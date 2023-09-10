Ночная атака дронов на Киев и иные события 564-го дня войны

На 564-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российские войска атаковали Киев беспилотниками

Украинские силы ПВО уничтожили ночью более двух десятков беспилотников типа Shahed, выпущенных Россией по Киеву в ночь на 10 сентября, сообщила Киевская городская военная администрация. ВСУ позже уточнили, что сбили 26 из 33 БПЛА.

В Шевченковском районе Киева, по данным местных властей, упавшие обломки дрона повредили квартиру в многоэтажке. "Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие", - рассказал начальник КГВА Сергея Попко. В результате ночной атаки пострадали четыре человека, сообщил глава областной администрации Руслан Кравченко. По его словам, одного из пострадавших госпитализировали с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Кроме того, повреждены оказались более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках, а также образовательные и медицинские учреждения.

ВСУ продвинулись на таврическом направлении на 1 км

Украинские войска в ходе контрнаступления продвинулись на таврическом направлении более чем на 1 км, сообщил командующий силами обороны таврического направления генерал Александр Тарнавский.

Эту информацию подтвердил спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Александр Штупун. "Мы продолжаем небольшое продвижение в районе Работино. Освобождены еще 1,5 кв км нашей украинской территории", - сказал Штупун в эфире национального телемарафона. "Россияне цепляются за каждый метр нашей украинской земли, нельзя сказать, что враг бежит, все проходит с тяжелыми боями. Снабжение мы им стараемся максимально усложнить и это на определенных участках дает свои плоды", - продолжил Штупун.

Генерал Милли: Из-за погоды активное контрнаступление ВСУ продлится 30-45 дней

Погода позволит украинским силам вести активные наступательные действия от 30 до 45 дней, заявил в интервью BBC председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. "Тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, так что... ВСУ пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", - сказал Милли, вновь подчеркнув, что еще до начала контрнаступления предупреждал: война будет "долгой, медленной, тяжелой и связанной с большим числом жертв".

В Украине погибли два волонтера международной гуманитарной организации Road to Relief

В Донецкой области волонтеры гуманитарной организации Road to Relief попали под российский обстрел, в результате чего погибли два человека, сообщила Road to Relief в своем Instagram. Волонтеры утром 10 сентября выехали из Славянска в сторону Бахмута. В машине было четыре человека. "Когда они проезжали через Часов Яр, их машина подверглась нападению со стороны российских войск. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась", - рассказали в организации.

В результате погибли волонтер из Канады Энтони Игнат и волонтер из Испании, Эмма Игуаль. Тяжелые осколочные ранения и ожоги получили волонтеры из Германии и Швеции Рубен Мавик и Йохан Матиас Тир. Сейчас они находятся в больнице.

В ООН назвали пытки частью государственной политики РФ

Пытки, применяемые российскими военными против украинских мирных жителей и военнопленных, достигли такого уровня, что их можно назвать системной, одобряемой государством политикой, заявила специальная докладчица ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс.

"Это не случайное, аномальное поведение. Это организовано как часть государственной политики по запугиванию, внушению страха или наказанию с целью получения информации и признаний", - сказала Эдвардс. С момента получения мандата в 2022 году она семь раз обращалась к российским властям, обращая внимание на поведение российских военных, но не получила никакого ответа. По ее словам, Москва отрицает, что применяет пытки, но отказ Кремля обратить внимание на эту проблему и накапливающиеся случаи равносильны молчаливому одобрению пыток со стороны властей РФ.

ЕС подтвердил запрет на ввоз автомобилей с регистрацией в РФ

Европейская комиссия подтвердила применяемую в Германии уже несколько месяцев трактовку санкционного законодательства, согласно которой въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Ведомство, отвечая на наиболее часто задаваемые в связи с этим вопросы, опубликовало разъяснения к решениям Совета ЕС об импорте, покупке и перевозе включенных в санкционные списки товаров. Из документа следует, что под запрет подпадают любые автомобили, в том числе используемые в личных целях.

При этом не имеет значения срок, на который ввозится зарегистрированный в РФ автомобиль, а также вид таможенной процедуры - свободное обращение либо временный ввоз, пояснили в Брюсселе. Тем самым Еврокомиссия разъяснила свою позицию по поводу интерпретации санкционного законодательства ЕС в части различия между импортом автомобилей и въездом в страну на личной машине.

"Избирательный участок" в Запорожской области уничтожен дронами

Один из "избирательных участков" на территории Запорожской области, находящейся в российской оккупации, в ночь на 10 сентября был уничтожен в ходе атаки дронов. Об этом сообщил "зампредседателя ЦИК" Николай Булаев, не уточнив, где именно находится этот участок.

По его словам, на участке в момент удара никого из "сотрудников ЦИК" не было. Целью удара Булаев назвал запугивание: "Чтобы люди не вышли на работу". Накануне агентство УНИАН сообщило со ссылкой на источник СБУ, что дроны ВСУ атаковали избирательный штаб в селе Скельки Васильевского района Запорожской области, который оккупационные власти использовали для хранения избирательных бюллетеней и документов.

ГУР оценил численность войск РФ в Украине в 420 тысяч человек

Россия сосредоточила на временно оккупированных территориях Украины более 420 тысяч военнослужащих, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий. "Это, если не считать Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры РФ, которые обеспечивают оккупационные власти на наших территориях", - сказал он, выступая на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

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