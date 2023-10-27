"Новая фаза войны" в Украине перед зимой только начинается?

Даже без прорыва на южном участке фронта положение Украины сейчас лучше, чем до наступления, считают аналитики. По их мнению, поставки боеприпасов Киеву из ФРГ будут иметь решающее значение зимой.

Бои, которые ведутся вокруг города Авдеевка в Донецкой области на востоке Украины, носят столь же ожесточенный характер, как, вероятно, недавно за Бахмут, что расположен севернее. Реальная ситуация на поле боя не поддается независимой проверке. Стороны сообщают о крупных потерях противника, но скрывают свои собственные.

Однако множество боевой техники, уничтоженной украинскими военными, дает представление о том, насколько массированными являются атаки российской армии. Независимые наблюдатели анализируют видеозаписи. Швейцарский военный эксперт Маркус Кеупп пишет в X (бывшем Twitter): "Похоже, что Россия делает все возможное и пытается продвинуться вперед" - до того, как на восточном участке фронта наступит сезон осенней распутицы.

После дождей в это время года земля во многих местах здесь превращается в едва проходимую трясину. То, чего сторонам удалось достичь на этот момент, скорее всего, будет ими удержано. Украина использует эту возможность, чтобы "истощить ресурсы русских", указал в интервью DW эксперт по вопросам безопасности Кристиан Мёллинг (Christian Mölling) из Германского общества внешней политики (DGAP).

"Российское командование ведет наступление на Авдеевку в советском стиле, не считаясь с собственными материальными средствами и войсками. В результате целые колонны российских БМП, бронетранспортеров и танков были уничтожены огнем украинской артиллерии и на минных полях", - добавляет Нико Ланге (Nico Lange), эксперт по Украине и России Мюнхенской конференции по безопасности. В интервью DW он выразил уверенность в том, что "новая фаза войны" в Украине только начинается.

Кристиан Мёллинг Фото: DGAP

Москвы делает ставку на затягивание конфликта

Эта фаза может оказаться более благоприятной для Украины, чем считают многие на Западе. "Подавив российские радары и ПВО в западной части Крыма и нейтрализовав военные корабли, Украина добилась того, что зерновозы вновь выходят морем из Одессы, и расширила свои оперативные возможности", - продолжает Ланге.

В свою очередь, Сабине Фишер (Sabine Fischer) из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) убеждена, что Москве, подвергаемой Западом остракизму, в политическом плане остается лишь делать ставку на затягивание конфликта. Фишер, эксперт по Восточной Европе в фонде, который по внешнеполитическим вопросам консультирует также власти Германии и ЕС, пишет в своем недавнем эссе о президенте России Владимире Путине и Кремле: "Политическое руководство продолжает верить, что может истощить Украину в военном отношении и подорвать международную поддержку Киева".

Успех благодаря западным системам вооружений

На самом деле поставки Западом вооружений украинской армии в этом году выполнили свою функцию, хотя прорыв хорошо укрепленной Россией линии фронта на юге, на который надеялись многие поддерживающие Киев западные страны, так и не состоялся, констатирует аналитик DGAP Кристиан Мёллинг. "Я никогда не исходил из того, что Украина обязательно должна достичь своей максимальной цели", - говорит он, уточняя, что никогда не исходил и из того, что война закончится в этом году.

Нико Ланге Фото: DW

Украине удалось умело использовать свои ресурсы военной техники и боеприпасов, полагает Нико Ланге. Но, по его мнению, теперь Киеву придется "управлять ресурсами по-другому". Что это означает, на панельной дискуссии, посвященной искусственному интеллекту (ИИ) и организованной DW в Берлине, недавно пояснил руководитель Центра кибернетических инноваций бундесвера Свен Вайценеггер (Sven Weizenegger). По его словам, на Украине ИИ помогает принимать более эффективные решения, чтобы, например, сократить использование "боеприпасов на 80-90%".

В целом он считает, что украинские солдаты отличались большей "изобретательностью" на передовой, чем российские - так что за 18 месяцев с начала российского вторжения Украина научилась извлекать преимущество из имеющейся у ВСУ техники.

"Оперативная пауза" на южном участке фронте

Судя по всему, украинские военные гибко реагируют на изменение ситуации. По выражению Нико Ланге, пока Москва посылает своих солдат на верную смерть в Авдеевке, ВСУ приостанавливает контрнаступление на южном участке фронте под Работино.

"Украина взяла здесь оперативную паузу и в настоящее время перегруппировывает войска и ресурсы в целом, а также проявляет осторожность в связи с нынешней "бюджетной блокадой" дальнейшей помощи ей со стороны США", - полагает Ланге.

Подготовка к обороне зимой

Юрий Игнат Фото: DW

Между тем зима все ближе. Киев, видимо, исходит из того, что Россия, как и год назад, усилит атаки энергетической инфраструктуры Украины, чтобы ее жители страдали от холодов. Но Юрий Игнат, пресс-секретарь украинских ВВС, считает, что на этот раз положение сложится в пользу Украины. Во-первых, Германия только что передала Киеву уже третью систему ПВО IRIS-T, которая, по словам пресс-секретаря, отлично зарекомендовала себя в боевой обстановке. Кроме того "ФРГ увеличивает производство боеприпасов как для зенитных орудий, так и для систем противовоздушной обороны", - отметил Игнат в интервью DW, напомнив, что немецкие зенитные самоходки Gepard весьма успешно отражают атаки российских беспилотников и что долгое время боеприпасы для Gepard были в дефиците.

Немецкий производитель оружия Rheinmetall в своем пресс-релизе действительно подтвердил, что с августа снаряды для Gepard производятся исключительно для Украины на вновь созданной производственной линии. Обычно умалчивающий о своей работе концерн в данном случае разрешил съемочной группе немецкого телевидения эксклюзивный доступ в производственный цех. В снятом ею документальном фильме свое мнение высказал и посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

"Мы говорим о том, сколько нужно боеприпасов. Сколько выстреливается за сутки? Чтобы можно было также иметь представление о том, какие у нас потребности, - рассказывает о переговорах с немецким производителем оружия Макеев. - Но мы говорим и о технологиях, которые нужны. Например, когда нам известно, насколько широки минные поля, созданные Россией. Что нужно для их разминирования? И что также важно: как технику можно доставить на поле боя".

Gepard в Украине Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Формула переговоров: усилить Украину, ослабить Россию

Вторая зима войны тоже будет тяжелой для жителей Украины, соглашаются наблюдатели, отмечая, что есть и надежда на защиту страны от хорошо вооруженной России. Например, украинские летчики сейчас проходят обучение управлению американскими истребителями F-16.

После тренировок на тренажерах запланирована подготовка с инструкторами на настоящих боевых самолетах. Ожидается, что весной ВВС Украины получат первую эскадрилью F-16. "Это будет означать серьезные изменения", - говорит Игнат. Россия будет вынуждена переместить свои самолеты и вертолеты дальше от фронта, добавляет он. "Даже необязательно будет вступать в прямое столкновение", - отмечает представитель ВВС Украины.

"Основные константы войны России с Украиной, - пишет немецкий эксперт по Восточной Европе Сабине Фишер из аналитического центра SWP, - не изменились. Для проведения действительно имеющих перспективу переговоров Украина должна быть существенно усилена в военном отношении, а Россия - существенно ослаблена".

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