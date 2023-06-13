"Это - катастрофа". Последствия разрушения КГЭС для фермеров

"Моя земля и так не возделывается, с тех пор как ее забрали оккупанты. А теперь еще и воды не будет", - сетует на последствия разрушения Каховской ГЭС владелец аграрного предприятия на занятой войсками РФ левобережной части Херсонщины Владимир.

Аграрий попросил изменить его имя для публикации, сославшись на то, что боится за родителей, оставшихся под оккупацией. До войны он возделывал три тысячи гектаров - выращивал овощи, пшеницу, рапс и подсолнечник. Война, говорит фермер, забрала у него все.

Призрачные перспективы возрожения агропроизводства в регионе

"В феврале россияне пришли на предприятие и сообщили, что земля и все имущество "национализированы", - рассказывает Владимир. С тех пор полсотни сотрудников агрофирмы остались без работы, а на земле ничего не выращивается, добавляет он. Теперь, после разрушения плотины Каховского водохранилища, перспективы когда-либо возродить агропроизводство в регионе стали еще более призрачными.

Ведь именно Левобережье Херсонской области в наибольшей степени будет страдать от нехватки воды после того, как в результате катастрофы высохнут мелиорационные каналы, по которым днепровская вода из водохранилища расходилась по засушливым землям юга страны.

На землях, которые могут превратиться в пустыню, до войны выращивали 4 миллиона тонн зерна Фото: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

По данным министерства аграрной политики Украины, без воды остались более 90 процентов оросительных систем в Херсонской области и три четверти - в Запорожской. В общей сложности орошения в материковой части Украины лишились более полумиллиона гектаров земель - преимущественно на территории, занятой военными России. Кроме того, без воды останется и Северо-Крымский канал.

В марте СМИ со ссылкой на назначенную Россией администрацию аннексированного Крыма сообщали, что в 2023 году водой канала планировалось осуществить орошение 40 тысяч гектаров сельхозземель полуострова и постепенно увеличивать площади до значительно более высоких показателей, которые были до аннексии Крыма Россией в 2014 году. После разрушения плотины Каховской ГЭС все эти планы, похоже, утратили актуальность.

Нехватка овощей в Украине

"Это - катастрофа", - заявил в беседе с DW директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко, комментируя последствия для региона разрушения плотины Каховской ГЭС. До половины поливных площадей в Украине приходилось именно на Херсонщину, отмечает эксперт.

По данным Минагрополитики, в результате потери воды для орошения на 584 тысячах гектаров на юге Украины станет невозможным земледелие. Речь идет о площадях, на которых до войны выращивалось до 4 миллионов тонн зерновых стоимостью в полтора миллиарда долларов. Это составляет около пяти процентов общего урожая зерновых страны по состоянию на 2021 год.

Херсонщина славилась своими овощами. Из-за дефицита воды выращивать их будет крайне сложно Фото: Medana Weident/DW

Еще большее значение регион, которому без воды из Каховского водохранилища, по прогнозам экспертов, грозит опустынивание, традиционно имел в обеспечении бахчевыми культурами, а также овощами - прежде всего помидорами, баклажанами и огурцами. Только на Херсонскую область до войны приходилось более 12 процентов всех выращиваемых в Украине овощей.

Однако львиная доля этой продукции из-за боевых действий и оккупации и так уже была потеряна для экономики Украины. Потребители еще в прошлом году ощутили дефицит и подорожание овощей на рынке. Теперь по причине нехватки воды проблема дефицита овощей, особенно ранних, может стать в Украине долгосрочной, полагает Юрий Лупенко. "До войны они поставлялись именно с юга, где они вызревают раньше, чем в других регионах", - напоминает Лупенко.

Производство помидоров в результате боевых действий и оккупации части юга Украины сократилось на 36 процентов, отмечает эксперт. "Это самые сладкие, вкусные помидоры, которые при орошении хорошо вызревали под южным солнцем", - уточняет директор Института аграрной экономики. В целом, добавляет он, после оккупации южных областей импорт овощей в Украину вырос в прошлом году на 66 процентов. В то же время страна потеряла позиции в экспорте продукции переработки овощей, таких как, например, кетчупы и томатные соусы.

"Придется бурить скважины"

Фермер Владимир - несмотря на ожидаемые проблемы с водой - хочет, чтобы его родная Херсонщина была как можно быстрее освобождена от российских войск: "Мы вернемся и будем возрождать хозяйство. Будет тяжело, придется бурить скважины. Мы потеряем минимум три-пять лет".

На Каховском водохранилище, 10 июня 2023 года Фото: Dmytro Smolienko/Ukrinform/ABACAPRESS/picture alliance

Денис Марчук, вице-президент Всеукраинского аграрного совета (ВАР), также уверен, что способы возделывать землю найдутся и в новых условиях. "Под орошением до уничтожения плотины было 280 тысяч гектаров в Херсонской области. Всего же в этой области обрабатывалось около миллиона гектаров", - напомнил в разговоре с DW представитель ВАР.

По его выражению, в случае деоккупации юга страны для возрождения фермерства не обойтись без специальных правительственных субсидий. И водоснабжение - только одна из проблем, которые будут стоять перед аграриями региона. Еще одной проблемой будет острая нехватка денег.

Не только орошение земель

Юрий Лупенко из Института аграрной экономики сомневается, что после войны следует восстанавливать систему орошения в том виде, как она существовала: "Система водопроводов будет сильно засорена. Кроме того, она в том виде не была эффективной. Из открытых каналов в жару испаряются большие объемы воды". Если будет достаточно средств, уверен Лупенко, стоит построить новые, более эффективные системы орошения.

В то же время долгосрочные последствия от разрушения плотины Каховской ГЭС аграрная отрасль Украины ощутит не только в виде утраченных мощностей по орошению. Без плотины может оказаться невозможным судоходство в нижнем течении Днепра, которое перед войной активно восстанавливалось после затяжного кризиса.

Потенциал речного транспорта активно развивал, например, агроконцерн "Нибулон", который построил на берегу Днепра ряд элеваторов для хранения и последующей транспортировки баржами зерна в Черное море, откуда оно шло на экспорт. В компании пояснили, что речная инфраструктура давала стране и бизнесу возможность ежегодно транспортировать до 60 миллионов тонн грузов - по себестоимости втрое ниже перевозки автотранспортом.

В то же время речные перевозки зерна, напомнили в "Нибулоне", были заблокированы в результате разрушения части инфраструктуры во время боевых действий - еще до разрушения ГЭС. В компании уверены, что восстановят уничтоженное. "Мы проходим через страшные испытания, результатом которых должна стать победа, свободная возрожденная и восстановленная Украина. Мы все отстроим и заработаем, а РФ заплатит за все!", - подчеркивается в пресс-релизе "Нибулона".

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