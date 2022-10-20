Зеленский: Подрыв Каховской ГЭС равносилен применению ОМП

На 240-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 21 октября (время московское).

++03.00++

Ситуация вокруг Бахмута остается крайне напряженной, сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире украинского телемарафона. "Враг пройти позиции не может. Где-то у него были определенные продвижения, но он на предыдущие позиции был отброшен по состоянию на сегодня. Многочисленные потери врага фиксируются фактически ежедневно", - отметил он.

++02.25++

В Вашингтоне полагают, что военные специалисты из Ирана находились в Крыму, когда ВС РФ наносили удары дронами по территории Украины, и оказывали россиянам техническую помощь. Об этом заявил на брифинге в четверг представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

++02.00++

Мост через Днепр в оккупированном Херсоне вновь подвергся ракетному обстрелу, сообщает российское информагентство "Интерфакс". "Было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста, информация по жертвам и разрушениям уточняется", - цитирует агентство слова представителя "экстренных служб". По словам главы оккупационных властей области Сергея Елисеева, по предварительным данным, 10 человек ранены и двое погибли.

++01.10++

Зеленский: Подрыв дамбы равносилен применению оружия массового поражения

Российские военные заминировали агрегаты и плотину Каховской гидроэлектростанции, заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Если ГЭС будет уничтожена, это будет равноценно применению оружия массового поражения, подчеркнул он.

"Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу. Таким терактом Россия может уничтожить даже возможность поставки днепровской воды в Крым. Северо-Крымский канал при разрушении дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет", - указал Зеленский. Президент призвал мировое сообщество не допустить нового российского теракта.

В Украине 21 октября вновь ожидаются отключения электроэнергии

++00.05++

21 октября на всей территории Украины вновь не исключены отключения электроэнергии. "Завтра нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине", - говорится в сообщении компании "Укрэнерго" в Telegram.

Хроника событий 20 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: