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Первый раз в первый класс - вместо Киева в Берлине

Наталья Смоленцева
5 ч. назад

Шестилетний Клим и его мама уехали из Киева сразу после начала войны. Они надеялись вернуться к учебному году, но дома до сих пор небезопасно. Поэтому первого сентября Клим пошел в школу в Берлине.

https://www.dw.com/ru/pervyj-raz-v-pervyj-klass-izza-vojny-vmesto-kieva-v-berline-02092022/video-63006740
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