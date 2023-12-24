В Украине хотят рассылать электронные повестки в военкомат

Минобороны Украины рассматривает возможность рассылки военнообязанным электронных уведомлений о явке в военкомат. Такие же приглашения будут получать и украинцы, проживающие за рубежом.

Министерство обороны Украины рассматривает возможность рассылки военнообязанным гражданам электронных уведомлений о необходимости явки в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), сообщил глава ведомства Рустем Умеров в интервью украинскому телеканалу "Суспильне".

Он отметил, что такие электронные приглашения будут получать и граждане Украины, проживающие за рубежом. Умеров добавил, что министерство обороны работает над техническими решениями, чтобы сделать процесс "цивилизованным". Министр не уточнил, как именно будут доставлять электронные приглашения - через сервис госуслуг "Дия" или по электронной почте.

Новая волна мобилизации в Украине

Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует в ближайшее время мобилизовать 450-500 тысяч человек, сообщил в декабре президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, решение об этом пока не принято.

Верховная рада начала разработку законопроекта, позволяющего мобилизовать украинцев, уехавших за границу. В Германии заявили, что не будут принуждать украинских граждан к службе в армии, а в Эстонии, наоборот, заявили, что готовы начать выдавать Украине военнообязанных украинцев.

В апреле Госдума РФ приняла закон, разрешающий рассылать повестки в военкомат в электронном виде - их будут отправлять в личные кабинеты на "Госуслугах".

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