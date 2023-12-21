Что думают украинские мужчины в Германии о мобилизации

Мужчины-граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые сейчас находятся за границей, должны быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины. С такой инициативой выступил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Welt TV, Bild и Politico, опубликованном в четверг, 21 декабря. По словам министра, мужчины в 2024 году должны явиться в призывные пункты ВСУ за границей, а в случае саботажа "приглашения" к ним будут применены санкции.

DW спросила нескольких украинских граждан в призывном возрасте, готовы ли они к такому "приглашению" в Германии (все их имена изменены по их просьбе), а также попросила оценить заявление Умерова юриста.

"Принуждение ни к чему не приведет"

Сергей, 35 лет, находится в Германии под временной защитой с июля 2022 года:

Мне кажется, что это не может быть реализовано. Куда я должен буду явиться? В военкомат, которого здесь, в Германии, нет? Но даже не физическая невозможность реализовать это меня останавливает. Я задаю себе вопрос: почему я должен это делать?

Обучение мобилизованного бойца Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

В начале войны я готов был идти на фронт, дважды был в военкомате, но меня тогда не взяли. А потом я стал себя спрашивать, действительно ли я готов к этому, страшно ли мне, за что я буду воевать? И честно отвечать себе на эти вопросы. Теперь я здесь - и по мере моих сил и возможностей помогаю ребятам, которые в окопах, среди которых есть и многие мои товарищи. Мне жаль, что они там, но я уже точно туда не пойду. Знаете, чем дольше я в Германии, тем яснее для меня картина коррупции в государстве и отсутствия ответственности за нее в Украине, которые до сих пор очень распространены. И мне очень больно от этого.

Я полагаю, что те из мужчин призывного возраста, кто за время войны уехал из Украины легально, как я, или нелегально, и получил за границей временную защиту, свой выбор уже сделали. Не будет среди них тех, кто добровольно отзовется на призыв идти на фронт. И принуждение точно ни к чему не приведет.

"Я воевал и видел своими глазами тех, кто боится"

Николай, 42 года, находится в Германии под временной защитой с июля 2023 года, воевал с марта 2022 года по июнь 2023 года, демобилизован по состоянию здоровья:

Для меня эта инициатива министра обороны не понятна совсем. В Украине сейчас очень много мужчин - они сидят в развлекательных заведениях, гуляют, отдыхают, пьют и не стесняются выставлять напоказ, что их не забирают на фронт. И это я видел только в Харькове, когда с фронта имел возможность приезжать туда на день. А есть еще Киев, Львов, Тернополь и другие крупные города. Есть разные публичные лица, как один блоггер, который бравировал тем, что когда-то служил, а теперь занимается тем, что из мирного города постит на свою миллионную аудиторию, но на фронт он не идет.

Те люди, которые хотели пойти на войну, взяли в руки автоматы и пошли - как добровольцы или по призыву. А те, кто уехал за границу, - боятся именно этого, они не хотят этой войны. Они не трусы, совсем нет, но у них есть страх за свою жизнь, и он сильнее всего. Не вижу смысла забирать этих мужчин отсюда, они не будут той поддержкой для Украины, которая нужна. Потому что люди, которые боятся, - обуза для военных, на фронте они становятся "пушечным мясом". Я это видел своими глазами, я это знаю по собственному опыту. Такой человек слышит где-то выстрел или взрыв и инстинктивно сбегает с позиций, или когда у него от страха дергается рука, и граната взрывается прямо в окопе - такие ситуации имеют очень трагические последствия для всех военных, которые полагаются на побратимов-сослуживцев.

Чтобы собрать людей, не нужно тратить 500 миллиардов гривен на мобилизацию тех, кто находится за границей. Эти деньги нужно потратить на армию прямо сейчас - купить дроны, оружие, амуницию для тех, кто уже на фронте.

"У меня украинский паспорт, но мой дом - Германия"

Иван, 25 лет, студент, живет в Германии 10 лет, имеет гражданство Украины:

Фото: DW/H. Stadnyk

Когда Россия брутально напала на Украину, я поехал в сторону моей родины. К этому у меня был очень острый позыв. Но тогда едва ли не сразу я столкнулся с потоком украинских женщин с детьми, которым очень нужна была помощь. И с тех пор закрутило именно с ними - разместить, обустроить, помочь с документами, детей в школы записать, переводить у врачей или в разных учреждениях. Это продолжается до сих пор - мне и сейчас звонят десятки людей, у этих женщин и у их детей уже другие проблемы здесь, потому что они проходят процесс интеграции.

У меня украинский паспорт, я гражданин Украины, а потому, если меня вызовут в генеральное консульство Украины, я, конечно, прибуду туда. Но я уже сейчас я не очень понимаю возможный механизм такой процедуры, потому что я нахожусь в Германии легально, имею бессрочное разрешение на пребывание, я здесь учусь и работаю, я живу здесь, это мой дом. В Германии вопросы военной службы очень взвешены, у меня товарищ служит в бундесвере и многое рассказывает о своем опыте. И, учитывая это, я даже представить себе не могу, кто и как в консульстве Украины сможет меня к чему-то принудить, вопреки моей воле.

Адвокат: Нет правового механизма для мобилизации

DW попросила прокомментировать возможность мобилизации украинских граждан за границей юриста, специалиста по вопросам мобилизации. Как пояснил адвокат юридической компании Gracers Сергей Савинский, по состоянию на сегодняшний день нет никаких механизмов, благодаря которым, с правовой точки зрения, можно мобилизовать украинских военнообязанных за рубежом, нет. "Для этого отсутствует так называемая юридическая инфраструктура, ведь военнообязанного нужно должным образом уведомить, вызвать в военно-врачебную комиссию, обследовать и так далее", - объяснил адвокат.

Очередь в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат) Фото: Daniel Carde/ZUMA Wire/IMAGO

Савинский подчеркнул, что Украина является правовым государством, и ключевым в этой связи существует аспект верховенства права для всех субъектов, которые находятся на территории Украины. "Это означает, что действует принцип правовой определенности, который обязывает органы исполнительной власти действовать в пределах и на выполнение их полномочий. А у субъектов, занимающихся в Украине мобилизационной деятельностью, полномочий на то, чтобы дать какое-либо поручение в Германии, Польше или где-нибудь еще, где находятся украинские военнообязанные, сейчас нет", - добавил адвокат. По словам Савинского, "пока не будет определен механизм, пока не будет построена определенная юридическая инфраструктура, которая, в частности, будет определять взаимодействие территориальных центров комплектации с компетентными органами других стран, мобилизация украинцев за границей не будет возможна".

Через несколько часов после обнародования слов Умерова в СМИ начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что министр в целом говорил журналистам о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к ВСУ. Никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за границы в повестке дня нет, отметил Павлюк.

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