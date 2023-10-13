Авдеевка: штурм замедлился, чего ждать дальше?

Российская армия наступает на Авдеевку. По данным ISW, ей удалось захватить 4,5 кв. км территории вокруг города. Как оценивают сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие военные и эксперты - в материале DW.

С начала недели российская армия штурмует позиции Вооруженных сил Украины вблизи Авдеевки - к северу и к югу от города. Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), с 10 октября армии РФ удалось захватить около 4,5 кв. км территории вокруг города.

По данным аналитиков военного Telegram-канала Deep State, определенных успехов российским войскам удалось добиться на северном фланге - в районе поселка Красногоровка. О наибольшей интенсивности боев на этом направлении рассказал DW и глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш. Генеральный штаб ВСУ вечером в пятницу, 13 октября, сообщил, что за последние сутки отражены в общей сложности 25 наземных атак в районе Авдеевки и окрестных поселках.

Затишье перед перегруппировкой?

В пятницу интенсивность наступления российских сил заметно снизилась, рассказал DW по телефону подполковник Виталий Подвысоцкий, командующий артиллерией 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ, защищающей юго-западные рубежи Авдеевки.

"Если в первые дни противник наступал большими соединениями, используя по 30 единиц техники и даже больше - такого мы не видели с прошлого года - то сегодня они двигались колоннами по шесть единиц, которые мы довольно точно подбили", - говорит военный, уверяя, что его бригада за дни наступления не сдала ни одной позиции.

Подвысоцкий подтверждает предыдущие сообщения украинской разведки об использовании армией РФ дополнительных резервов для наступления под Авдеевкой - многие отряды, по его словам, плохо ориентируются на местности, из-за чего попадают под огонь украинской артиллерии.

Украинские артиллеристы вблизи Авдеевки в июне 2023 года Фото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

"Насколько я понимаю, у них (армии РФ. - Ред.) огромные потери и в пехоте, потому что каждый день происходит перехват (штурмовых подразделений. - Ред.). Они успевали доехать до передних позиций, выбрасывали пехоту - мало кто оттуда потом смог вернуться на технике и вообще оттуда выбраться. Именно это существенно снизило их активность", - рассказывает командующий артиллерией, предполагая, что в ближайшие дни российская армия может изменить наступательную тактику.

Город не покидают

Впрочем, офицер говорит, что, несмотря на успешное отражение наземных наступлений, военные позиции в том числе и на второй линии обороны, а также командные пункты находятся под едва ли не беспрерывным огнем вражеской артиллерии, а также ракетными и авиационными ударами российской армии.

"Постоянно летают беспилотники, "Орланы", постоянно мы имеем с этим проблемы. У нас несколько не хватает тех средств борьбы, которых хотелось бы и которые поступают в государство, чтобы прикрывать наше воздушное пространство. Но благодаря тому, что мы рассредоточиваем свои средства и боеприпасы, удается выдерживать подобные атаки", - объясняет он.

О постоянных ударах по Авдеевке говорит и глава военной администрации Виталий Барабаш. По его подсчетам, в городе, где с 2021 года нет постоянного водоснабжения и вот уже полтора года - электричества, до сих пор остается более полутора тысяч гражданских жителей.

Украинский полицейский из эвакуационной команды "Белые ангелы" в Авдеевке (апрель 2023 года) Фото: Genya Savilov/AFP

На этой неделе после того, как бои стали более интенсивными, администрация совместно с полицией вывезла из Авдеевки 13 граждан, на прошлой - 11. "К сожалению, люди не едут. Большинство говорит: ну подождем, ближе к холодам, к зиме. Но уже второй день ночью температура падает ниже нуля... Несколько активнее становится эвакуация после серьезных авиаракетных ударов, когда под завалами гибнут люди. Вот несколько дней назад был авиаракетный удар в многоэтажку - на следующий день сразу пятеро уехали", - рассказывает Барабаш в разговоре с DW по телефону, только что вернувшись из Авдеевки в Покровск, где временно базируется администрация.

Стратегическое "вклинивание"

Единственная дорога из Авдеевки в украинский тыл находится под постоянными обстрелами, рассказывает Барабаш, перечисляя воронки от снарядов, появившиеся на трассе за последние несколько дней. "Любая военная логистика днем просто невозможна - все постоянно под наблюдением вражеских беспилотников", - подтверждает подполковник Виталий Подвысоцкий. Он не жалуется на проблемы с обеспечением артиллеристов и бригады в целом, но отмечает, что "снарядов слишком много никогда не бывает".

Президент Владимир Зеленский посетил позиции военных под Авдеевкой через неделю после Пасхи Фото: Ukrainian Presidential Press Service via REUTERS

Главной целью штурма Авдеевки замдиректора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает отвлечение сил ВСУ от медленных, но удачных наступлений на запорожском и бахмутском направлениях. "Несмотря на то, что стратегическая цель России - оккупация всей территории Донбасса и последующая заморозка конфликта - с 24 февраля им до сих пор не удалось добиться хоть каких-то заметных успехов у Авдеевки. Эта операция, учитывая характер наступательных действий, тоже обречена на провал", - убежден военный эксперт.

По его мнению, пытаясь наступать широкими колоннами, российские силы повторили ошибку, которую раньше допустили под Бахмутом и теперь вряд ли смогут перегруппировать силы. "Впрочем, Авдеевка остается важным стратегическим пунктом - это самое большое "вклинивание" в оккупированные территории, ворота в Донецк, фактически его окрестности, поэтому попытки штурма будут продолжаться", - полагает Самусь.

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