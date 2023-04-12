Электронные повестки делают россиян военным имуществом

Уклониться от призыва в армию, а равно от участия в войне против Украины, на законных основаниях в РФ становится нереально. Но российское общество проглотит и это, считает Иван Преображенский.

Электронную повестку в России юридически приравняли к бумажной Фото: Nikita Jolkver/DW

В режиме спецоперации за несколько часов Госдума приняла поправки, радикально изменяющие закон "О воинской обязанности и воинской службе". Теперь основным видом повестки для явки в военкомат, вероятно, станет электронная, которая будут иметь такую же силу что и повестки, рассылаемые заказными письмами, а также оповещения через работодателя. При этом электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на российском портале госуслуг или через неделю после ее размещения в реестре повесток.

С этого момента гражданин будет считаться призванным на военную службу и потеряет право покидать страну. Неявка в военкомат без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня, обозначенного в повестке, влечет различные негативные последствия. Например, призывнику запретят оформлять кредиты и займы, а также регистрировать ИП, недвижимость и автомобили.

Вот тебе, солдатик, и Юрьев день

В периоды, когда российские власти не встречают никакого серьезного общественного сопротивления и им не грозит пугачевщина, они всегда движутся в направлении закрепощения населения и превращения всех российских мужиков в потенциальных рекрутов. С учетом того, что в Древнем Риме в гладиаторы можно было попасть за долги, а в РФ военную службу называют отдачей священного долга родине, в нынешней ситуации россиян мужского пола можно назвать персональными гладиаторами Владимира Путина. Потому что ни для кого не секрет, что война с Украиной идет, по сути, для его личного увеселения. Никаких рациональных практических причин для нее просто не было.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

На этой войне России постоянно не хватает живой силы. И власти страны, очевидно, проанализировав осеннюю мобилизацию и ход призыва на срочную военную службу, приняли радикальное решение - устранить даже минимальную возможность уклониться от мобилизации или призыва на законных основаниях, простейшим из которых был отказ принимать под роспись бумажную повестку.

Однако россияне теперь этой отмазки лишены. В формате спецоперации, нарушив (как отмечали пытавшиеся затормозить его принятие депутаты-коммунисты) регламент Госдумы, был одобрен закон, явно написанный в Кремле и Минобороны, а не пятью депутатами от разных думских фракций, через которых его вносили.

Не только срочники

Депутаты на словах уверяют, что речь в принятом законе, который у большинства из них не было даже времени один раз внимательно прочитать, идет о только о срочниках - тех, кого призывают на годичную службу. Воевать эти ребята ехать не должны, а мобилизованных на войну против Украины он якобы не касается. Но об этом нет ни слова в самом 58-страничном пакете поправок, которые я, в отличие от послушных Кремлю парламентариев, внимательно прочитал. Речь там именно о повестках, а уж кому они будут выдаваться и по какому поводу - военкомат решит.

Кстати, также не соответствуют действительности и заверения о том, что призывники на войну не поедут. Во-первых, мы знаем, и это зафиксировано даже самими российскими властями, что в начале полномасштабной военной агрессии на украинскую территорию заехало, а затем и погибло там немало солдат-срочников.

Во-вторых, за несколько дней до одобрения закона об электронных повестках были также приняты поправки в закон о срочной службе, разрешающие отправку призывников на миротворческие операции. Так что стоит лишь так называемую кремлевскую "СВО" назвать специальной миротворческой военной операцией, как сразу можно будет пополнить численность войск за счет срочников.

Невыездные лишенцы

Все ждут, что после принятия нового закона новая волна россиян пополнит ряды покинувших страну. Скорее всего, этого не случится, и дело не только в том, что поправки вводят автоматический запрет на выезд из России после получения повестки. Потенциал сопротивления курсу властей в российском обществе даже слабее, чем это можно было ранее предположить, и Кремль это явно понимает.

В 2022 году все боялись объявлять мобилизацию, включая, скорее всего, явно самого Владимира Путина и российских генералов. Однако в итоге она вызвала не слишком сильный и довольно недолгий всплеск недовольства. Так что если просто не говорить этого опасного слова, начинающегося с буквы "м", то российское общество, судя по всему, без большого сопротивления проглотит отправку на войну еще четырех-пяти сотен тысяч мужчин. И бегать от повесток почти не будут.

Тем более, что российские власти хорошо изучили своих крепостных. За уклонение от явки в военкомат они предусмотрели самое страшное для среднего россиянина наказание. Нет, это не смертная казнь - свою жизнь в России редко кто всерьез ценит. Речь об ограничении прав пользования имуществом. В российском суперконсьюмеристском обществе лишение права пользования автомобилем, открытия ИП и оформления кредитов может восприниматься пострашнее смерти.

Кстати, этот универсальный инструмент лишения прав пользования и распоряжения своим имуществом наверняка будет применен и против уехавших из страны оппозиционеров и просто обывателей, опасавшихся мобилизации. Им ведь тоже можно послать повестку в электронный реестр. И максимум через 27 дней (через 7 дней она считается вручена, через 20 - начинается отсчет уклонения от явки) все их имущество в России будет заблокировано.

Так что российские власти подумали обо всех. Теперь в руках у них будет кувалда на все случаи, которой они рассчитывают и дальше загонять россиян на войну даже и после того, как начнется неизбежное как весна украинское контрнаступление и потери в живой силе у российской армии резко возрастут.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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