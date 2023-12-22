Что пишут немецкие СМИ о мобилизации украинцев за границей

Немецкая пресса в пятницу, 22 декабря, обсуждает обнародованные накануне изданиями Welt TV, Bild и Politico заявления министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что мобилизации в следующем году могут подлежать находящиеся за границей мужчины-граждане Украины.

"Нового украинского министра обороны нужно понять, - пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). - Страна борется за свое существование, и то, сможет ли она выиграть войну против российского агрессора, зависит не только от Киева. Украина остро нуждается в поддержке, но борется она сама - поэтому ей нужен каждый. Логично, что все военнообязанные сейчас должны быть призваны служить своей стране в меру своих возможностей. Мужчинам призывного возраста с начала войны запрещено выезжать из страны. Тем не менее сотни тысяч из них сейчас, очевидно, находятся за пределами Украины, и многие из них - в Германии. В отдельных случаях этого нельзя не понять, но это не в интересах ни Украины, ни Германии".

Вряд ли Украине удастся разработать эффективный механизм возвращения

Издание Tageszeitung (taz) обращает внимание, что заявление Умерова прозвучало на фоне общего намерения украинских властей мобилизовать до 500 тысяч военных. "Цифры свидетельствуют, насколько серьезна ситуация. Потери должны быть замещены. Кроме того, военные, которые уже два года пребывают на передовой, срочно нуждаются в ротации. Физически и морально истощенная армия терпит еще большие потери. Несмотря на моральный аспект проблемы, вряд ли Украине удастся разработать эффективный механизм возвращения мужчин, сбежавших от войны за границу. Непонятно также, коснется ли такой призыв всех мужчин или только тех, кто выехал из страны нелегально".

Издание также отреагировало на отрицание министерством обороны Украины того, что глава ведомства анонсировал именно мобилизацию украинских мужчин из-за границы, и на заверение Минобороны, что никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы на повестке дня нет. "Имеет эта дискуссия место или нет, очевидно то, что в этом случае проводят тест и отслеживают возможные реакции. На это накладывается еще и то, что в истощенном украинском обществе призыв к справедливости становится все громче. Жены, матери и дочери мужчин на фронте не понимают, почему украинские мужчины призывного возраста гуляют по европейским городам, тогда как их собственные мужья и сыновья воюют", - пишет taz.

Украина борется на двух фронтах

Издания Kölner Rundschau и Neue Osnabrücker Zeitung констатируют, что Украина борется одновременно на двух фронтах - на поле боя против российской армии и на международной арене за поддержку, и это истощает как рядовых граждан, так и политиков.

Поэтому призыв министра Умерова "свидетельствует, насколько ситуация в Украине полна отчаяния", продолжает Kölner Rundschau и добавляет: "Ежедневно страна подвергается массированным атакам беспилотников. Российская армия одерживает территориальные победы. Киеву, вероятно, придется мобилизовать еще до полмиллиона солдат, чтобы противостоять агрессору (...) Не настанет ли в войне на истощение момент, когда безысходность положения не сможет оправдывать новые жертвы? Остается надеяться, что украинское население сможет развить соответствующий инстинкт и понимание, а политическое руководство сможет сделать надлежащие выводы. Тем временем безоговорочное использование всех человеческих и материальных ресурсов будет продолжаться".

Газета Neue Osnabrücker Zeitung между тем подчеркивает, насколько важной в этих условиях является поддержка Запада: "С приближением Рождества на пик выходит очень суровая военная зима (...) Оба фронта истощают и это вряд ли способствует повышению боевого духа. Если союзники Украины действительно хотят предотвратить победу России в этой войне, им придется давать Украине намного больше оружия и боеприпасов в будущем", - предупреждает Neue Osnabrücker Zeitung.

Без современного вооружения ход войны не переломить

Тему важности поддержки именно со стороны Запада подхватывает и издание Münchner Merkur. "Люди в Украине уже во второй раз будут встречать грустное Рождество войны. В то время как президент России Путин возобновляет жестокие бомбардировки на полную силу, чтобы отрезать истощенное гражданское население от теплоснабжения, военные в окопах все отчаяннее пытаются удержать фронт. А союзники на Западе? У них вроде бы более важные дела: в США - время выборов, а немецкое коалиционное правительство, которое должно призвать своих союзников защищать Европу от тирании, борется на радость Путину за собственное выживание. Но без боеприпасов и более современного вооружения даже сотни тысяч украинских мужчин, сбежавших от войны на Запад, и которых президент Зеленский теперь справедливо хочет призвать на военную службу, не смогут переломить ход событий против настроенного на крайние методы кремлевского правителя", - предостерегает издание Münchner Merkur.

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