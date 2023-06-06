Разрушение Каховской ГЭС: что известно о произошедшем

Плотина Каховской гидроэлектростанции, которую уже больше года контролируют российские военные, была разрушена в ночь на вторник, 6 июня. Все, что нужно знать о развитии событий в Херсонской области после прорыва дамбы и его возможных последствиях, - у DW.

Прорыв плотины на Каховской ГЭС

Каховская ГЭС расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, находящегося сейчас под контролем военных России. Тем не менее первыми о ЧП сообщили украинские власти и представители ВСУ.

Назначенный Россией "мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев поначалу назвал тревожные сообщения о прорыве дамбы "бредом", заявив, что "везде все нормально". Позже он рассказал российским госСМИ , что на Каховской ГЭС в результате ночных обстрелов были разрушены задвижки и вода начала неконтролируемо сбрасываться по течению. При этом он подчеркнул, что необходимости проводить эвакуацию нет.

Затопленные территории в Херсонской области Фото: OLEG TUCHYNSKY/AFP

Около 6:30 утра 6 июня информагентство ТАСС передало, что на станции разрушены 11 из 28 пролетов. Между тем глава Херсонской ОВА Александр Прокудин написал в Telegram, что под угрозой затопления находятся 80 населенных пунктов. По его оценке, в критической зоне на правобережье Херсона находятся около 16 тысяч человек.

Около полудня в компании "Укргидроэнерго" сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Гендиректор предприятия Игорь Сирота предупредил , что разрушение станции будет иметь "экологические последствия", поскольку в турбинах и трансформаторах находилось более 450 т машинного масла, которое попало в воду. Случившееся на ГЭС он назвал "террористическим актом Российской Федерации".

Взаимные обвинения Украины и России

Официальный Киев также обвинил в разрушении плотины Каховской ГЭС российских военных. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что подрыв ГЭС произвела 205-я мотострелковая часть ВС РФ. Вскоре офис генерального прокурора Украины сообщил о начале досудебного расследования в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Дмитрий Песков Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Москва решительно отвергает обвинения Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся "преднамеренной диверсией украинской стороны", связанной с тем, что "наступательные действия (ВСУ. - Ред.) захлебываются". Одной из целей разрушения плотины Каховской ГЭС было нарушение снабжения водой Крыма, добавил Песков.

Эвакуация из зоны опасности на правом и левом берегах Днепра

Утром 6 июня украинские власти приступили к эвакуации жителей населенных пунктов Херсонской области, расположенных на правом берегу Днепра. Вывоз людей из зоны бедствия проводят ГСЧС Херсонской области и Нацполиция Украины, указали в МВД страны. При этом до некоторых населенных пунктов спасатели добраться не могут.

Со своей стороны, назначенный РФ "глава" администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев лишь около 10.00 (мск) сообщил о решении вывезти в безопасное место жителей порядка 300 домов, расположенных на левом берегу Днепра. Позже в Новокаховском городском округе назначенными РФ "властями" был введен режим ЧС, часть Новой Каховки временно отключили от электроэнергии.

Проблемы с питьевой водой в Херсонской области

После прорыва дамбы на Каховской ГЭС в городе Кривой Рог , водоснабжение которого на 70% зависит от этой станции, начались проблемы с водой. Мэр города Александр Викул рассказал, что забор воды в городе за пять часов увеличился в два раза. "Все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает", - написал он в Telegram-канале.

Никопольская районная военная администрация также призвала граждан делать запасы воды. Между тем "власти" Крыма констатировали, что разрушение Каховской ГЭС может повлиять и на ситуацию на полуострове. При этом "глава" республики Сергей Аксенов заявил, что в настоящее время "никакой угрозы подтопления в Крыму нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть".

Тем временем глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко написал, что в связи с затоплением в микрорайоне Херсона Корабел была отключена подача электроэнергии: "Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности".

Экологические последствия катастрофы на Каховской ГЭС

В Киеве разрушение Каховской ГЭС назвали "экоцидом". "Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму, возможно, уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия представляют угрозу для ЗАЭС", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Российские военные уже больше года контролируют Каховскую ГЭС и ее дамбу Фото: AP/dpa/picture alliance

По его словам, разрушение Каховской ГЭС является "самой крупной рукотворной и техногенной катастрофой в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и окажет негативное влияние на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы". Ермак указал, что катастрофа на Каховской ГЭС является, среди прочего, ударом по глобальной продовольственной безопасности, поскольку повлияет на систему орошения на юге Украины.

По оценке украинской НПО "Всемирный центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию" , уровень воды в затопленных регионах вновь понизится лишь через 5-7 дней. По предварительному прогнозу компании "Укргидроэнерго", сброс воды Каховского водохранилища будет продолжаться в течение следующих четырех дней.

Возможное влияние на безопасность ЗАЭС

По данным "Энергоатома" Украины, разрушение плотины Каховской ГЭС может иметь отрицательные последствия для Запорожской АЭС. "Вода из Каховского водохранилища необходима, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", - указала компания в Telegram.

На данный момент "Энергоатом" контролирует ситуацию на ЗАЭС вместе с присутствующими на месте сотрудниками международных организаций, в том числе МАГАТЭ, подчеркнули в компании. В самом МАГАТЭ утром 6 июня подтвердили, что на тот момент, по текущей оценке организации, непосредственного риска для безопасности станции не было.

Назначенные РФ "власти" Запорожской области также заявили, что критической опасности для ЗАЭС прорыв дамбы Каховской ГЭС не представляет.

Международная реакция на разрушение Каховской ГЭС

Комментируя разрушение Каховской ГЭС в интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании WDR, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отметил, что оно знаменует "новое измерение" развязанной Россией войны против Украины. При этом Шольц не стал напрямую возлагать ответственность за случившееся на Москву, однако добавил, что произошедшее вписывается в то, как президент РФ Владимир Путин ведет эту войну.

Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Это то, что согласуется со многими преступлениями, которые, как мы видели, совершались российскими солдатами в Украине, и является частью военных действий, в ходе которых были атакованы гражданские объекты - города, деревни, больницы, школы", - сказал Шольц.

Со своей стороны, глава Европейского совета Шарль Мишель прямо возложил ответственность за произошедшее на Россию. "Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление - и мы привлечем Россию и ее представителей к ответственности", - написал он в Twitter. Мишель пообещал, что поднимет этот вопрос на июньском саммите ЕС и предложит "дополнительную помощь затопленным районам".

Аналогичное заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. "Россия продолжает расширять границы своей агрессии. Атака на плотину в Новой Каховке, (которая находится по течению реки выше. - Ред.) жилых кварталов, сравнима с применением оружия массового уничтожения против гражданского населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!" - написал Липавский в Twitter. Страны Балтии назвали разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность последствиями прорыва дамбы Каховской ГЭС. "Разрушение Каховской ГЭС сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде", - написал он в Twitter, назвав произошедшее "возмутительным актом, который в очередной раз демонстрирует жестокость войны России в Украине".

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