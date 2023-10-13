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Авдеевка: штурм замедлился, чего ждать дальше?

Игорь Бурдыга
13 октября 2023 г.

Российская армия наступает на Авдеевку. По данным ISW, ей удалось захватить 4,5 кв. км территории вокруг города. Как оценивают сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие военные и эксперты - в материале DW.

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В Авдеевке, март 2023 г.
Фото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance

С начала недели российская армия штурмует позиции Вооруженных сил Украины вблизи Авдеевки - к северу и к югу от города. Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), с 10 октября армии РФ удалось захватить около 4,5 кв. км территории вокруг города.

По данным аналитиков военного Telegram-канала Deep State, определенных успехов российским войскам удалось добиться на северном фланге - в районе поселка Красногоровка. О наибольшей интенсивности боев на этом направлении рассказал DW и глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш. Генеральный штаб ВСУ вечером в пятницу, 13 октября, сообщил, что за последние сутки отражены в общей сложности 25 наземных атак в районе Авдеевки и окрестных поселках.

Затишье перед перегруппировкой?

В пятницу интенсивность наступления российских сил заметно снизилась, рассказал DW по телефону подполковник Виталий Подвысоцкий, командующий артиллерией 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ, защищающей юго-западные рубежи Авдеевки.

"Если в первые дни противник наступал большими соединениями, используя по 30 единиц техники и даже больше - такого мы не видели с прошлого года - то сегодня они двигались колоннами по шесть единиц, которые мы довольно точно подбили", - говорит военный, уверяя, что его бригада за дни наступления не сдала ни одной позиции.

Подвысоцкий подтверждает предыдущие сообщения украинской разведки об использовании армией РФ дополнительных резервов для наступления под Авдеевкой - многие отряды, по его словам, плохо ориентируются на местности, из-за чего попадают под огонь украинской артиллерии.

Украинские артиллеристы вблизи Авдеевки в июне 2023 года
Украинские артиллеристы вблизи Авдеевки в июне 2023 годаФото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

"Насколько я понимаю, у них (армии РФ. - Ред.) огромные потери и в пехоте, потому что каждый день происходит перехват (штурмовых подразделений. - Ред.). Они успевали доехать до передних позиций, выбрасывали пехоту - мало кто оттуда потом смог вернуться на технике и вообще оттуда выбраться. Именно это существенно снизило их активность", - рассказывает командующий артиллерией, предполагая, что в ближайшие дни российская армия может изменить наступательную тактику.

Город не покидают

Впрочем, офицер говорит, что, несмотря на успешное отражение наземных наступлений, военные позиции в том числе и на второй линии обороны, а также командные пункты находятся под едва ли не беспрерывным огнем вражеской артиллерии, а также ракетными и авиационными ударами российской армии.

"Постоянно летают беспилотники, "Орланы", постоянно мы имеем с этим проблемы. У нас несколько не хватает тех средств борьбы, которых хотелось бы и которые поступают в государство, чтобы прикрывать наше воздушное пространство. Но благодаря тому, что мы рассредоточиваем свои средства и боеприпасы, удается выдерживать подобные атаки", - объясняет он.

О постоянных ударах по Авдеевке говорит и глава военной администрации Виталий Барабаш. По его подсчетам, в городе, где с 2021 года нет постоянного водоснабжения и вот уже полтора года - электричества, до сих пор остается более полутора тысяч гражданских жителей.

Украинский полицейский из эвакуационной команды "Белые ангелы" в Авдеевке (апрель 2023 года)
Украинский полицейский из эвакуационной команды "Белые ангелы" в Авдеевке (апрель 2023 года)Фото: Genya Savilov/AFP

На этой неделе после того, как бои стали более интенсивными, администрация совместно с полицией вывезла из Авдеевки 13 граждан, на прошлой - 11. "К сожалению, люди не едут. Большинство говорит: ну подождем, ближе к холодам, к зиме. Но уже второй день ночью температура падает ниже нуля... Несколько активнее становится эвакуация после серьезных авиаракетных ударов, когда под завалами гибнут люди. Вот несколько дней назад был авиаракетный удар в многоэтажку - на следующий день сразу пятеро уехали", - рассказывает Барабаш в разговоре с DW по телефону, только что вернувшись из Авдеевки в Покровск, где временно базируется администрация.

Стратегическое "вклинивание"

Единственная дорога из Авдеевки в украинский тыл находится под постоянными обстрелами, рассказывает Барабаш, перечисляя воронки от снарядов, появившиеся на трассе за последние несколько дней. "Любая военная логистика днем просто невозможна - все постоянно под наблюдением вражеских беспилотников", - подтверждает подполковник Виталий Подвысоцкий. Он не жалуется на проблемы с обеспечением артиллеристов и бригады в целом, но отмечает, что "снарядов слишком много никогда не бывает".

Президент Владимир Зеленский посетил позиции военных под Авдеевкой через неделю после Пасхи
Президент Владимир Зеленский посетил позиции военных под Авдеевкой через неделю после ПасхиФото: Ukrainian Presidential Press Service via REUTERS

Главной целью штурма Авдеевки замдиректора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает отвлечение сил ВСУ от медленных, но удачных наступлений на запорожском и бахмутском направлениях. "Несмотря на то, что стратегическая цель России - оккупация всей территории Донбасса и последующая заморозка конфликта - с 24 февраля им до сих пор не удалось добиться хоть каких-то заметных успехов у Авдеевки. Эта операция, учитывая характер наступательных действий, тоже обречена на провал", - убежден военный эксперт.

По его мнению, пытаясь наступать широкими колоннами, российские силы повторили ошибку, которую раньше допустили под Бахмутом и теперь вряд ли смогут перегруппировать силы. "Впрочем, Авдеевка остается важным стратегическим пунктом - это самое большое "вклинивание" в оккупированные территории, ворота в Донецк, фактически его окрестности, поэтому попытки штурма будут продолжаться", - полагает Самусь.

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