На Мальте началась 3-я международная конференция по Украине

На конференции с участием 65 стран обсуждается урегулирование на основе "формулы мира" президента Украины Зеленского. Россия не приглашена на форум, Китай отказался от участия в нем.

На Мальте в субботу, 28 октября, началась третья крупная международная конференция по Украине, призванная заложить основу для саммита о прекращении российской агрессивной войны. "Международная поддержка украинской формулы мира усиливается", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на открытии форума.

На конференцию собрались высокопоставленные дипломаты и советники по национальной безопасности из многих стран. Ермак заявил об участии 65 государств - значительно большего количества стран, чем во время летней конференции в Саудовской Аравии. "Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины. Ложные утверждения России о снижении интереса к Украине не подтвердились", - подчеркнул он.

В центре внимания участников конференции на Мальте - "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского, состоящая из 10 пунктов, главные из которых - вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.

Россия и Китай не участвуют в конференции

Россия не приглашена на конференцию. Она назвала форум на Мальте "откровенно антироссийским мероприятием". Китай - тесный союзник России, выдвинувший собственную мирную инициативу, - на этот раз не участвует в конференции.

Главными сторонниками Украины являются США, Германия, Великобритания и Европейский Союз.

Украина обеспокоена ослабевающей поддержкой

В то же время Украина с обеспокоенностью следит за местами ослабевающей поддержкой Киева. В США идут дискуссии о целесообразности дальнейшего выделения Украине многомиллиардной помощи.

Андрей Ермак в преддверии конференции в интервью американской телекомпании Fox заявил, что Киев по-прежнему твердо рассчитывает на американскую помощь. "Наша победа станет общей победой, поскольку поражение России - в стратегических и политических интересах США", - заявил он. В то же время он добавил, что победить в этой войне будет очень трудно или даже невозможно без помощи Вашингтона и других партнеров.

Другими темами двухдневной конференции на Мальте станут энергетика, продовольствие, ядерная безопасность и гуманитарные вопросы.

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