Юг Украины после прорыва Каховской плотины. Где брать воду?

Разрушение плотины Каховской ГЭС и опустошение Каховского водохранилища требует оперативных и нестандартных решений по полной перестройке водоснабжения юга Украины, которое обеспечивалось из этого водохранилища. По информации "Укргидроэнерго", уже к вечеру третьих суток после разрушения плотины, уровень Каховского водохранилища в районе Никополя был на полтора метра ниже так называемой "мертвой" точки - 12,70 метра, при которой невозможно делать водозабор в населенные пункты, расположенные вокруг водохранилища.

"Мы уже не можем производить водозабор в населенные пункты и для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для перекачки воды в пруды для охлаждения", - рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Эксперты прогнозируют, что воды в Каховском водохранилище останется не больше трех метров и ее нельзя будет пить. "Если останется уровень воды в три метра, то вода будет сильно нагреваться. При высоких температурах растворимость кислорода уменьшается, и такая вода без кислорода будет мертвой и непригодной для водоснабжения", - прогнозирует директор украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Владимир Осадчий.

Ситуация с питьевой водой на юге обостряется

Из-за стремительного снижения уровня воды в Каховском водохранилище наиболее критичная ситуация с питьевой водой в Днепропетровской, Херсонской и частично в Запорожской и Николаевской областях, водозабор для которых осуществлялся именно из этого водохранилища.

В самом Херсоне нет проблем с питьевой водой, говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации (ОВА) в официальном Telegram-канале. Отмечается, что вода поставляется из артезианских скважин, расположенных на глубине 60-100 метров, никак не связанных с днепровской водой. "Перед подачей в сеть вода проходит спецобработку гипохлоритом натрия. Реагент уничтожает опасные патогены, бактерии и грибки. Городской водоканал имеет необходимый запас дезинфектанта. Специалисты химико-бактериологической лаборатории ежедневно проводят лабораторные исследования качества воды", - уверяют в Херсонской администрации.

Наводнение в Херсоне после разрушения плотины Каховской ГЭС Фото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

Однако на оккупированном российскими войсками левом берегу Днепра, где сейчас больше всего затоплений, нет возможности использовать питьевую воду из скважин, предостерег в комментарии DW директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк. По его словам, есть угроза загрязнения подземных и грунтовых вод, а соответственно, воду из местных источников, колодцев и скважин в этих населенных пунктах нельзя пить. Также сотни населенных пунктов Херсонской области брали питьевую воду из Каховского водохранилища через сеть разветвленных каналов, которые теперь тоже обмелели. "Оросительные каналы Херсонщины были одновременно и поставщиками питьевой воды в соседние области. Например, из Каховского канала подавалась вода в Бердянск, в приазовские села. Поэтому они тоже без качественной питьевой воды", - комментирует последствия разрушения плотины Каховской ГЭС Михаил Яцюк.

В Николаевской области из-за повышения уровня воды в реке Ингулец в результате разрушения плотины Каховской ГЭС произошло подтопление части водных скважин города Снегиревка, что привело к проблемам водоснабжения. Снегиревская районная военная администрация призывает горожан употреблять только кипяченную или бутилированную воду и воздержаться от полива огородов и приусадебных участков водой из городской водопроводной сети.

В самом Николаеве тоже проблема нехватки питьевой воды, поскольку до российского вторжения город использовал именно днепровскую воду из-за водозабора в Херсонской области. Из-за обстрелов система водоснабжения была разрушена. "Сейчас загрязненная вода пошла через лиман выше Южного Буга, выше Ингульца по течению и там, где были питьевые водозаборы, которые не могут теперь выполнять свою функцию, потому что требуется дополнительная доочистка этой воды", - говорит Михаил Яцюк.

Без воды останется и аннексированный Россией Крым. Яцюк отмечает, что на какое-то время украинским гражданам в Крыму хватит запасов аккумулированных оккупационными администрациями, однако в перспективе полуостров будет "засыхать" и в дальнейшем станет непригодным для агропроизводства.

Впрочем, наиболее критическая ситуация с водоснабжением в Днепропетровской области, отмечает директор Института водных проблем и мелиорации. Ведь от воды из Каховского водохранилища частично зависит Кривой Рог, а также южная часть региона. Это - Марганец, Покров и Никополь.

Уровень воды Каховского водохранилища стремительно падает Фото: Dmytro Smolienko/Ukrinform/ABACAPRESS/picture alliance

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уже заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС, в городе запаса воды осталось на полтора месяца. Это при условии экономного потребления. "Горводоканал работает в штатном режиме, вода подается во всех районах города, качество воды находится под контролем специалистов. Но водоснабжение из Южного водохранилища осуществляется на резервах. Относимся ответственно к потреблению, не забываем о необходимости максимальной экономии", - написал Вилкул в Telegram.

Где найти питьевую воду для южан?

В Кривом Роге хотят за время, пока в городе есть запас воды, реализовать несколько проектов, чтобы изменить схему водозабора и водоснабжения. "Мы будем реализовывать одновременно три проекта. Один - совместно с Агентством восстановления и развития инфраструктуры. Два - силами города. Ответственность огромна, времени очень мало", - говорит Вилкул. О чем речь идет он не уточнил.

Вместе с тем глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что к чрезвычайной ситуации в области готовились. "Никопольщина и Криворожье обеспечены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки. Кривой Рог имеет резерв водоснабжения за счет максимального наполнения Южного и Карачуновского водохранилищ", - сообщил Лысак в Telegram.

После разрушения плотины Каховской ГЭС многие населенные пункты Херсонской области были затоплены Фото: AP Photo/picture alliance

В настоящее время в Кривом Роге и Криворожском районе ввели строгие ограничения использования воды. В частности, промышленные предприятия обязали максимально снизить водопотребление, для населения снизили давление воды в ночное время, запретили полив из шлангов, в некоторых селах установили подачу воды по графику. Руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram призвал жителей создавать запас воды.

В кабинете министров Украины сообщили, что правительство на последнем заседании выделило 1,5 миллиарда гривен на строительство магистрального водопровода для обеспечения питьевой водой жителей Кривого Рога, Никополя и Марганца. А еще 846 миллионов гривен - Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям для удовлетворения их потребностей в воде. Кроме этого, правительство выделило 120 миллионов гривен для обеспечения питьевой водой Николаева.

Как будут налаживать водоснабжение после прорыва плотины

В Госагенстве водных ресурсов отметили DW, что только сойдет высокая вода от срабатывания Каховского водохранилища, сразу начнутся строительные и восстановительные работы по налаживанию водоснабжения в Николаев и Николаевскую область.

В Институте водных проблем и мелиорации уже была разработана для правительства концепция комплексной перестройки системы водообеспечения всего юга Украины. Обещают реализовать ее в течение нескольких месяцев. Однако долгосрочные проекты разрабатываются с учетом того, что Украина в ближайшее время деоккупирует свои территории Запорожской, Херсонской областей и Крыма и возобновит функционирование Каховского водохранилища.

Затопленная часть Херсона после прорыва Каховской дамбы Фото: Alex Babenko/Getty Images

"Мы предложили правительству, что нам нужно пересмотреть для всех регионов возможности стратегического решения вопроса водообеспечения этих территорий. Это решение и для территорий, которые в будущем будут деоккупированы, тот же Мариуполь и Бердянск, Крым. Уже нужно думать в комплексе, как мы будем подавать воду. Такие проекты у нас есть. Мы надеемся на скорое восстановление Каховского водохранилища, потому что инфраструктуру, которая на нем завязана, невозможно восстановить быстро. Проще восстановить водохранилище", - отмечает Михаил Яцюк.

Но пока систему водоснабжения будут перестраивать, южанам придется или бурить скважины, что непродуктивно, ведь украинский кристаллический щит, простирающийся от Полесья до Приазовья, имеет только трещиноватые воды. "Все украинское Причерноморье не имеет подземных вод, которые можно использовать для питьевого водоснабжения, потому что дебиты малы, качество воды плохое", - сказал в интервью DW старший научный сотрудник Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Ромащенко.

По его словам, поэтому всегда были проблемы с обеспечением водой юга Украины. Для решения этой проблемы и была построена система водохранилищ, и Каховское водохранилище играло в этом главную роль. Ромащенко предлагает уже сейчас думать над увеличением мощностей по розливу бутилированной воды для южан, ведь быстро найти питьевую воду там нереалистично.

Владимир Осадчий предлагает искать решения в установках обратного фильтра для быстрой очистки воды плохого качества с подземных горизонтов. "Сейчас есть современные хорошие технологии по обессоливанию. Их можно применять на юге, но это время, а вода людям нужна уже сегодня", - говорит директор украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

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