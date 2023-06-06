Укргидроэнерго: Каховская ГЭС полностью разрушена

Украинские власти обвинили РФ в подрыве дамбы Каховского водохранилища. Из нескольких сел и части Херсона экстренно эвакуируют население. В офисе Зеленского заявили об экоциде.

В Херсонской области разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции, Украина обвинила в ее подрыве Россию. "Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация наблюдается", заявило украинское оперативное командование "Юг" в Facebook ранним утром во вторник, 6 июня.

По данным Укргидроэнерго , Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. "В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена", - сообщила украинская компания. По ее предварительному прогнозу Укргидроэнерго, сброс воды Каховского водохранилища будет продолжаться в течение следующих четырех дней.

Зеленский проведет экстренное заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание СНБО по ситуации в Херсонской области. "Президент Украины в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео разрушенной плотины. "Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия представляют угрозу для ЗАЭС. Власть работает как центральная, так и региональная. Безопасность людей сегодня - приоритет", - заявил он.

Эвакуация населения из нескольких сел и части Херсона

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в коротком видеообращении подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС. По его словам, вода достигнет критического уровня через 5 часов. Началась эвакуация местного населения из опасных районов, добавил Прокудин.

МВД Украины заявило о работе подразделений Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области по оповещению и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр - сел Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров, а также частично города Херсон - с острова Корабел. "Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних питомцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских. И помните: враг пытается распространить дезинформацию, снять с себя ответственность за очередное преступление", - написало ведомство в Telegram.

Уровень воды в водохранилище падает на 15 см в час

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает - примерно на 15 см в час. Он попросил население запасаться питьевой водой. Украинские издания публикуют кадры разрушенной плотины.

Россия отрицает причастность к разрушению Каховской полотины

Между тем в России отрицают причастность к разрушению плотины Каховской ГЭС. "Мэр" захваченной армией РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ сначала отрицал подрыв на территории ГЭС, затем в беседе с агентством ТАСС он заявил, что на объекте в результате "ночных ударов" разрушены задвижки, происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению.

Российские военные блогеры отрицают подрыв плотины в Херсонской области российскими силами и утверждают, что ее разрушение выгодно украинской армии. В частности, Юрий Подоляка написал в Telegram, что плотина Каховской ГЭС обрушилась, не выдержав ранее нанесенных в ходе войны повреждений. "По моим данным, никто ее не подрывал (взрывов не было, говорят люди, артиллерия ВСУ накинула немного снарядов уже потом)", - написал он. Кроме того, Подоляка заявил, что после затопления пологого левого берега и просыхания дна водохранилища будет "огромная серая зона, на которую может высадиться противник".

Оккупационные власти: Восстановить КГЭС невозможно

Плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась в ночь на вторник из-за обрушения одной опоры, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванного "представителя экстренных служб региона". "Плотина не выдержала: одна опора рухнула, и пошло затопление", - сказал он, уточнив, что обстрелов ГЭС ночью не было.

Между тем так называемый "мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил ТАСС, что отремонтировать Каховскую ГЭС после нанесенных ей разрушений, "предположительно, невозможно". и ее придется отстраивать заново.

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