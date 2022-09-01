Первый раз в первый класс - вместо Киева в Берлине

ОбразованиеГерманияПервый раз в первый класс - вместо Киева в БерлинеTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoОбразованиеГерманияНаталья Смоленцева5 ч. назад5 ч. назадШестилетний Клим и его мама уехали из Киева сразу после начала войны. Они надеялись вернуться к учебному году, но дома до сих пор небезопасно. Поэтому первого сентября Клим пошел в школу в Берлине.https://www.dw.com/ru/pervyj-raz-v-pervyj-klass-izza-vojny-vmesto-kieva-v-berline-02092022/video-63006740Реклама