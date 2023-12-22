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В ХДС поддерживают идею призыва украинских беженцев в ВСУ

Евгений Жуков
22 декабря 2023 г.

Учитывая, что в ФРГ из Украины бежали около 200 тысяч мужчин, годных к военной службе, невозможно одобрить ситуацию, когда они отказались бы поддержать свою родину, заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

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Родерих Кизеветтер
Родерих КизеветтерФото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Германии следует поддержать возможный призыв властями Украины беженцев из этой страны на военную службу. Об этом заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, вышедшем в эфир в пятницу, 22 декабря эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). Напомнив, что в ФРГ из-за полномасштабного нападения России на Украину бежали около 200 тысяч украинских мужчин, годных к военной службе, Кизеветер пояснил, что невозможно одобрить ситуацию, когда эти люди отказались бы поддержать свою родину.

По словам немецкого политика, правительство ФРГ должно помочь властям в Киеве призвать украинских беженцев на военную службу либо в территориальную оборону. Речь идет не о высылке, уточнил Родерих Кизеветтер, предложив, к примеру, урезать таким украинцам размер социальных выплат.

Ранее однопартиец Кизеветтера, зампредседателя фракции ХДС в бундестаге Йохан Вадефуль (Johann Wadephul) в эфире телеканала Welt заявил, что следует поддержать "настойчивый моральный призыв" украинского Минобороны, не уточнив, каким образом должна быть оказана такая поддержка. Однако, по его словам, украинцы, оказавшиеся в Германии, "находятся здесь, потому что там идет война, и они просто обязаны внести свой вклад в то, чтобы эта война закончилась".

Между тем министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) представляющий в правительстве страны Свободную демократическую партию (СвДП), заявил, что немецкие власти не станут принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе.

Мобилизация украинцев из-за рубежа?

Накануне издания Bild, Welt TV и Politico сообщили, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью о намерении украинских властей в поисках новых солдат для оборонительной войны против России с будущего года призвать из запаса на военную службу мужчин-украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, находящихся за границей, в том числе в ФРГ.

Вскоре после этого в министерстве обороны Украины фактически дезавуировали слова Умерова, заявив, что "на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы". По словам начальника управления прессы и информации украинского Минобороны Иллариона Павлюка, Умеров в целом говорил о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии.

В Киеве хотят призвать в ВСУ до полумиллиона человек

Президент Украины Владимир Зеленский  19 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил, что Киев намерен привлечь на военную службу дополнительно 450-500 тысяч человек. Зеленский сообщил о подготовке соответствующего законопроекта, который затем поступит на рассмотрение Верховной рады.

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