФ по запросу к ФРГ о правовой помощи 15.09.2020

Высокопоставленный представитель органов безопасности ФРГ сообщил The New York Times, что Навальный в разговоре с германским прокурором заявил о желании вернуться в Россию после выздоровления.

20.07.2020, breaking news, Symbolic Image of a Vaccine form pharmaceutical company and brand Astra Zeneca. University of Oxford developed a promising Vaccine. European Union places a big order | Verwendung weltweit

Испытание оксфордской вакцины от коронавируса приостановлено 09.09.2020

Причина замораживания 3-ей фазы испытаний вакцины, разрабатывавшейся Оксфордским университетом и AstraZeneca, - болезнь одного из волонтеров. По данным The New York Times, у него - признаки воспаления спинного мозга.

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