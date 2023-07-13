  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КатастрофыУкраина

Работы на Чайковского. Как Херсон живет после наводнения

Игорь Бурдыга
13 июля 2023 г.

На подтопленных в начале июня херсонских улицах убирают мусор, а эксперты оценивают ущерб. О ликвидации последствий, вызванных разрушением Каховской ГЭС, - в репортаже DW.

https://p.dw.com/p/4TqnW
один из домов Херсоне
Вода остается во дворах домов в Херсоне и через месяц после наводнения, 5 июля 2023 годаФото: Igor Burdyga/DW

Улица Чайковского в Херсоне раскалена июльским полуденным солнцем. В тени +37 градусов, но поди найди эту тень. Разве что под покосившимися заборами и высохшими деревьями - там прячутся несколько десятков коммунальщиков из разных уголков страны, они ждут мусоровоз.

Белый грузовик с киевскими номерами возвращается со свалки, и коммунальщики в черных бронежилетах берутся за лопаты. Ярко-желтый экскаватор сгребает гору из штукатурки, обломков мебели, детских игрушек и книг. "Все влажное, заплесневевшее местные выбрасывают со дворов, а мы бесплатно вывозим", - объясняет один из мужчин.

В июне улица Чайковского в Херсоне была затоплена под самые крыши
В июне улица Чайковского в Херсоне была затоплена под самые крышиФото: Inna Varenytsia/REUTERS

Типы повреждений

Виктор уверен: по сравнению с соседями им с матерью повезло. Дом на верхней части улицы вскоре после разрушения Каховской ГЭС подтопило лишь чуть выше крыльца. Под воду ушел погреб, старенькая Mazda и огород. Впрочем, новые помидоры уже посадили. "Мы еще обошлись легким испугом - трещины по стенам немного пошли и закатка в подвале пострадала", - рассказывает бывший моряк, проживший на Чайковского последние 23 года.

На другой стороне улицы ситуация гораздо хуже. Анатолий Силак, сгребая штукатурку, говорит, что содрал ее уже на три КамАЗа: "Здесь печка была, она упала. И еще одна, и дымоход, видите, обвалился". Силаки купили этот дом, которому уже более полувека, в 2019-м. Два года делали ремонт, обставили новой мебелью, бытовой техникой, но 6 июня, убегая от наводнения, успели забрать только документы и собаку.

Анатолий Силак соскребает сырую штукатурку со стен его дома
Три КамАЗа сырой штукатурки Анатолий Силак, по его подсчетам, уже соскреб со стен своего домаФото: Igor Burdyga/DW

Сейчас семья ютится в небольшой комнатушке у малознакомых людей, переехавших в Одессу. "Как они вернутся, то не знаю, где дальше жить", - жалуется жена Анатолия Ирина. Последний месяц она обивает пороги полиции, обладминистрации, райсовета - помощь от государства и международных организаций, будущая компенсация на восстановление сопряжена с бюрократией. По состоянию на 12 июля правительство Украины получило от жителей Херсонщины уже 3157 заявок на выделение помощи, трети заявителей выплатили по 5 тысяч гривен (чуть более 150 евро).

"У нас здесь второй тип повреждений?", - переспрашивает Ирина у мужчины. "Да какая уже теперь разница", - отмахивается он и возвращается к штукатурке.

Капелланы с насосами

Между кучами мусора по Чайковского носятся несколько багги с людьми в гражданском и в форме. Это волонтеры из киевской евангелистской церкви "Скиния". В первые дни наводнения они эвакуировали местных на лодках, а сейчас откачивают воду. "Помогаем людям, молимся здесь за них. Даем им немного надежды, потому что у многих людей эта надежда умирает, - рассказывает бородатый великан Константин Кукса, диакон и военный капеллан.

Капеллан Константин Кукса
Капеллан Константин КуксаФото: Igor Burdyga/DW

После обеденного перерыва он с коллегами подкатывает ко двору, который ниже еще на полквартала - здесь вода до сих пор в подвалах и колодцах. Еще ниже, на улице Причальной, вода по-прежнему стоит в некоторых дворах, куда еще не вернулись владельцы. "Господи, благослови", - крестится капеллан после нескольких минут хитрых манипуляций вокруг насоса и запускает двигатель. Грязная вода вперемешку с илом бежит вниз к реке Кошевой.

На другом багги паркуется у еще одного подворья Роман, волонтер в белом защитном костюме. Владельцы протапливают небольшую баню - как просохнет, можно будет здесь ночевать втроем. Ободранный каркас основного здания из ракушника Роман опрыскивает химикатами от грибка. "Стены будут чистенькие, останется их только зашпаклевать, и люди себе сделают ремонты", - успокаивающе объясняет волонтер.

Роман, волонтер церкви "Скиния", обрабатывает стены химикатами от грибка
Стены из известняка могут просесть, как высохнут. Роман, волонтер церкви "Скиния", обрабатывает их химикатами от грибкаФото: Igor Burdyga/DW

Если все было бы так просто...

Три из четырех

По данным обладминистрации, к 12 июля на правобережье Херсонщины не осталось подтопленных домов. С левого берега доходит только информация от властей аннексированных РФ территорий Украины - они говорят о 6400 домохозяйствах. Боевые действия, артиллерийские обстрелы через Днепр, не прекращающиеся ни на день, не дают возможности составить полную картину разрушений.

Аналитики Киевской школы экономики, опираясь на спутниковые снимки, утверждают: в результате катастрофы с обеих сторон Днепра полностью было затоплено более 11 000 домов, частично - еще 6500. Еще более 33 500 указаны как "вероятно затопленные", поскольку оказались в зоне наводнения.

Уборка мусор на одной из херсонских улиц
Мусор с херсонских улиц убирают всей странойФото: Igor Burdyga/DW

"Масштабы разрушений действительно впечатляют", - делится наблюдениями главный архитектор Львовщины Елена Василько. Бронежилет с галицкими гербами выделяет ее на херсонской улице не меньше, чем акцент. Василько возглавляет экспертную комиссию, которая приехала по приглашению областной администрации. Таких комиссий из разных областей в городе сейчас работает несколько. Львовянам досталась улица Чайковского, эксперты обходят частные домовладения, составляя акты о повреждениях.

"Это еще не точка разрушения, дома будут и дальше обрушиваться по мере высыхания, - прогнозирует глава комиссии. - По нижней стороне улицы я вообще подала предложения о разработке нового детального плана территорий и новой застройки. Но такое решение может быть принято только после победы".

Во дворе одного из домов в Херсоне откачивают воду из колодца
Во многих дворах еще нужно откачивать воду из колодцевФото: Igor Burdyga/DW

Ее коллега Леонид Вознюк, доцент кафедры архитектуры, проектирования и инженерии "Львовской политехники", берется объяснять: вода здесь стояла слишком долго для устаревших конструкций середины прошлого века. "Здесь есть стены из бута, который ложился на глину, часть домов имела деревянный каркас, заполненный глиной и камышом - глину всю вымыло. Фундаменты подмыты безумно, а что с грунтами, мы еще не знаем. Поэтому из четырех домов, которые мы успели обследовать сегодня, три рекомендовали под снос", - уточняет он.

Казалось бы, местным не до смеха. Сотни жителей еще даже не вернулись в свои дома, десятки не знают, когда приведут свои в жилое состояние. Но, несмотря на жару, неопределенность и грохот артиллерии - сегодня пока отдаленный - со дворов и перекрестков раздается смех. "Поражает доброта и позитив людей, которые здесь есть, - восторженно отзывается Вознюк, похожий в зеленой каске и бронежилете на заблудившегося солдата Швейка, - Нас все приглашают поесть, на кофе. Люди, нуждающиеся в помощи, сами ее предлагают. Это уникальное явление в Украине - именно поэтому, я считаю, мы сильны".

Смотрите также:

В Украине разрушена Каховская ГЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Страшная катастрофа на Днепре: прорыв Каховской ГЭС. Европа в фокусе (15.06.2023)

Страшная катастрофа на Днепре: прорыв Каховской ГЭС. Европа в фокусе (15.06.2023)

На обоих берегах Днепра ведутся спасательные работы после разрушения Каховской ГЭС. РФ и Украина винят друг друга в обрушении плотины, в результате чего тысячи людей остались без крова. Экологический ущерб колоссальный.
Политика15 июня 2023 г.26:08 мин.
external

Трагедия на Каховской ГЭС: вода ударила по сельскому хозяйству Украины (13.06.2023)

Трагедия на Каховской ГЭС: вода ударила по сельскому хозяйству Украины (13.06.2023)

Внезапное наводнение отрезало жителей нескольких районов Николаевской области от электроснабжения. Фермеры потеряли поля и урожаи.
Катастрофы13 июня 2023 г.03:33 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Техника ВСУ в районе Бахмута
Трансляция

ВСУ заявляют об отвоевании территорий на юге Украины

Конфликты39 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Символическое изображение исскусственного интеллекта

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Природа и окружающая среда1 ч. назад
Кевелар

Богородица в Кевеларе: и для католиков, и для православных

Богородица в Кевеларе: и для католиков, и для православных

Туризм21 ч. назад
Бойцы Ракетных войск Китая на параде

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Политика12 августа 2023 г.
Залы галереи "Guelman und Unbekannt"

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

Культура12 августа 2023 г.
Следы обстрелов Купянска (май 2023 года)

"Решено эвакуировать людей". И.о главы о ситуации в Купянске

"Решено эвакуировать людей". И.о главы о ситуации в Купянске

Конфликты11 августа 2023 г.
Российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Война, день 534-й: Новая попытка атаки БПЛА на Москву

Война, день 534-й: Новая попытка атаки БПЛА на Москву

Политика11 августа 2023 г.
На главную страницу