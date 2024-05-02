Глава "Идите лесом": Мобилизация в РФ реальна в любой момент

Вскоре после майских праздников или осенью - новая волна мобилизации может начаться скоро и без всякого предупреждения, полагает основатель проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин. Ведущие программы "DW Новости Шоу" в прямом эфире на YouTube обсудили со Свердлиным детали того, что с 1 ноября 2024 года должен начать работу электронный призыв в армию РФ. Как подготовиться к появлению электронных повесток, когда ждать усиления мобилизации, и прекратит ли МИД РФ выдавать паспорта россиянам за рубежом?

DW: Как раз буквально за несколько минут до разговора с вами мы говорили с Николаем Митрохиным , историком и социологом, который ожидает усиления мобилизации после инаугурации (Владимира Путина. - Ред.). А вы как считаете?

Григорий Свердлин: Вы знаете, мне кажется, что это, действительно, может начаться в любой момент. Но у меня нет какого-то ответа, когда именно. Другое дело, я уверен, что Россия будет более активно мобилизовывать людей. В этом году это может начаться как летом, так и осенью. Этого мы не знаем. И мне кажется, что это решение еще не принято. Я думаю, что его Путин и компания будут принимать и в зависимости от мобилизации в Украине, и в зависимости от ситуации на фронте, и в зависимости от, например, того, попытаются они брать Харьков или нет. То есть, в зависимости от того, сколько людей им потребуется.

- Но вы считаете, что это неизбежное решение?

- Да, я думаю, что это неизбежное решение. Я вижу, что, как минимум, весь последний год, министерство обороны берет людей везде, где только можно. Мы видим увеличение сумм, которые предлагают контрактникам. Уже стали появляться рекламы, где обещают 1,4 миллиона рублей...

- ...за заключение контракта? Это региональные такие инициативы….

- Да, мы видим, что на самом деле заключенных, которых можно было бы призвать по контракту, уже практически не осталось. Мы видим, что повестки вручают и тем, кто недавно получил российское гражданство, и используют вручение повесток как репрессивную меру в отношении политических активистов. То есть, действительно берут, если так можно выразиться, всех, кто плохо лежит. Плюс к этому мы видим весь последний год ужесточение законодательства, репрессивных мер в отношении тех, кто не явился по повестке, в отношении работодателей, которые не предоставили сведения о своих военнообязанных сотрудниках и так далее. То есть, подготовка идет. Рассчитывать, что это все не закончится второй волной мобилизации, мне кажется, было бы слишком наивно. Совершенно очевидно, что она будет.

- Издание Astra недавно рассказывало о довольно многочисленных случаях отказа мобилизованных ехать на фронт. Это было в Приморье, в частности, - было несколько таких заявлений, и видео публиковались. Это тенденция, с вашей точки зрения?

- Вы знаете, нет, я бы не назвал это тенденцией. Мне кажется, что такие люди находились и находятся все последние полтора года, с сентября 2022 года, когда объявили мобилизацию. К нам обращается довольно много людей, насильно мобилизованных. Плюс к этому, сейчас стали появляться истории, когда срочников заставляют подписывать контракт.

Потому что по так называемому закону "об электронных повестках", который приняли в апреле прошлого года, среди прочих прекрасных нововведений, наши законодатели придумали, что срочники с первого же дня срочной службы могут подписывать контракт. И несмотря на то, что заключение контракта, конечно, добровольное должно быть по закону, но на самом деле чиновники Минобороны и, собственно, армия стали использовать это для того, чтобы срочников заставить с первого же дня или с 10-го дня срочной службы заключить контракт и дальше уже в статусе контрактников направить их в зону боевых действий. Ну, то есть, принудительная машина продолжает действовать, при этом усталость в армии и особенно среди мобилизованных усталость от войны, конечно, нарастает. Но я не думаю, что это выльется в какое-то дезертирство…

- Массовое?

- Да, не единоличное, а в то, что начнут дезертировать армейские части. К сожалению, пока этого в перспективе не видно.

- Мы еще говорили о том, что сравнивать с мобилизацией в Украине не совсем корректно, но все же в Украине в СМИ можно найти массу видео о том, как люди на местах пытаются сопротивляться мобилизации. Но почему-то нет ничего подобного из России, либо же мы об этом не знаем. Как вы считаете, почему так? И в принципе, продолжаются ли отъезды из России в связи с мобилизацией?

- Они продолжаются, конечно. Просто все-таки уже гораздо меньше этот ручеек людей, которые уезжают. Я думаю, что в тот момент, когда начнется вторая волна мобилизации, если она будет такой заметной, то, конечно, количество уезжающих увеличится. А что касается сопротивления при мобилизации - последние, как минимум, 12 лет нас приучали к тому, что сопротивляться людям в форме, в общем, занятие бесперспективное. И настолько сильных репрессий в Украине, насколько я знаю, конечно же, не было. Люди, которые сейчас будут сопротивляться при мобилизации, в общем, неплохо понимают, что все это может кончиться для них тюремным сроком. Некоторых это не останавливает, но, конечно, большинство не привыкло идти против течения и сопротивляться людям в форме.

- Электронные повестки, которые ожидаются с 1 ноября, насколько это серьезно и чем это грозит, с вашей точки зрения?

- Это серьезно. При этом ничего нового не произошло. О том, что электронные повестки будут рассылать, и о том, что те люди, которые по этим повесткам не явятся в военкомат в течение семи дней, будут ограничены в правах - им будет закрыт выезд за границу, им будет закрыта возможность брать кредиты, распоряжаться недвижимостью, управлять автотранспортом - вот про все эти ограничения мы узнали еще в апреле прошлого года, когда был принят так называемый закон "об электронных повестках". А то, что мы узнали на прошлой неделе, - как именно данный инструмент будет работать, и мы узнали дату, когда планируется его запустить. На всякий случай скажу - я не уверен, что они успеют к 1 ноября. Но при этом само появление этого постановления я трактую как плохой знак, потому что, видимо, они на финишной прямой, иначе они бы не стали публиковать это постановление.

- Что можно успеть сделать сейчас, до того, как 1 ноября наступит, или уже поздно?

- На самом деле, довольно много всего можно успеть сделать. Универсальные рекомендации, которые мы даем всем, это обязательно сохранить у себя контакты правозащитников, например, нашего проекта "Идите лесом", мы рекомендуем уже сейчас связываться, потому что, возможно, вы об этом не подозреваете, но у вас есть основания для получения той или иной отсрочки. Плюс, даже если этих оснований точно нет, мы все-таки расскажем, как в вашем конкретном случае минимизировать риски оказаться в армии. Кроме того, мы рекомендуем скачать, например, из базы знаний "Идите лесом" заявление на альтернативную гражданскую службу, заполнить его и носить с собой, потому что это отличный способ затянуть вашу отправку в действующую армию.

Прощание призванного в армию РФ мужчины и его матери. Фото из архива 2022 года Фото: AP Photo/picture alliance/dpa

- Извините, я уточню. Даже в случае мобилизации надо носить такое заявление с собой?

- Да, даже в случае мобилизации вам, скорее всего, с вероятностью 99 процентов, не удастся даже с нашей помощью добиться, чтобы вас отправили на альтернативную гражданскую службу, но как способ затянуть время это прекрасно работает. Поэтому лучше пусть у вас будет эта бумага с собой, и вы в случае чего ею воспользуетесь. Еще одна рекомендация - сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы, если, не дай бог, вас "загребут", был ваш законный представитель на свободе, ему будет легче бороться за то, чтобы вас оттуда вытащить.

Ну, и последняя рекомендация - если вы можете не жить по месту регистрации, то лучше не живите. Потому что, когда начнется более активная фаза мобилизации, то там вас будут искать в первую очередь. Ну, и последнее очевидное - не ходите в военкомат. Это по-прежнему административное правонарушение, это не уголовная статья. Да, вас могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, но это все равно лучше, чем оказаться на войне и убивать невинных людей или самому быть убитым.

- Я хочу еще вернуться к другой теме, но тоже связанной, так или иначе, с мобилизацией. Мы все с беспокойством прочитали публикацию "Новой газеты" о том, что в российском МИДе обсуждают идею прекратить выдавать россиянам паспорта за рубежом. Так уже сделали белорусские власти, украинские - с украинскими мужчинами. МИД РФ это намерение опроверг, но осадок, как всегда, остался. С вашей точки зрения, вы считаете, российские власти могут на это пойти и прекратить выдавать россиянам паспорта за рубежом?

- Мы живем во времена, когда, мне кажется, мы не раз уже убедились, что российские власти могут пойти абсолютно на что угодно. Да, у меня нет сомнений, что они могут на это пойти. Я не хочу накаркать, но, мне кажется, что рано или поздно они на это пойдут. Может быть, не в этом году, но в какой-то момент это случится, потому что это просто укладывается в эту репрессивную логику в отношении всех военнообязанных. Делается все для того, чтобы, как только партия скажет "надо" и начнет рассылать эти самые электронные повестки, максимальное число людей пришло своими ногами в военкомат. И в эту репрессивную логику запрет выдачи паспорта за границей вполне укладывается.