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Экс-глава ЦРУ: Украинцы могут развить свое контрнаступление

Анна Пшемыская
13 сентября 2023 г.

У ВСУ есть возможность развить наступление, считает отставной генерал, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Об этом, а также о том, какой будет эта война в 2024 году, он рассказал DW.

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Украинские военные в районе Бахмута, июль 2023 года
Украинские военные в районе Бахмута, июль 2023 года Фото: Alex Babenko/AP Photo/picture alliance

С конца августа военное руководство Украины сообщает о постепенных успехах Вооруженных сил (ВСУ) во время контрнаступления на юге страны. Продвижение в направлении Мелитополя стало возможным благодаря тому, что ВСУ изменили свои планы и тактику, считает Дэвид Петреус, четырехзвездный генерал в отставке, бывший командующий американскими войсками в Ираке и Афганистане и экс-директор ЦРУ.

О препятствиях, стоящих перед украинскими военными во время контрнаступления, и о необходимости долгосрочной поддержки Киева со стороны Запада генерал рассказал в интервью DW.

DW: Генерал Петреус, какова вероятность того, что ВСУ наконец-то удастся прорвать все линии российской обороны на юге Украины?

Дэвид Петреус: Украинское контрнаступление, очевидно, чрезвычайно сложное. Русские соорудили крепкую оборону. Минные поля простираются гораздо глубже, чем ожидалось, и глубже, чем предусмотрено российской военной доктриной. Украинские военные адаптировались и изменили свои планы за последние три месяца. На мой взгляд, они впечатляюще с этим справились и сейчас накапливают достижения, особенно в центральном запорожском регионе, в районе Работино.

По моему мнению, есть высокие шансы, что удастся продолжить это продвижение. ВСУ прорвали первую линию обороны, дошли до второй. Следует помнить, что каждая из таких линий включает противотанковые рвы, большие минные поля, другие препятствия, "зубы дракона", окопы с солдатами. И вдобавок к этому - российские дроны, которые выявляют позиции украинских военных и координируют артиллерийский и ракетный огонь по ним.

Дэвид Петреус
Дэвид ПетреусФото: DW

Перед украинскими военными стоит очень сложная задача, сложнее всего, что я мог бы вспомнить со времен Второй мировой войны. И гораздо сложнее, чем в двух войнах (в Ираке и Афганистане - Ред.), в которых я имел честь быть командующим (американскими войсками. - Ред.). Думаю, украинцы прекрасно справляются, и есть основания ожидать, что они смогут продолжать медленный, но неустанный прогресс, расширяя прорыв, особенно вокруг Работино, продвигаясь через вторую и третью линии российской обороны.

Вопрос, который возникает у меня: когда российская оборона посыплется, затрещит по швам? И когда украинцы смогут это использовать, чтобы дойти по крайней мере до точки, с которой будет возможность поражать важную линию коммуникаций вдоль юго-восточного побережья Украины? Если удастся достичь такой точки и повредить или уничтожить логистические возможности россиян поддерживать свои силы на юге Украины, то это уже будет значительным достижением украинских войск.

- Украинское контрнаступление хоть и медленно, но набирает обороты. Благодаря чему стали возможны успехи последних недель?

- Успехи стали возможны благодаря тому, что украинцы изменили тактику, отказавшись от того, что пытались сделать. Ведь раньше наступление было невозможным из-за глубины минных полей, отсутствия преимущества ВСУ в воздухе и нехватки бронированной штурмовой техники, которую, скажем, мы (США. - Ред.) применили бы в такой ситуации.

Украинцы применяют небольшие группы пехоты (по десять человек), которые двигаются от одной лесопосадки к другой, прощупывая путь через минные поля, ища маршруты обхода, защищая занятые позиции и занимая следующую лесопосадку, следующий дом. Они делают это чрезвычайно умело, с поразительной смелостью, применяя новации и возможности, которые имеют: дроны, дальнобойные системы и так далее. Это приводит к постепенному, все большему прогрессу. Надеюсь, он будет продолжаться. На мой взгляд, украинские военные имеют возможность развить наступление.

- Россия тоже приспосабливается к ситуации и учится на своих ошибках. РФ в данный момент производит больше оружия, ракет, дронов, чем раньше. Кто сейчас имеет более совершенное, современное и более эффективное оружие - Россия или Украина?

- Обе стороны используют немало впечатляющих новаций. Мы ясно видим это с украинской стороны, ведь, предположительно, именно украинские системы (вооружений. - Ред.) доносят войну до жителей Москвы и других областей Российской Федерации.

Очевидно, российская экономика в разы больше украинской - несмотря на финансовые, экономические и персональные санкции, ограничения по экспорту. Также, безусловно, население России в 3-4 раза больше населения Украины. Это подчеркивает жизненно важную необходимость для всех членов НАТО - США, Германии и других союзников - продолжать поддержку Украины, в частности в краткосрочной перспективе, чтобы у нее было все, что нужно, чтобы продолжать наступление, которое может продолжаться еще несколько месяцев, пока дожди не замедлят его и техника не потеряет возможность двигаться по пересеченной местности.

Кроме того, следует заранее думать о том, чтобы предоставить Украине возможности для продолжения боев в следующем году, чтобы украинские вооруженные силы могли освобождать свои территории. Следует учитывать, что Россия учится, приспосабливается. Это можно увидеть на примере обороны, которую они построили на юге Украины, по системам радиоэлектронной борьбы, использованию дронов в качестве наводчиков для артиллерии и ракет и по многим другим параметрам.

Это не далось им легко, особенно учитывая, что за первый год полномасштабной войны россияне, мягко говоря, не отличились на поле боя. Они проиграли битвы за Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Харьковскую область и Херсон. Но они соорудили очень прочную оборону на юге, так что я в который раз восхищаюсь украинскими военными - то, что они делают, чрезвычайно значимо.

- Вы упомянули о продолжении боев в следующем году. Какой будет война в 2024-м? Что изменится к следующей весне?

- Во-первых, важно то, чего Украина достигнет в нынешнем наступлении, и даст ли это ей возможность, например, поражать участок территории, которая через юго-восток Украины связывает Россию с ее войсками на севере Крыма. Сможет ли Украина поражать дороги и мосты на юге? Будет ли возможность еще больше изолировать Крым? Сможет ли уничтожать российские морские и воздушные базы?

Еще многое может произойти в этом календарном году. Но мы (западные союзники. - Ред.) должны готовиться помогать Украине в долгосрочной перспективе. На этом должна быть сосредоточена НАТО. Недавно генеральный секретарь альснса Йенс Столтенберг высказал именно такое мнение.

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