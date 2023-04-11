Электронные повестки в РФ и другие события 412-го дня войны

На 412-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Электронные повестки и упрощение признания погибшими

11 апреля Госдума РФ приняла поправки к закону "О воинской обязанности и воинской службе", позволяющие вручать повестки не только в бумажном, но и в электронном виде. При этом электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на российском портале госуслуг.

Бумажные повестки отменены не будут, но теперь их можно будет отправлять и заказным письмом. Такая повестка будет считаться врученной и в том случае, если гражданин откажется ее получать.

Принятые Госдумой поправки предусматривают и ряд ограничений для тех, кто попытается уклониться от явки в военкомат. В частности, получившим повестку военнообязанным со дня ее вручения запрещается выезд за пределы РФ. На то, чтобы явиться в комиссариат, дается 20 дней. По истечении этого срока призывнику запретят оформлять кредиты и займы, а также регистрировать ИП, недвижимость и автомобили. Также он лишится права управлять транспортными средствами.

Также нижняя палата российского парламента приняла законы, упрощающие процедуру признания погибшими и пропавшими без вести российских военнослужащих, участвующих в войне в Украине. Для того, чтобы солдат был признан погибшим, будет достаточно соответствующего заявления его командира. "Если же прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займет не более полугода", - заявлял ранее один из авторов инициативы, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. После этого добиться признания гражданина погибшим можно будет через суд. Согласно действующему российскому законодательству, для признания военнослужащего пропавшим без вести нужно ждать два года с момента окончания боевых действий. По утверждению Турчака, новый регламент позволит родственникам погибших быстрее получать компенсационные денежные выплаты.

Обстрелы российскими войсками территории Украины

За минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию девяти областей Украины, сообщил Military Media Center со ссылкой на данные министерства обороны. Обстрелам из разных видов оружия, включая минометы, танки, артиллерию, РСЗО, БПЛА и тактическую авиацию, подверглись 114 населенных пунктов в Донецкой, Херсонской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях. В результате атак поражены 40 объектов инфраструктуры.

Как сообщил в Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, в результате обстрелов в регионе получили ранения пять мирных жителей: в Бахмуте, Торецке, Константиновке, Очеретино и Максимильяновке. В Херсонской области за сутки ранены два человека, в свою очередь написал глава ОВА Александр Прокудин в Telegram. Зафиксированы попадания в жилые кварталы населенных пунктов области, а также на территорию медицинского учреждения, в музей и административное здание в Херсоне.

Российские государственные СМИ утром во вторник сообщили о падении неизвестного беспилотника вблизи аэропорта имени Шухова в Белгороде. Инцидент, как сообщается, произошел во второй половине дня 10 апреля, пострадавших нет. Незначительные повреждения получило ограждение аэропорта, говорится в сообщении. Белгородский аэропорт, который находится в 35 км от границы с Украиной, не принимает гражданские рейсы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Германии продолжается обучение украинских военных

11 апреля Минобороны Литвы сообщило об отправке в ФРГ группы из 40 литовских военных инструкторов, которые совместно с коллегами из Германии и Бельгии будут обучать военнослужащих из Украины. Программа подготовки солдат ВСУ проводится в рамках Миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих в Европе (EU Military Assistance Mission - EUMAM).

В ходе миссии будут организованы занятия по обращению с оружием, стрельбе, медицинской и технической подготовке, а также подготовке подразделений различного уровня, ориентированные на наступление и оборону в населенных пунктах и лесных районах. В 2023 году литовская армия подготовит до 2000 украинских солдат на различных тренингах и курсах.

Миллиардер Ахметов потребует от РФ компенсации убытков

Украинский миллиардер Ринат Ахметов намерен инициировать арбитражный процесс против России из-за захваченных активов в Донецкой и Луганской областях Украины, сообщает пресс-служба его инвестиционной группы SCM. Бизнесмен потребует от России компенсации убытков, причиненных ему "вследствие вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций так называемыми "ДНР" и "ЛНР" под руководством или контролем России в 2014-2017 годах". Среди таких активов - "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и стадион "Донбасс Арена".

Регионы Украины запрещают деятельность УПЦ МП

Во вторник власти Волынской области запретили на ее территории деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Как сообщается на сайте телеканала "Суспільне", соответствующий проект решения был принят единогласно - за него проголосовали все 54 депутата Волынского областного совета.

Они рекомендовали Волынской областной военной администрации расторгнуть договор аренды со Святогорским женским монастырем и все аналогичные договоры "с другими религиозными общинами УПЦ МП, которые пользуются храмами, являющимися памятниками архитектуры". Кроме того, депутаты поддержали обращение к верующим УПЦ с призывом разорвать связи с Русской православной церковью.

Накануне власти Ровненской области запретили деятельность УПЦ МП на территории региона. Аналогичные решения ранее были приняты в Львовской и Хмельницкой областях.

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