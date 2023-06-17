Юг Украины после наводнения. Вода ушла, вырос риск инфекций

В южных регионах Украины, пострадавших от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, ожидают вспышку инфекционных заболеваний и опасаются отравлений тяжелыми металлами. Что нужно знать, чтобы обезопасить себя?

В населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей, затопленных в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, постепенно спадает вода. Люди возвращаются в свои дома. Но теперь их ждет еще одно испытание - вспышка инфекционных болезней, в частности, кишечных и зоонозных (инфекции, общие для животных и человека, возбудители которых паразитируют в организме определенных видов животных. - Ред).

Следующие две недели будут тяжелыми для эпидемиологов

Инфекционисты советуют жителям южных регионов Украины уже сейчас обращать внимание на то, какую воду они пьют и что едят, ведь инкубационный период большинства инфекций длится 7-10 дней. "С момента разрушения плотины и разлива воды из Каховского водохранилища прошло достаточно времени, чтобы появились первые симптомы инфекционных заболеваний. В течение следующей недели-двух мы можем ожидать проявлений этих заболеваний", - констатирует врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, председатель общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

Андрей Александрин Фото: NEGIC

По его словам, сейчас наибольшую опасность для людей на затопленных территориях Херсонщины, Николаевщины и на побережье Одесской области представляют кишечные инфекции. Ведь большой водой из Каховского водохранилища в низовьях Днепра размыло канализационные стоки и свалки. "Сейчас высокий риск заболеть кишечными инфекционными заболеваниями, потому что многие люди оказались в ситуации, когда у них нет достаточного количества не только питьевой воды, но и технической, которой можно мыть руки, посуду, обрабатывать продукты и принимать душ", - поясняет DW Александрин.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин говорит, что следующие две недели будут критическими, ведь метеорологи прогнозируют жаркую погоду на юге страны, что обострит там эпидемиологическую ситуацию. Он отметил, что с понедельника, 19 июня, на территориях Херсонской, Николаевской и Одесской областей запретят купаться и вылавливать рыбу, поскольку показатели речной и морской воды "существенно ухудшаются".

"Температура следующие две недели будет высокой, и это будет провоцировать развитие биофлоры в поверхностной воде. Поэтому полагаемся на местные власти, чтобы не допустить купания. В Одесской области ситуация достаточно рискованная, поэтому призываю граждан не пользоваться водоемами, не вылавливать и не покупать рыбу в неустановленных местах", - отметил главный санитарный врач во время общения с журналистами.

Вода под контролем, к инфекционным угрозам готовятся

Украинские специалисты ежедневно мониторят состояние питьевой, артезианской воды и поверхностных вод в пострадавших от катастрофы регионах, подчеркивает Кузин. В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях были установлены приборы для быстрого анализа питьевой воды, которые показывают результат основных микробиологических показателей воды в течение 18 часов.

Эпидемиологи советуют использовать для питья и приготовления еды бутилированную воду Фото: Igor Burdyga/DW

Главный санитарный врач отметил, что вода из скважин, а также та, что подается централизованно на Николаевщине и Херсонщине, вполне безопасна как по химическим, так и по микробиологическим показателям. Можно пить и воду в бутылках и цистернах, которую привозят жителям пострадавших регионов. Наибольшую угрозу представляют индивидуальные колодцы, где в результате затопления образовался слой ила. "Мы советуем тем жителям, которые возвращаются домой, не использовать для питья и приготовления пищи такую воду", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения. Он добавил, что территориальные общины получили таблетки для дезинфекции воды. В Херсонскую и Николаевскую области доставили 600 тысяч таких таблеток.

Хотя сейчас ситуация с распространением инфекций, по словам специалистов, "стабильная и контролируемая", в Минздраве предупреждают о дальнейшем значительном риске распространения в затопленных районах гепатита А, острых кишечных инфекций, в частности сальмонеллеза, холеры и ботулизма из-за мора рыбы, погибшей в Каховском водохранилище. "В Украине пока не выявлено случаев холеры. Подозрения также не зарегистрированы. Сейчас в подтопленные области, а также в Запорожскую и Одесскую области доставили две тысячи быстрых тестов для диагностирования холеры. Ожидаем, что на следующей неделе поставят еще пять тысяч таких тестов", - отметил Игорь Кузин.

На оккупированных территориях есть угроза распространения сибирской язвы

Но украинская власть контролирует эпидемиологическую ситуацию только в освобожденных от российских оккупантов южных регионах страны. А как быть тем, кто находится на оккупированных территориях?

"К нам вода не дошла, потому что мы далеко от ГЭС, но мы берем воду из колодца и не понимаем, можно ли ее сейчас пить или нет. Никакой информации нам никто не предоставляет. Только люди между собой общаются - кто-то кипятит, кто-то заказывает из Крыма таблетки для дезинфекции воды, но я точно не знаю, можно ли пить такую воду после этой таблетки", - делится своими переживаниями жительница небольшого населенного пункта, который находится на левобережье Херсонщины в нескольких десятках километров от Новой Каховки.

Оккупированная россиянами Новая Каховка чрезвычайно пострадала от разрушения Каховской ГЭС, ведь она находится практически рядом с плотиной. "В 50-х годах в Каховском районе были вспышки сибирской язвы. В скотомогильнике между селами Днепряны и Корсунка закапывали скот с сибирской язвой. Там сейчас все в воде, и время от времени детонируют мины, которые смыло с заминированных берегов. В результате этих подрывов на поверхность может вынести споры сибирской язвы из этих скотомогильников", - отметила в комментарии DW председатель Новокаховской городской общественной экологической организации "МАМА-86-Новая Каховка" Таисия Козак.

Метеорологи прогнозируют высокую температуру на юге Украины, что спровоцирует развитие болезнетворных организмов Фото: Igor Burdyga/DW

Эколог прогнозирует, что споры сибирской язвы могут попасть далеко за пределы оккупированного Каховского района. "Это все также попадает в Днепр и будет нестись в Черное море. Это эпидемиологическая опасность не только для Украины, но и для других черноморских стран", - отмечает Таисия Козак.

Главный санитарный врач Игорь Кузин подтверждает, что затопленные скотомогильники потенциально могут стать источником распространения сибирской язвы, однако уточнил, что пока подозрительных случаев не зафиксировано.

Эпидемиолог Андрей Александрин объясняет, что сибирская язва не передается от человека к человеку, а распространяется только среди животных и поражает их. При этом сибирская язва поддается лечению. Он отмечает, что проблема заражения животных сибирской язвой на затопленных территориях станет актуальной после схода воды, ведь споры возбудителя могут оседать на полях и пастбищах, которые будут непригодны для дальнейшего использования.

Химическое загрязнение будет иметь отложенный эффект

Долгосрочный эффект будет иметь и загрязнение затопленных территорий химическими веществами, что окажет значительное влияние на здоровье людей. По информации Greenpeace, из-за разрушения плотины Каховской ГЭС затопленными оказались 32 объекта с химикатами, нефтью и бензином. Кроме этого, по предварительной информации, в первые дни катастрофы в воду вытекло, по меньшей мере, 150 тонн моторного масла. "Загрязненная горючим вода просачивается в почву, и со временем его остатки будут попадать в водные источники. От масел воду очень трудно очистить, и кипячение не дает результата, поэтому там лучше пить бутилированную воду", - отмечает эксперт "Агентства по химической безопасности", кандидат химических наук Ольга Цигулева.

Погибшая рыба в Новокаховском водохранилище Фото: Sergiy Chalyi/REUTERS

В воду могло попасть и значительное количество удобрений и химических средств для защиты растений, используемых в сельском хозяйстве. На сайте "Экоугроза" министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины говорится о том, что в результате разрушения плотины Каховской ГЭС повреждена герметичность и целостность емкостей для хранения жидких удобрений, в частности, карбамидо-аммиачной смеси на территории предприятия "Паллада Шипьярд" в Херсоне, где хранилось более трех тонн удобрений. Кроме того, неизвестно, сколько химических средств для защиты растений хранились на частных складах на левобережье, говорит Цигулева, так что сколько всего удобрений попало в воду, неизвестно.

Еще одна угроза для здоровья человека, действующая по принципу часовой бомбы, отложенной во времени, - это тяжелые металлы и отработанные кислоты, которые могли попасть в воду с территории предприятий, расположенных в местах затопления. "Свинец, ртуть, кадмий, хром - это все политоксины, которые влияют на пищевую цепь. Планктон, загрязненный ртутью, например, ест рыба, а ее вылавливают и едят люди и отравляются сами. Поэтому в этих местах категорически нельзя есть выловленную рыбу", - предостерегает эксперт "Агентства по химической безопасности".

Подтопленными, по словам Цигулевой, оказались и склады с непригодными пестицидами, которые планировалось уничтожить, но утилизация была отложена из-за нехватки средств. "Среди этих пестицидов есть стойкие органические загрязнители. Например пестицид ДДТ, это стойкий яд. После попадания его в организм разрушаются все органы, он очень опасен для людей", - отмечает Цигулева.

Председатель Новокаховской городской общественной экологической организации "МАМА-86-Новая Каховка" Таисия Козак подтверждает, что в Каховском и Новокаховском районах, в частности, в селах Корсунка и Новые Лагеря находились склады с непригодными пестицидами. Сейчас эти села тоже подтоплены.

Эксперты предупреждают, что процесс по очистке воды и почв от химических и бактериологических загрязнений, которые возникли в результате разрушения Каховской ГЭС, растянется на десятилетия.

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