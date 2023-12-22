В ХДС поддерживают идею призыва украинских беженцев в ВСУ

Учитывая, что в ФРГ из Украины бежали около 200 тысяч мужчин, годных к военной службе, невозможно одобрить ситуацию, когда они отказались бы поддержать свою родину, заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

Германии следует поддержать возможный призыв властями Украины беженцев из этой страны на военную службу. Об этом заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, вышедшем в эфир в пятницу, 22 декабря эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). Напомнив, что в ФРГ из-за полномасштабного нападения России на Украину бежали около 200 тысяч украинских мужчин, годных к военной службе, Кизеветер пояснил, что невозможно одобрить ситуацию, когда эти люди отказались бы поддержать свою родину.

По словам немецкого политика, правительство ФРГ должно помочь властям в Киеве призвать украинских беженцев на военную службу либо в территориальную оборону. Речь идет не о высылке, уточнил Родерих Кизеветтер, предложив, к примеру, урезать таким украинцам размер социальных выплат.

Ранее однопартиец Кизеветтера, зампредседателя фракции ХДС в бундестаге Йохан Вадефуль (Johann Wadephul) в эфире телеканала Welt заявил, что следует поддержать "настойчивый моральный призыв" украинского Минобороны, не уточнив, каким образом должна быть оказана такая поддержка. Однако, по его словам, украинцы, оказавшиеся в Германии, "находятся здесь, потому что там идет война, и они просто обязаны внести свой вклад в то, чтобы эта война закончилась".

Между тем министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) представляющий в правительстве страны Свободную демократическую партию (СвДП), заявил, что немецкие власти не станут принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе.

Мобилизация украинцев из-за рубежа?

Накануне издания Bild, Welt TV и Politico сообщили, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью о намерении украинских властей в поисках новых солдат для оборонительной войны против России с будущего года призвать из запаса на военную службу мужчин-украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, находящихся за границей, в том числе в ФРГ.

Вскоре после этого в министерстве обороны Украины фактически дезавуировали слова Умерова, заявив, что "на повестке дня нет обсуждения призыва из-за границы". По словам начальника управления прессы и информации украинского Минобороны Иллариона Павлюка, Умеров в целом говорил о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии.

В Киеве хотят призвать в ВСУ до полумиллиона человек

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря на пресс-конференции по итогам года заявил, что Киев намерен привлечь на военную службу дополнительно 450-500 тысяч человек. Зеленский сообщил о подготовке соответствующего законопроекта, который затем поступит на рассмотрение Верховной рады.

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