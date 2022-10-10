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Украинские беженцы в БерлинеФото: DW
ПолитикаГермания

За полгода в ФРГ прибыло около миллиона беженцев из Украины

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Федеральное статистическое ведомство обнародовало данные по беженцам, прибывшим в ФРГ из Украины. Только в августе в Германию переехало около 70 тысяч украинцев.

https://www.dw.com/ru/za-polgoda-v-germaniu-pribylo-okolo-milliona-bezencev-iz-ukrainy/a-63390971

С начала российского вооруженного вторжения в Украину в Германию прибыл почти один миллион украинских беженцев, сообщило федеральное статистическое ведомство в понедельник, 10 октября. Данные статистиков охватывают показатели за период с конца февраля по август.

Из сообщения следует, что большинство беженцев из Украины прибыли в первые месяцы после начала войны. Так за март немецкие ведомства зарегистрировали 431 тысячу, а в апреле - 198 тысяч случаев. С тех пор число украинцев, прибывающих в Германию, стало снижаться. В июле в ФРГ приехало 58 тысяч, а в августе - 70 тысяч украинцев. Тем не менее это значительно более высокие показатели в годовом исчислении: годом ранее в этот период в Германии фиксировалось примерно по одной тысяче переездов из Украины в месяц.

Статистики указывают, что в августе текущего года Украина оставалась главной страной, откуда прибывали беженцы в Германию. На втором месте находится Румыния. Одновременно статистические органы зафиксировали около 78 тысяч случаев возвращения в Украину. Это означает, что нетто-миграция в ФРГ из Украины за период с февраля по август 2022 года составила 874 тысячи человек.

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