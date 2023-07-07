Киев получит кассетные боеприпасы и другие итоги 499-го дня

На 498-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 7 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Белый дом официально подтвердил поставку кассетных боеприпасов

Вашингтон принял решение поставить Украине кассетные боеприпасы, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он уточнил, что это решение откладывалось, "сколько возможно", и далось непросто, так как в Белом доме знают о рисках для гражданского населения, связанных с этим типом боеприпасов. По словам советника Байдена, Киев предоставил "письменные заверения, что будет минимизировать риски" для мирного населения от применения данного вооружения.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее в тот же день призвало отказаться от применения кассетных боеприпасов в войне в Украине. "Эти боеприпасы убивают и калечат людей еще долгое время после завершения конфликта. Поэтому необходимо незамедлительно прекратить их использование", - заявил представитель организации в пятницу, 7 июля, в Женеве.

В НАТО нет единой позиции по этому поводу, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу. По словам генсека альянса, союзники Украины сами решают, поставлять ли соответствующие боеприпасы, передает корреспондентка DW из Брюсселя. Столтенберг, однако, указал, что, при том, что Россия и Украина используют кассетные боеприпасы в войне, Россия делает это для нападения на другую страну, а Украина - для защиты своей территории.

Власти Германии, подписавшей конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов, тем не менее, с пониманием относятся к американским планам по их поставке. "Мы уверены, что решение наших американских друзей по поставкам соответствующих боеприпасов не было простым", - отметил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Он также указал на то, что Россия уже "широко использовала кассетные боеприпасы" против Украины, а Киев будет применять оружие для освобождения своих территорий.

Зеленский поедет в Брюссель за "конкретным содержанием"

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки приедет на саммит НАТО в Вильнюсе. Это подтвердил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондентка DW в Брюсселе. По словам Столтенберга, Зеленский примет участие в работе только что созданного нового органа - Совета Украина-НАТО.

До этого украинская сторона заявляла, что президент Украины поедет на вильнюсский саммит лишь в том случае, если на нем будут сделаны реальные шаги на пути к приему Украины в НАТО. В ходе визита в Прагу накануне саммита альянса Зеленский подчеркнул, что представители НАТО и Украины прекрасно "понимают друг друга", и "будет правильно, если такое понимание будет наполнено конкретным содержанием. Не пустыми словами, а конкретным содержанием в Вильнюсе".

Украинский лидер предупредил, что отсутствие единства среди стран НАТО по вопросу вступления Швеции и Украины угрожает прочности альянса. "Для входящих в НАТО стран очень важно знать, что они защищены. И именно единство всех членов НАТО вселяет в каждого из них чувство защищенности", - отметил Зеленский. А ситуация с вступлением Швеции, как и вопрос о том, приглашать или не приглашать в НАТО Украину, демонстрирует "недостаточное единство альянса", сказал президент Украины на пресс-конференции в Братиславе.

Для защиты лидеров стран НАТО во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля уже приведены в боевую готовность специально доставленные для этих целей в Литву комплексы противовоздушной обороны Patriot бундесвера. Об этом сообщает агентство dpa. Системы ПВО и 250 немецких солдат должны обеспечить защиту от баллистических и крылатых ракет, а также от потенциальных атак истребителей. У альянса нет сведений о возможном нападении, но такие меры безопасности приняты с учетом общей напряженной обстановки, уточняет информагентство.

Контрнаступление ВСУ продолжается, РФ в Бахмуте - "в ловушке"

Украинская армия ведет контрнаступление как минимум на трех участках фронта и пытается постепенно ослабить позиции российских солдат и их логистические возможности, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW). Со ссылкой на украинских военных ISW называет целями ВСУ Бахмутское направление, а также запад Донецкой и Запорожской областей.

Российские военные в Бахмуте оказались "фактически в ловушке", написала замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram. "Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон", - уточнила она. В целом, на Бахмутском направлении, по ее словам, есть продвижение ВСУ на южном фланге "на нескольких участках - более километра", на северном фланге ведутся бои без изменения позиций сторон.

Би-би-си и "Медиазона", считающие количество смертей в российской армии во время войны по открытым источникам, отмечают, что с начала украинского контрнаступления старшие офицеры российской армии несут потери, сравнимые с первыми месяцами вторжения. В числе погибших в Украине в этот период оказались 18 российских офицеров, в том числе один генерал, два полковника и три подполковника.

МАГАТЭ ждет разрешения осмотреть предметы на крыше Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не получили доступа к крыше энергоблоков Запорожской атомной электростанции, на которой со спутника заметны неопознанные предметы, сообщил глава организации Рафаэль Гросси. Он рассказал, что запросил доступ на посещение крыш 3-го и 4-го энергоблоков и "вполне уверен", что Россия даст это разрешение. При этом Гросси отметил, что речь идет об "активной зоне боевых действий", и в таких случаях на разрешение может потребоваться "один или два дня".

По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ "добились некоторого прогресса" в инспектировании нескольких участков ЗАЭС. Они уже проверили несколько объектов, включая бассейны для охлаждения, и не увидели "никаких признаков взрывчатых веществ или мин в этих местах".

Эксперты, тем не менее, рассматривают разные сценарии развития событий. Американское ядерное общество (ANS) считает, что подрыв Запорожской АЭС не угрожает здоровью людей. Тщательно рассмотрев "худшие сценарии" для Запорожской атомной станции - бомбардировку и преднамеренный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного топлива - ANS пришло к выводу, что эти сценарии не приведут к последствиям для здоровья населения, связанным с радиацией.

Эксперты ядерного общества отметили, что шесть реакторов ЗАЭС остановили более десяти месяцев назад, и они больше не производят достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиационный выброс.

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