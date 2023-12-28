Что не так с законопроектом о мобилизации в Украине?

Правительственный законопроект, ужесточающий правила призыва в ВСУ, вызвал в Украине широкий резонанс и резкую критику. Что предложили власти и за что критикуют их инициативу - у DW.

Правительственный законопроект, нацеленный на "совершенствование отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы", зарегистрировали в Верховной раде вечером 25 декабря. Документ предусматривает ужесточение правил призыва в вооруженные силы и отвественности за уклонения от воинской службы.

Кабмин спешил направить законопрект в Раду еще в этом году, чтобы депутаты рассмотрели его сразу после новогодних праздников. Основная причина предложенных изменений правил призыва в армию, военного учета и военной службы, о которой уже неоднократно сообщалось, - нехватка в Вооруженных силах Украины (ВСУ) кадров, в 2024 году нужны новые военнослужащие, чтобы заменить воюющих уже два года и восполнить потери.

Как правительство предлагает изменить правила мобилизации?

Согласно законопроекту, правительство прежде всего предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что поддержит эту норму, если авторы приведут убедительные аргументы. При этом Рада еще в мае приняла законопроект о снижении максимального призывного возраста до 25 лет, но Зеленский его до сих пор не подписал.

Кроме того, предлагается разделить граждан на две категории - "годен" и "не годен" к военной службе, исключив промежуточную категорию - "ограниченно годен". А также установить перечень тех, кто имеет право на отсрочку и освобождение от призыва. Согласно законопроекту, не подлежат призыву докторанты и студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие по той же дисциплине более высокий уровень образования.

Предусмотрена отсрочка и для педагогов и научных сотрудников, если они работают на полную ставку. Не будут призывать действующих депутатов и военнообязанных из органов госвласти в должностях госслужбы категории "А", тогда как для категорий "Б" и "В" оставлена бронь лишь для 50 процентов таких лиц.

ВСУ нужно больше солдат Фото: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

Существенно упрощается порядок вручения повесток о вызове в территориальный центр комплектования (ТЦК, ранее - военкомат). Согласно законопроекту ее могут вручить как лично, так и через электронный кабинет или электронную почту. Лично повестку могут вручить в самом военкомате, а также по месту жительства, работы или в общественных местах. Причем это вправе будут сделать как сотрудники военкомата, так и полицейские. Для уклоняющихся от постановки на военный учет и прохождения воинской службы предлагается установить ряд ограничений.

Так, уклоняющимся от мобилизации могут грозить запрет на выезд за границу, на операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничение на управление транспортным средством, отказ в подписании кредитных договоров, ограничения прав распоряжаться средствами и другими ценностями, а также проблемы с получением госуслуг и льгот. Возможна и блокировка банковских счетов уклонистов.

Правительственный законопроект - "больше вопросов, чем ответов"

После обнародования законопроекта на правительство обрушился шквал критики и обвинений в отсутствии коммуникации с обществом при подготовке документа. "Содержащиеся там нормы вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Мне ежеминутно звонят люди и специалисты из разных сфер с вопросами или замечаниями к тексту. Поэтому ждем хоть какие-то объяснения от субъектов представления этой законодательной инициативы", - заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко "Укринформу". По его мнению, в законопроекте содержатся многие "непонятные нормы и ограничения", которые воспринимаются как жесткие.

С этим согласен и глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. В качестве примера он обратил внимание на то, что в документе полностью отсутствует упоминание о праве на освобождение от мобилизации лиц с ІІІ группой инвалидности. Согласно законопроекту, от мобилизации освобождаются только лица с инвалидностью I или II группы и временно непригодные по состоянию здоровья, получающие отсрочку на срок до шести месяцев.

"Ну какие из инвалидов III группы солдаты? Я понимаю, почему такая норма появилась, поскольку есть немало злоупотреблений - те, кто могут служить, покупают справки об инвалидности, обманывают, прячутся. Общество возмущено этим. Другое дело, что все должны обновить свои данные, пройти еще раз врачебную комиссию и подтвердить свою инвалидность - это нормально. Но мобилизовать инвалидов неправильно", - заявил Захаров DW.

Оппозиция выступает за право на демобилизацию через два года

Раскритиковала законопроект и фракция партии "Европейская солидарность". Ее сопредседатель Ирина Геращенко заявила, что партия несогласна с предложениями правительства по демобилизации военнослужащих только после трех лет службы.

Ирина Геращенко Фото: Ukrinform/Photoshot/picture alliance

"Представляете себе три года под Бахмутом или Авдеевкой? А есть такие подразделения, которые уже два года на нуле (линии фронта. - Ред.) и истощены. Будем добиваться права на демобилизацию через два года, если военный все это время был не в тылу, а на нуле", - написала Геращенко в Facebook.

При этом она считает, что в законопроекте содержатся "антиконституционные, вопиющие нормы в плане ограничений (прав. - Ред.) граждан". Речь идет о введении во время мобилизации вышеназванных ограничений для военнообязанных и резервистов, которые не явились, как этого требует повестка, на призывной пункт или в воинскую часть.

Пространство для злоупотреблений со стороны ТЦК при мобилизации?

Юлия Тимошенко Фото: Reuters/V. Ogirenko

"Очевидно, что здесь открывается пространство для злоупотреблений со стороны ТЦК, потому что по их решению к военнообязанным будет применен ряд ограничений, которые могут превратить жизнь украинских мужчин в ад. Ведь речь идет о внесудебном лишении права распоряжаться своим имуществом и прочее, даже если у тебя есть болезни или другие основания для отсрочки, но ТЦК их не увидел, - написала Геращенко в Facebook.

Фракция "Батькивщина" заявила, что не будет голосовать за правительственный законопроект по мобилизации. "В данном варианте (...) закон не решает проблемы, он неэффективен, неконституционен, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет", - заверила лидер фракции Юлия Тимошенко в видеоролике, размещенном в Facebook.

"Никто не хочет брать ответственность за непопулярные в решения"

Несмотря на острую критику, правительство, в том числе и министр обороны Рустем Умеров, пока не комментируют ситуацию вокруг законопроекта. Молчит и пропрезидентская парламентская фракция "Слуга народа". 26 декабря президент Зеленский в видеообращении заявил, что было бы правильным, если бы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно: "Чтобы люди понимали, каково видение военного командования, какие мотивы (для принятия. - Ред.) тех или иных правил и условий, которые предлагают депутаты, и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов".

Владимир Фесенко Фото: privat

Имея в виду молчание правительства по поводу внесенного им же законопроекта, главком ВСУ Валерий Залужный на пресс-конференции 26 декабря отметил, что это не дело военных: "Мы - армия. Мы должны только воевать. Должны получать ресурсы и выполнять задачи. Мы не можем думать о том, чтобы вмешаться в гражданскую жизнь. Для этого есть соответствующие центральные органы власти".

Политолог Владимир Фесенко отсутствие реакции со стороны Кабмина объясняет нежеланием властей брать на себя ответственность за ужесточение условий мобилизации. Поэтому, по словам Фесенко, они пытаются "подставить под удар" военное командование. В нынешнем виде у внесенного законопроекта большие шансы быть проваленным в Раде, прогнозирует политолог. Чтобы этого не произошло, по его оценке, документ нужно тщательно согласовать со всеми сторонами еще на этапе обсуждения в профильном парламентском комитете, дабы потом принять его как можно быстрее и усилить украинскую армию новыми людьми.

"Политики начали играть в политический футбол, поскольку никто не хочет брать на себя ответственность за непопулярные в обществе решения. Они думают о рейтингах и забывают, что это путь к проигрышу Украины или позорному миру на условиях России. Сейчас нужно забыть распри, рейтинги и популярность, найти консенсус по спорным вопросам и проголосовать за этот законопроект", - резюмировал Фесенко в интервью DW.

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