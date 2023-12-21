Киев отрицает план мобилизации мужчин из-за рубежа

В пресс-службе украинского Минобороны говорят, что немецкие СМИ "перевернули" слова Рустема Умерова, и уверяют, что планов призыва в ВСУ мужчин из-за рубежа на повестке дня нет.

В министерстве обороны Украины отрицают, что в интервью немецким СМИ глава ведомства Рустем Умеров анонсировал мобилизацию украинских мужчин из-за рубежа. Об этом пресс-секретарь Минобороны в Киеве заявил в четверг, 21 декабря, украинским изданиям, комментируя опубликованные ранее в тот же день сообщения Welt TV, Bild и Politico об интервью Умерова.

Перед публикацией видео или текстовой расшифровки, а иногда и вместо нее западные СМИ часто публикуют статьи с основными тезисами, которые спикеры высказали в интервью. Немецкие издания сообщили, без использования прямой речи Умерова, что он хочет, чтобы в 2024 году живущие за рубежом украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет были мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Для этого, как утверждалось, по его словам, они должны явиться в призывные пункты, а в случае саботажа "приглашения" их ждут санкции. "Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно", - цитируется высказывание министра.

После публикации этой информации начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил в комментарии изданию "Бабель" , что немецкие СМИ сместили акценты. По его словам, Умеров в целом говорил о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии. Глава пресс-службы заверил, что никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за рубежа на повестке дня нет.

Минобороны: Bild перевернул слова Умерова об "освобождении Крыма в 2024-м"

Кроме того, в статье немецкого таблоида Bild об интервью Умерова утверждалось, что он верит в освобождение Украиной аннексированного Россией Крыма в 2024 году. "Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель", - приводилась в материале цитата министра.

В комментарии изданию "Громадське" представитель Минобороны Павлюк заявил, что издание Bild перевернуло слова Умерова. На самом деле министр сказал: "Крым будет освобожден стопроцентно. Это наша стратегическая цель". Что это может произойти именно в 2024 году, Умеров не утверждал, уверяют в пресс-службе. Там отмечают, что журналист задавал этот вопрос несколько раз, но министр обороны избежал каких-либо точных прогнозов с датами.

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