Зеленский: Никто не знает сроков окончания войны

Никто не знает ответа на вопрос, когда закончится война с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам года, отвечая на вопрос журналистов о вероятности завершения войны в 2024 году. "Даже когда наши уважаемые западные партнеры говорят о многих годах, они не знают... Мнения часто отличаются от реальности... Война, победа, поражение, стагнация - зависит от многих решений, направлений и рисков, но по большей части от нас с вами. Если мы не потеряем устойчивость, мы завершим войну раньше", - заявил он во вторник, 19 декабря. При этом он выразил уверенность в возможностях украинцев приблизить победу.

Зеленский опроверг утверждения о скором поражении Украины

Одновременно Зеленский опроверг предположения о признаках будущего поражения Украины, заключающихся в снижении западной помощи и проблемах с мобилизацией в Украине. "Мы были в более сложной ситуации, и мы были почти полностью оккупированы, по крайней мере, центральные регионы нашего государства… Мы были в полной блокаде, мы вышли… У нас была другая зима, сейчас другая ситуация", - уверен он. Украинский лидер признал сложности с продолжением западной помощи. "Риск, о котором вы говорите, всегда есть, мы все живые люди. Но надо жить, бороться и очень сильно верить", - заявил он.

Кроме того, по словам Зеленского, Россия за текущий год не достигла "ни одной из целей", поэтому о поражении Украины "нечего говорить". Что касается продолжения помощи Запада, власти Украины работают над новыми договоренностями, отметил он. "Я уверен, что США нас не предадут, что то, о чем мы договорились, будет выполнено полностью. Что касается ЕС, были большие ставки… Мы добились одной победы. Относительно 50 млрд евро, я уверен, мы всего этого уже добились… Решение будет принято в ближайшее время", - добавил он.

Президент Украины о мобилизации

Говоря о мобилизации, Зеленский сообщил о предложении ВСУ привлечь на военную службу дополнительные 450-500 тысяч человек. "Это очень серьезная цифра, я сказал, что мне нужно больше аргументов. Потому что это вопрос людей, справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика, что будет с миллионной армией, что будет с ребятами, кто каждый день там", - указал он. Политик сообщил о подготовке соответствующего законопроекта, который затем поступит на рассмотрение Верховной рады.

Зеленский также сообщил, что ВСУ до конца зимы получат несколько новых комплексов Patriot, не назвав при этом их число. Он назвал объемы долгосрочной помощи Украине от иностранных партнеров, которая уже утверждена. "Бельгия - 1,7 млрд, Дания - 4,2 млрд, Южная Корея - 2,3 млрд, Латвия, Литва и Нидерланды - это сотни миллионов, Норвегия - 7,5 млрд, Франция - 2 млрд, Германия - 8 млрд, Швеция - более 0,5 млрд и будет многомиллиардная помощь от Японии", - сообщил украинский президент.

Комментируя влияние конфликта Израиля и террористической группировки ХАМАС на западную поддержку Украины, он признал, что после его обострения мир несколько снизил внимание к Украине, и в этом "Россия добилась успеха". "Тянуть начали некоторые государства, балансировать, кому сначала помочь, Израилю или Украине", - отметил он.

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