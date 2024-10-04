Россия на пороге новой мобилизации? Мнения экспертов

В России вновь заговорили о возможности новой мобилизации на фоне сообщений об увеличении численности российской армии на 180 тысяч человек - до почти 2,4 млн человек. Указ об этом в сентябре подписал президент РФ. Кроме того, в октябре начал работу реестр электронных повесток - призыв на срочную военную службу, как планируется, будет проходить в автоматическом режиме. Призывников будут ограничивать в правах в обычной жизни, если они не явятся в военкомат.

Как пояснили некоторые эксперты в программе DW Новости Шоу, это позволяет властям РФ в таком же формате провести и массовую мобилизацию. Но реестр электронных повесток не до конца доработан, а в Минобороны активно продолжают подписывать контракты в различных регионах РФ, парируют другие эксперты, которые исключают новую волну мобилизации в ближайшее время. DW выслушала их аргументы.

Осенний призыв в РФ проходит по новым правилам

Нынешний призыв, в ходе которого планируется набрать на срочную службу 133 тысячи новобранцев, отличается от предыдущих форматов, говорит представитель правозащитного проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев. Теперь военкоматам не нужно лично оповещать призывника о существовании повестки - она считается врученной после опубликования в его личном кабинете на Госуслугах. Одновременно власти запустили в тестовом режиме реестр повесток, который, по плану властей РФ, должен рассылать данные о призывнике различными государственным ведомствам, говорит Чувиляев, например, для того, чтобы военнообязанному закрыли выезд из страны.

Но, отмечает правозащитник, властям РФ не удалось полноценно запустить этот ресурс: "Он не работает. При этом преследует одну цель - создать ложное представление у призывника, что он уже находится в реестре". Пока властям под силу, объясняет Чувиляев, только в электронном виде разослать повестки, но ограничить в правах призывников они не могут: "Это огромная база данных, которую сложно связать между ведомствами".

Он отмечает, что Минцифры официально объявило о переносе полноценной работы этого реестра на начало 2025 года. Между тем Чувиляев ожидает, что власти все равно пойдут на новую мобилизацию, учитывая растущие потери личного состава в войне против Украины. "Пока мы видим, что пополнение армии проходит в гибридном формате. Но в формате "прокси" шла война до февраля 2022 года - якобы силами ЧВК и ополченцев, а потом война стала открытой. То же самое, думаю, будет и со второй волной мобилизации", - уверен он.

Почему власти РФ откладывают новую мобилизацию?

"Частичная мобилизация", которая началась в сентябре 2022 года и позволила направить в армию РФ свыше 300 тысяч человек, де-юре продолжается, говорит бывший депутат Мосгордумы Евгений Ступин. В момент мобилизации он вместе с другими законодателями направил официальный запрос на имя президента РФ с требованием издать указ о завершении мобилизации, но они получили отказ.

Позднее Ступин был лишен депутатского мандата и объявлен в РФ "иноагентом". Ступин говорит, что с момента первой волны мобилизации в некоторых регионах "избирательно" продолжали забирать в армию, чтобы "выполнить план по набору". Но в основном там обходятся набором добровольцев через систему финансового поощрения, опасаясь роста антивоенных настроений в обществе, полагает он,

Пока антивоенный протест среди родственников мобилизованных слабый, соглашается Ступин, так как во многих регионах воспринимают войну "как стихийное бедствие", которое нужно пережить. Но протест может усилиться, если к родственникам уже мобилизованных добавятся новые в случае второй волны мобилизации: "Оргструктура [родственников мобилизованных] уже существует". Потенциальным призывникам он советует не полагаться на систему отсрочек, которая де-факто не работает в нынешних условиях в России: "Самое лучшее - вообще не приходить в военкомат, чтобы не оказаться на войне".

Новой мобилизации не требуется из-за потока добровольцев

Недостатка в личном составе у армии РФ нет, считает основатель ConflictInt lligenceTeam Руслан Левиев: "Мы не ждем мобилизацию как минимум в этом году". Военный аналитик приводит в пример данные расходов из федерального бюджета РФ на выплаты контрактникам: "Получалось, что набирали в месяц по 30 тысяч человек". На этом фоне обостряется проблема мобилизации в Украине: "Людей в ВСУ не хватает, несмотря на ужесточение мобилизации там".

Основатель Conflict IntelligenceTeam Руслан Левиев Фото: Privat

Соседние друг с другом Ростовская область и Краснодарский край, говорит Левиев, конкурируют за новобранцев и почти синхронно повышают суммы региональных выплат за подписание контракта с Минобороны. Такая тактика пока позволяет армии РФ восполнять потери и продвигаться вглубь территории Украины: "Захвачен Угледар, если судить по видео военных РФ, они заходили практически в пустой город и не встречали сопротивление".

Больше всего погибших военных РФ из Башкортостана

Судя по открытым источникам, российское командование не считается с потерями личного состава - новых рекрутов обеспечивают жители глубинки, говорит основательница фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова. Она ссылается на недавнее исследование издания "Idel.Реалии", согласно которому российская армия потеряла как минимум 71 тысячу человек. Лидер по количеству потерь - Башкортостан, на который приходится более 3 тысяч погибших.

Основательница фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова Фото: privat

Раньше лидером такого "антирейтинга" была Бурятия, отмечает Гармажапова. Она полагает, что на основании этой информации допустимо предположить, что численность погибших может коррелировать с интенсивностью набора в разных регионах РФ. Если активность по подписанию контрактов в Бурятии и Башкортостане можно объяснить сложным экономическим положением в этих регионах, то "растет" в этом антирейтинге и Татарстан, на который приходится 2 724 погибших на войне в Украине. "Хотя Татарстан - достаточно благополучный с экономической точки зрения регион", - говорит Гармажапова. Она не исключает, что федеральные власти могут принуждать местное население подписывать контракт, чтобы ослабить этот регион.