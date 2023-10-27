"Новая фаза войны" в Украине перед зимой только начинается?
Бои, которые ведутся вокруг города Авдеевка в Донецкой области на востоке Украины, носят столь же ожесточенный характер, как, вероятно, недавно за Бахмут, что расположен севернее. Реальная ситуация на поле боя не поддается независимой проверке. Стороны сообщают о крупных потерях противника, но скрывают свои собственные.
Однако множество боевой техники, уничтоженной украинскими военными, дает представление о том, насколько массированными являются атаки российской армии. Независимые наблюдатели анализируют видеозаписи. Швейцарский военный эксперт Маркус Кеупп пишет в X (бывшем Twitter): "Похоже, что Россия делает все возможное и пытается продвинуться вперед" - до того, как на восточном участке фронта наступит сезон осенней распутицы.
После дождей в это время года земля во многих местах здесь превращается в едва проходимую трясину. То, чего сторонам удалось достичь на этот момент, скорее всего, будет ими удержано. Украина использует эту возможность, чтобы "истощить ресурсы русских", указал в интервью DW эксперт по вопросам безопасности Кристиан Мёллинг (Christian Mölling) из Германского общества внешней политики (DGAP).
"Российское командование ведет наступление на Авдеевку в советском стиле, не считаясь с собственными материальными средствами и войсками. В результате целые колонны российских БМП, бронетранспортеров и танков были уничтожены огнем украинской артиллерии и на минных полях", - добавляет Нико Ланге (Nico Lange), эксперт по Украине и России Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью DW он выразил уверенность в том, что "новая фаза войны" в Украине только начинается.
Москвы делает ставку на затягивание конфликта
Эта фаза может оказаться более благоприятной для Украины, чем считают многие на Западе. "Подавив российские радары и ПВО в западной части Крыма и нейтрализовав военные корабли, Украина добилась того, что зерновозы вновь выходят морем из Одессы, и расширила свои оперативные возможности", - продолжает Ланге.
В свою очередь, Сабине Фишер (Sabine Fischer) из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) убеждена, что Москве, подвергаемой Западом остракизму, в политическом плане остается лишь делать ставку на затягивание конфликта. Фишер, эксперт по Восточной Европе в фонде, который по внешнеполитическим вопросам консультирует также власти Германии и ЕС, пишет в своем недавнем эссе о президенте России Владимире Путине и Кремле: "Политическое руководство продолжает верить, что может истощить Украину в военном отношении и подорвать международную поддержку Киева".
Успех благодаря западным системам вооружений
На самом деле поставки Западом вооружений украинской армии в этом году выполнили свою функцию, хотя прорыв хорошо укрепленной Россией линии фронта на юге, на который надеялись многие поддерживающие Киев западные страны, так и не состоялся, констатирует аналитик DGAP Кристиан Мёллинг. "Я никогда не исходил из того, что Украина обязательно должна достичь своей максимальной цели", - говорит он, уточняя, что никогда не исходил и из того, что война закончится в этом году.
Украине удалось умело использовать свои ресурсы военной техники и боеприпасов, полагает Нико Ланге. Но, по его мнению, теперь Киеву придется "управлять ресурсами по-другому". Что это означает, на панельной дискуссии, посвященной искусственному интеллекту (ИИ) и организованной DW в Берлине, недавно пояснил руководитель Центра кибернетических инноваций бундесвера Свен Вайценеггер (Sven Weizenegger). По его словам, на Украине ИИ помогает принимать более эффективные решения, чтобы, например, сократить использование "боеприпасов на 80-90%".
В целом он считает, что украинские солдаты отличались большей "изобретательностью" на передовой, чем российские - так что за 18 месяцев с начала российского вторжения Украина научилась извлекать преимущество из имеющейся у ВСУ техники.
"Оперативная пауза" на южном участке фронте
Судя по всему, украинские военные гибко реагируют на изменение ситуации. По выражению Нико Ланге, пока Москва посылает своих солдат на верную смерть в Авдеевке, ВСУ приостанавливает контрнаступление на южном участке фронте под Работино.
"Украина взяла здесь оперативную паузу и в настоящее время перегруппировывает войска и ресурсы в целом, а также проявляет осторожность в связи с нынешней "бюджетной блокадой" дальнейшей помощи ей со стороны США", - полагает Ланге.
Подготовка к обороне зимой
Между тем зима все ближе. Киев, видимо, исходит из того, что Россия, как и год назад, усилит атаки энергетической инфраструктуры Украины, чтобы ее жители страдали от холодов. Но Юрий Игнат, пресс-секретарь украинских ВВС, считает, что на этот раз положение сложится в пользу Украины. Во-первых, Германия только что передала Киеву уже третью систему ПВО IRIS-T, которая, по словам пресс-секретаря, отлично зарекомендовала себя в боевой обстановке. Кроме того "ФРГ увеличивает производство боеприпасов как для зенитных орудий, так и для систем противовоздушной обороны", - отметил Игнат в интервью DW, напомнив, что немецкие зенитные самоходки Gepard весьма успешно отражают атаки российских беспилотников и что долгое время боеприпасы для Gepard были в дефиците.
Немецкий производитель оружия Rheinmetall в своем пресс-релизе действительно подтвердил, что с августа снаряды для Gepard производятся исключительно для Украины на вновь созданной производственной линии. Обычно умалчивающий о своей работе концерн в данном случае разрешил съемочной группе немецкого телевидения эксклюзивный доступ в производственный цех. В снятом ею документальном фильме свое мнение высказал и посол Украины в Берлине Алексей Макеев.
"Мы говорим о том, сколько нужно боеприпасов. Сколько выстреливается за сутки? Чтобы можно было также иметь представление о том, какие у нас потребности, - рассказывает о переговорах с немецким производителем оружия Макеев. - Но мы говорим и о технологиях, которые нужны. Например, когда нам известно, насколько широки минные поля, созданные Россией. Что нужно для их разминирования? И что также важно: как технику можно доставить на поле боя".
Формула переговоров: усилить Украину, ослабить Россию
Вторая зима войны тоже будет тяжелой для жителей Украины, соглашаются наблюдатели, отмечая, что есть и надежда на защиту страны от хорошо вооруженной России. Например, украинские летчики сейчас проходят обучение управлению американскими истребителями F-16.
После тренировок на тренажерах запланирована подготовка с инструкторами на настоящих боевых самолетах. Ожидается, что весной ВВС Украины получат первую эскадрилью F-16. "Это будет означать серьезные изменения", - говорит Игнат. Россия будет вынуждена переместить свои самолеты и вертолеты дальше от фронта, добавляет он. "Даже необязательно будет вступать в прямое столкновение", - отмечает представитель ВВС Украины.
"Основные константы войны России с Украиной, - пишет немецкий эксперт по Восточной Европе Сабине Фишер из аналитического центра SWP, - не изменились. Для проведения действительно имеющих перспективу переговоров Украина должна быть существенно усилена в военном отношении, а Россия - существенно ослаблена".
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