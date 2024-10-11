NYT: Сентябрь был самым смертоносным месяцем для ВС РФ

По данным The New York Times, в сентябре на войне против Украины погибло столько россиян, как ни за один месяц ранее. Точное число собеседник газеты - американское официальное лицо - не назвал.

Сентябрь стал самым смертоносным месяцем для российских войск в Украине. Об этом в четверг, 10 октября, написала американская газета The New York Times (NYT), сославшись на данные высокопоставленного представителя американской армии. Собеседник издания при этом не назвал конкретных данных о российских потерях в сентябре.

Американские и британские аналитики оценивают российские потери в среднем в 1200 человек в день, что немного превышает предыдущий максимальный показатель, установленный в мае, пишет далее NYT. При этом с начала полномасштабной войны РФ против Украины Россия потеряла более 600 тысяч военнослужащих, указывает далее издание со ссылкой на оценки США. В это число входят 115 тысяч убитых и 500 тысяч раненых россиян.

В США также предполагают высокие потери с украинской стороны. Один из собеседников NYT подсчитал, что речь может идти о более чем 57,5 тысячи убитых и 250 тысячах раненых в ВСУ.

РФ ежемесячно рекрутирует до 30 тысяч новых солдат

Несмотря на это, Россия набирает ежемесячно 25-30 тысяч новых солдат - примерно столько же, сколько покидают поле боя, отмечают американские официальные лица. По их словам, это позволяет российской армии вновь и вновь направлять войска на украинские оборонительные позиции.

Американские чиновники объясняют большое число российских потерь образом ведения войны против Украины. Он описывается как изнуряющая война на истощение, в которой каждая сторона пытается нанести максимальные потери противнику, надеясь сломить возможности и волю противника.

СМИ установили 73 тысячи погибших россиян

Между тем, Русская служба BBC совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров на 11 октября поименно установили почти 73 тысячи российских военнослужащих, погибших в ходе войны РФ против Украины.

Как отметила BBC в конце сентября, к середине текущего года сильно изменился образ среднестатистического погибшего. "Если в 2022 году типичному военнослужащему, чья гибель была подтверждена BBC, было около 21 года, и он был контрактником, служившим в элитных подразделениях: спецназе, ВДВ или морской пехоте, то сегодня на фронт все чаще отправляются мужчины в возрасте 40, 50 и даже 60 лет, зачастую без боевого опыта и специальной подготовки", - указывает медиакомпания.