Шольц: Разрушение Каховской ГЭС вписывается в войну Путина

На 468-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 6 июня (время московское).

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский обвинил Россию в разрушении Каховской ГЭС. "Россия продолжает расширять границы своей агрессии. Атака на плотину в Новой Каховке над жилыми кварталами сравнима с применением оружия массового уничтожения против гражданского населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!" - написал Липавский в Twitter.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность последствиями для населения и окружающей среды в связи с прорывом Каховской ГЭС. "Разрушение Каховской ГЭС сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде", - написал он в Twitter, назвав произошедшее "возмутительным актом, который в очередной раз демонстрирует жестокость войны России в Украине".

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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что шокирован прорывом Каховской ГЭС, и возложил ответственность за произошедшее на Россию. "Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление - и мы привлечем Россию и ее представителей к ответственности", - написал Мишель в Twitter. Он добавил, что поднимет этот вопрос на июньском саммите ЕС и предложит "дополнительную помощь затопленным районам".

Шольц: Разрушение Каховской ГЭС вписывается в то, как Путин ведет войну

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Разрушение Каховской ГЭС знаменует собой "новое измерение" в развязанной РФ войне против Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью немецкому телеканалу WDR. Он не стал напрямую возлагать ответственность за повреждение ГЭС на Россию, однако отметил, что это вписывается в то, как президент РФ Владимир Путин ведет эту войну. "Это то, что согласуется со многими преступлениями, которые, как мы видели, совершались российскими солдатами в Украине, и является частью военных действий, в ходе которых были атакованы гражданские объекты - города, деревни, больницы, школы", - сказал Шольц.

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Согласно данным украинской разведки, подрыв Каховской ГЭС совершила 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России, заявил в эфире Breakfast Show советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Это предварительная информация. Безусловно, сейчас все будет проверяться. Она (бригада - Ред.) локализована там и, соответственно, есть предварительные данные, что это представители 205-й мотострелковой. Мы будем проверять", - сказал Подоляк. Цель подрыва, по его словам, остановить контрнаступление украинских сил. При этом Подоляк признал, что Украина может скорректировать планы контрнаступления, но стратегически это ничего не изменит. "Война должна завершиться справедливым финалом - восстановить территорию и суверенитет Украины", - подчеркнул он.

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за подрыва Каховской ГЭС

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Офис генерального прокурора Украины сообщил о начале досудебного расследования в связи с подрывом Каховской ГЭС. "При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, плотина ГЭС была взорвана российскими военными около 03.00 6 июня, в результате чего происходит поднятие уровня воды и затопление населенных пунктов вблизи реки Днепр. "Правоохранительными органами принимаются меры по установлению масштабов разрушения. Проводятся первоочередные действия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора", - отмечается в сообщении.

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Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, сейчас идет каскадное разрушение станции. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, пишет российское государственное агентство.

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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины назвало разрушение Каховской ГЭС "очевидным терактом и военным преступлением, которое станет доказательством в международном трибунале". Спецслужба напомнила, что уже сообщала ранее о проведении российскими силами, оккупировавшими Херсонскую область, основных работ по заминированию сразу после захвата Каховской ГЭС. "В апреле прошлого года произведено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены тентованные грузовики со взрывчаткой", - указывается в заявлении .

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По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. "В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена", - сообщила украинская компания. По ее предварительному прогнозу Укргидроэнерго, сброс воды Каховского водохранилища будет продолжаться в течение следующих четырех дней.

Киев: Разрушение Каховской ГЭС - самая крупная техногенная катастрофа в мире за десятилетия

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Разрушение Каховской ГЭС является "самой крупной рукотворной и техногенной катастрофой в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и окажет негативное влияние на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы", уверены в Офисе президента Украины (ОПУ). Глава ведомства Андрей Ермак выразил уверенность, что подрывом дамбы российские силы пытаются остановить контрнаступление ВСУ и "избежать поражения и позора". "Они готовы ко всему, чтобы поднять ставки в этой войне. Нынешняя Россия – это глобальная угроза. Только силой можно решить эту проблему", - подчеркнул он. Кроме того, Ермак указал, что катастрофа на Каховской ГЭС является, среди прочего, ударом по глобальной продовольственной безопасности, поскольку повлияет на систему орошения на юге Украины.

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По данным российских оккупационных властей Херсонской области Украины, в зону возможного затопления попадают 14 населенных пунктов. В них проживают 22 тысячи человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя оккупационной администрации. Так называемый "мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил ТАСС, что отремонтировать Каховскую ГЭС после нанесенных ей разрушений, "предположительно, невозможно".

МАГАТЭ и Энергоатом следят за ситуацией на ЗАЭС

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ему известно о повреждении Каховской плотины в Украине. "Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией", - написала организация в Twitter . По ее словам, непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет.

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По данным Энергоатома Украины, разрушение плотины Каховской ГЭС может иметь отрицательные последствия для ЗАЭС. "Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", - указала компания в Telegram . Энергоатом контролирует ситуацию вместе с присутствующими на ЗАЭС сотрудниками международных организаций, в том числе МАГАТЭ, отмечается далее. Тем временем в России утверждают, что опасности для ЗАЭС прорыв Каховской дамбы не представляет. Критической опасности для Запорожской АЭС нет, пишет ТАСС со ссылкой на оккупационные власти Запорожской области.

Херсонская ОВА: В критической зоне - 16 тысяч человек

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По данным руководителя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в критической зоне на правобережье Херсона находятся около 16 тысяч человек. "По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены следующие населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона Херсонского района. Мы понимаем, что будут подтоплены еще другие населенные пункты, готовые к этому", - указал он. Глава ОВА также сообщил об эвакуации жителей данных населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда, в частности, в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий и Киев.

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российские силы в разрушениидамбы Каховской ГЭС. По его словам, данное преступление подтверждает лишь то, что Украина должна добиться полного вывода российских войск со своей земли. "Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину", - заявил он в Telegram.

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Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил об отключении электроснабжения в микрорайоне Корабел в Херсоне в связи с подтоплением. "Микрорайон Корабел в Херсоне обесточен и через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности", - заявил он в Telegram .

Из зоны затопления разрушенной Каховской плотины эвакуируют население

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Президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание СНБО по ситуации в Херсонской области. "Президент Украины в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео разрушенной плотины. "Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия представляют угрозу для ЗАЭС. Власть работает как центральная, так и региональная. Безопасность людей сегодня - приоритет", - заявил он.

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МВД Украины заявило о работе подразделений Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области по оповещению и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр - сел Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров, а также частично города Херсон - с острова Корабел. "Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних питомцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских. И помните: враг пытается распространить дезинформацию, снять с себя ответственность за очередное преступление", - написало ведомство в Telegram .

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По данным Генштаба ВСУ, минувшей ночью российские силы вновь нанесли массированный ракетный удар по Украине, применив 35 крылатых ракет, все они были уничтожены в воздухе украинскими войсками. Кроме того, за сутки РФ нанесла 4 ракетных и 64 авиационных ударов, совершила 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам."Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки состоялось более 40 боевых столкновений", - отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также еще 4 важных цели, сообщил украинский Генштаб.

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Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в коротком видеообращении подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС. По его словам, вода достигнет критического уровня через 5 часов. Началась эвакуация местного населения из опасных районов, добавил Прокудин.

Между тем "мэр" захваченной армией РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев, ранее отрицавший подрыв, в беседе с агентством ТАСС заявил, что на объекте в результате "ночных ударов" разрушены задвижки, происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению.

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Президент США Джозеф Байден в ходе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен обсудил в том числе помощь Украине, сообщили в Белом доме. Вашингтон приветствовал предоставление Копенгагеном существенной помощи в обеспечении безопасности Украины и лидерство Дании в подготовке украинских пилотов.

Украинские военные обвинили РФ в подрыве плотины Каховской ГЭС

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Российские войска подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг". "В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", - написала украинская сторона в Facebook. В то же время "мэр" захваченной армией РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ отрицал подрыв на территории ГЭС.

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Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности чеченских сил защищать Белгородскую область от рейдов вооруженных групп может указывать на его нежелание допустить участие чеченских подразделений в боевых действиях в Украине, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Предложение Кадырова о возможном размещении чеченских сил в Белгородской области последовало за приказом президента России Владимира Путина от 31 мая о развертывании чеченских подразделений в районах самопровозглашенной "Донецкой народной республики", отмечают аналитики. Глава Чечни, судя по всему, с лета 2022 года не направлял чеченские силы для участия в крупномасштабных наступательных операциях, стремясь сберечь их, указали эксперты ISW.

Власти Киева: Ночью уничтожено 20 воздушных целей

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Ночью Украина подверглась воздушной атаке, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, речь идет о ракетах типа Х-101/555, запущенных из района Каспийского моря российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. По предварительной информации, украинская система ПВО уничтожила 20 воздушных целей, попаданий в столице не зафиксировано, никто не пострадал, объяснил Попко.

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В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко. В области сработала система противовоздушной обороны, указали в региональной администрации. Позднее в военной администрации столицы добавили, что в Деснянском районе города зафиксировано падение обломков на проезжую часть, повреждение линии электропередачи троллейбусного сообщения и частично выбиты окна одного из магазинов, однако не указали, о каких именно фрагментах идет речь. Информация о пострадавших на момент публикации отсутствует.

Минобороны РФ предлагает оповещать граждан о мобилизации через СМС

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Призывники в Омске Фото: Yevgeny Sofiychuk/TASS/dpa/picture alliance

Министерство обороны России предложило оповещать мобилизованных о начале призыва через рассылку СМС. Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Ведомство предлагает отправлять уведомление о повестке от военкомата необходимо отправлять через личный кабинет портала "Госуслуги", через личный кабинет налогоплательщика, а также в виде короткого сообщения на номер телефона, указанный на "Госуслугах". Нововведения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации, объясняют авторы инициативы.

++02.10++

За минувшие сутки российские войска совершили 27 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 94 взрыва и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Великописаревской общине повреждены административное здание и линия электропередачи, а в Дружбинской общине - ЛЭП.

++01.05++

ВСУ продолжили наступление на Южно-Донецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе и задействовав новую бригаду в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное, следует из сводки министерства обороны России. Ведомство утверждает, что украинских военных удалось остановить, а также заявляет об уничтожении 8 танков Leopard. Украинская сторона не комментировала эту информацию.

Власти: Харьков попал под ракетный обстрел

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Харьков попал под ракетный обстрел российских сил, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Предварительно, речь идет о ракетах комплекса С-300, добавил он. Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах города, информации о пострадавших пока не поступало, указал Синегубов. На местах взрывов работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, добавил мэр города Игорь Терехов.

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Украинские танкисты в районе Бахмута Фото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих, подчеркнув, что те "дали за день именно те новости, которых мы ожидаем". "Бахмутское направление - молодцы, воины!" - заявил глава государства в вечернем видеообращении, не приведя подробности. Ранее заместитель министра обороны страны Анна Маляр указала, что Вооруженные силы Украины перешли в наступление на некоторых направлениях, а эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, где ВСУ двигаются "довольно широким фронтом".

Хроника событий 5 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 июня 00.00 - 13.59 >>>

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