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В офисе Зеленского одобрили идею призыва украинских беженцев

Павел Мыльников
22 декабря 2023 г.

Возможный призыв украинских беженцев в ВСУ нужно обсуждать на уровне Генштаба, Минобороны и МИД Украины, а также с правительствами других стран, считает советник главы офиса президента Подоляк.

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Украинский военнослужащий под Бахмутом
Украинский военнослужащий под Бахмутом (март 2023 года)Фото: Sergey Shestak/AFP/Getty Images

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк одобрительно высказался о возможном призыве властями Украины беженцев из этой страны на военную службу. "Это правильная идея", - заявил Подоляк в интервью "24 каналу", обнародованном в пятницу, 22 декабря.

"Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше как ни в чем не бывало строить Украину. Здесь министр совершенно прав", - добавил представитель офиса украинского президента.

Этот вопрос необходимо обсуждать на уровне Генштаба ВСУ, Министерства обороны Украины и других министерств, включая МИД, считает Подоляк. Кроме того, необходимы консультации с правительствами других стран, где находятся украинские мужчины, "с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь", пояснил он.

Заявление Умерова о возможном призыве украинцев из-за границы

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил в интервью изданиям Bild, Welt TV и Politico о намерении украинских властей в поисках новых солдат для оборонительной войны против России с 2024 года призвать из запаса на военную службу мужчин-украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, находящихся за границей. Вскоре после этого в министерстве обороны Украины фактически дезавуировали слова Умерова, заявив, что "на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы". По словам начальника управления прессы и информации украинского Минобороны Иллариона Павлюка, министр в целом говорил о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии.

Киев хочет призвать на военную службу еще до 500 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил, что Киев намерен привлечь на военную службу дополнительно 450-500 тысяч человек. Готовится соответствующий законопроект, который затем поступит на рассмотрение Верховной рады, указал глава украинского государства.

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