В Конгрессе США требуют вернуть Украину к границам 1991 года

Конгрессмены внесли резолюцию, в которой говорится, что Украина должна победить Россию и восстановить свои границы. В документе также содержится призыв принять Украину в НАТО.

Конгрессмены от Демократической и Республиканских партий США во вторник, 25 апреля, внесли в Палату представителей Конгресса проект резолюции, в которой подчеркивается, что война в Украине должна завершиться возвращением этой страны к границам 1991 года. "Политика США заключается в том, что Украина должна победить вторжение и восстановить свои международно признанные границы в рамках 1991 года, то есть с Крымом и другими аннексированными РФ территориями", - указывается в документе.

В проекте резолюции также говорится, что Украина должна вступить в НАТО, Россия - выплатить репарации, а кремлевские чиновники - предстать перед судом за совершенные военные преступления.

Документ подготовили республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн, которые входят в Хельсинкскую комиссию Конгресса. Прежде чем документ будет вынесен на голосование, его рассмотрит комитет Палаты представителей по иностранным делам.

Украина благодарит США

Между тем Хельсинкская комиссия Конгресса на своей странице в Twitter сообщила, что возле Капитолия 25 апреля собрались десятки сторонников Украины, которые приветствовали внесение резолюции в Конгресс. Среди собравшихся был и экс-президент Украины Виктор Ющенко.

"Мы не должны повторить ошибку 1 сентября 1939 года", - сказал соавтор резолюции Джо Уилсон, напомнив о вторжении Адольфа Гитлера в Польшу.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк приветствовал внесение резолюции. В разговоре с Yahoo News он назвал документ "блестящим". Со своей стороны посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила конгрессменов "за лидерство в консолидации помощи Украине и двухпартийное видение нашей общей победы".

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