В Украине погибли волонтерs гуморганизации Road to Relief

Машина с волонтерами попала под обстрел РФ на пути в Бахмут. Двое человек погибли, еще двое оказались в больнице с ранениями.

В Донецкой области волонтеры гуманитарной организации Road to Relief попали под российский обстрел, в результате чего погибли два человека, сообщила Road to Relief в своем Instagram в воскресенье, 10 сентября.

Волонтеры утром 10 сентября выехали из Славянска в сторону Бахмута. В машине было четыре человека. "Когда они проезжали через Часов Яр, их машина подверглась нападению со стороны российских войск. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась", - сообщили в организации.

В результате погибли волонтер из Канады Энтони Игнат и волонтер из Испании Эмма Игуаль. Ее гибель подтвердили министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет газета El Mundo. Тяжелые осколочные ранения и ожоги получили волонтеры из Германии и Швеции Рубен Мавик и Йохан Матиас Тир. Сейчас они находятся в больнице.

Организация Road to Relief была основана вскоре после начала российского вторжения в Украину - в марте 2022 года. Волонтеры занимаются гуманитарной помощью жителям украинских населенных пунктов, находящихся на линии фронта, и эвакуацией людей из зоны боевых действий.

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