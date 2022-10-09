Ракетный удар по Запорожью и другие события 228-го дня войны

Ракетный удар по Запорожью унес жизни 13 человек и вызвал критику в адрес России. Путин назвал взрыв Крымского моста терактом. Шольц обсудил Украину с Байденом.

На 228-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 9 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Ракетный удар по Запорожью

В ночь на 9 октября город Запорожье подвергся ракетному обстрелу, в котором региональные власти обвинили Россию. По данным украинской стороны, в результате погибли 13 человек, в том числе 6 детей. 60 человек были госпитализированы.

Ряд высокопоставленных представителей стран Евросоюза осудили ракетный обстрел Запорожья. Так, президент Эстонии Алар Карис назвал трагедию "преступлением против человечества" и выразил уверенность, что организатор будет наказан. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила о "вопиющем пренебрежении Россией жизнью мирных жителей". В МИД Литвы призвали к дальнейшей поддерке Украины и заявили, что Россия "продолжает свой террор".

Ход военных действий

По состоянию на 13.00 9 октября вооруженные силы Украины освободили более 1170 кв. километров территории на Херсонском направлении, передает оперативное командование "Юг". "Подразделения противника сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наших наступательных действий", - говорится в сводке командования.

В тот же день украинская сторона сообщила, что ВСУ освободили село Стельмаховка в Сватовском районе Луганской области. По словам главы региональной военной администрации Сергея Гайдая, под полным контролем украинских сил сейчас находятся села Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надия и Андреевка в том же районе.

По оценке Генштаба ВСУ, наиболее сложная для украинских сил обстановка на фронте наблюдается на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где были отражены более 30 российских атак, в частности в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Расследование по взрыву на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту, случившийся утром 8 октября, "терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры РФ". Это заявление он сделал, выслушав отчет главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о работе, проделанной его ведомством для выяснения обстоятельств инцидента.

По словам Бастрыкина, ответственность за взрыв несут "спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали при подготовке этого теракта".

Со своей стороны, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал обвинения российской стороны в адрес Киева. "Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часов, как российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и ранили более 50. Нет, здесь только одно государство - террорист, и весь мир знает кто это", - написал Подоляк в Twitter.

Ранее об организации атаки на Крымский мост спецслужбами Украины написала американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, общавшегося с изданием на условиях анонимности. По его данным, операция предполагала закладку бомбы в грузовик, следовавший по мосту. О том, что взрыв - это спецоперация СБУ, писал и ряд украинских СМИ со ссылкой на неназванных собеседников.

Официальный Киев не взял на себя ответственность за инцидент. Михаил Подоляк, комментируя взрыв на Крымском мосту, высказал мнение, что он стал результатом внутреннего конфликта российских ведомств.

Обсуждение войны в Украине Шольцем и Байденом

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе ситуацию в Украине. Лидеры двух стран вновь осудили попытки России аннексировать оккупированные территории Украины, а также подтвердили свою приверженность делу экономической помощи Украине и привлечению РФ к ответственности за ее действия, отметили в Белом доме.

В свою очередь, официальный Берлин добавил, что Шольц и Байден считают мобилизацию в России "серьезной ошибкой" и согласны с тем, что применение РФ ядерного оружия будет иметь "чрезвычайно серьезные последствия" для Москвы.

В тот же день журнал Der Spiegel сообщил, что правительство ФРГ подготовило пакет помощи для Украины на сумму 11 миллионов евро. Выполняя просьбу Киева предоставить ВСУ зимнее снаряжение, Германия в кратчайшие сроки отправит на фронт 100 тысяч теплых свитеров, сто палаток с подогревом, а также несколько сотен переносных электрогенераторов и палеты с сухим пайком. Вместе с тем от поставок Украине БМП и боевых танков канцлер Олаф Шольц пока воздерживается, отмечает издание.

Военная помощь Украине из Словакии и Греции

Между тем министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), находясь в Литве, объявила о новых поставках оружия для Украины - в частности, системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

Словакия также передала Украине две самоходные артиллерийские установки Zuzana-2, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь. "К его 70-летию мы передали агрессору Путину еще один подарок. Еще две новые гаубицы Zuzana-2 уже в Украине", - написал он в Twitter, пообещав, что в будущем Братислава передаст Киеву еще много военного оборудования.

Ситуация в районе ЗАЭС

Регулярные обстрелы мешают восстановить энергоснабжение в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре, который уже третьи сутки остается без света и воды, сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

По словам чиновника, в населенном пункте обостряется ситуация с питьевой водой. Украинская сторона неоднократно пыталась доставить в Энергодар гуманитарные грузы, но российские войска не пропускают их, утверждает градоначальник.

Массовое захоронение в Лимане

Полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в Лимане, заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко. Как уточнили в ведомстве, раскопки ведутся на двух участках. По предварительным данным, на одном из них находится около 200 одиночных могил мирных жителей, на другом - братская могила военнослужащих ВСУ, представляющая собой траншею длиной 40 метров. Среди погибших есть семья с двумя маленькими детьми, отметили в Нацполиции.

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