Первый раз в первый класс - вместо Киева в Берлине

Наталья Смоленцева

5 ч. назад 5 ч. назад

Шестилетний Клим и его мама уехали из Киева сразу после начала войны. Они надеялись вернуться к учебному году, но дома до сих пор небезопасно. Поэтому первого сентября Клим пошел в школу в Берлине.