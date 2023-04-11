Не только электронные повестки: в РФ меняют систему призыва

Что изменилось в России в правилах призыва на воинскую службу весной 2023 года и остались ли у военнообязанных граждан шансы уклониться от армии - у DW.

Власти РФ принимают целый ряд мер, призванных, судя по всему, значительно увеличить число граждан на военной службе, в том числе посредством изменения системы призыва. Об этих шагах и их последствиях для военнообязанных россиян - у DW.

Электронные повестки

11 апреля Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении поправки к закону "О воинской обязанности и воинской службе", позволяющие вручать повестки не только в бумажном, но и в электронном виде. Согласно документу, повестки теперь будут направлять в письменной форме и дублировать в электронной. При этом электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина "на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе ("Госуслуги". - Ред.)".

Бумажные повестки отменены не будут, но теперь их можно будет отправлять и заказным письмом. Такая повестка будет считаться врученной и в том случае, если гражданин откажется ее получать.

Другое новшество, которое предполагают поправки, - дистанционная постановка россиян на первоначальный воинский учет на основании сведений из государственных информационных систем. Также военкоматы смогут при наличии оснований зачислять военнообязанных в запас без их личной явки.

Активный набор контрактников

"Работать это все будет очень просто, - комментирует принятие поправок адвокат Иван Павлов в подкасте "DW Новости Шоу". - Была раньше процедура: чтобы призывника в военкомат завлечь, его надо было искать, вручать ему под роспись повестку. То есть это был такой непростой путь, тернистый, когда была куча всяких возможностей уклониться от того, чтобы появиться перед теми, кто будет тебе вручать повестку (…) Но власти (…) поняли, что эта процедура просто не работает, а ситуация такова, что призывники все равно нужны (…) и ясно, что призыв - это тоже фактура, чтобы мобилизовать людей. Их заставляют подписывать контракты и отправляют на эту же войну".

Реклама службы по контракту в ВС РФ Фото: Sergey Pivovarov/REUTERS

О росте числа "желающих поступить на контрактную службу в ВС РФ" ранее говорил и начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский. На брифинге накануне старта весеннего призыва, 31 марта, он объявил, в частности, что Минобороны РФ даже приняло решение расширить сеть пунктов отбора на контракт и увеличило количество инструкторов для работы с кандидатами.

На активную рекламу службы по контракту в преддверии и на фоне весеннего призыва в РФ обращали внимание и сторонние наблюдатели. Так, агентство Bloomberg писало в конце марта, что РФ планирует набрать для ведения войны с Украиной 400 000 контрактников.

Запрет на выезд из РФ и другие ограничения для уклонистов

Принятые Госдумой поправки к закону "О воинской службе" предусматривают и ряд ограничений для тех, кто попытается уклониться от явки в военкомат. В частности, получившим повестку военнообязанным со дня ее вручения запрещается выезд за пределы РФ.

На то, чтобы явиться в комиссариат, дается 20 дней. По истечении этого срока призывнику запретят оформлять кредиты и займы, а также регистрировать ИП, недвижимость и автомобили. Также он лишится права управлять транспортными средствами. Эти меры названы в законопроекте "временными". Дополнительные "временные меры" по отношению к уклонистам - например, аннулирование льгот - смогут устанавливать власти субъектов РФ.

Авторы Telegram-канала "Можем объяснить", анализируя последствия введения ограничений, обращают внимание, что из-за них "прав лишатся миллионы уехавших из страны россиян": "У многих из них нет кабинета на "Госуслугах", нет возможности получить заказные письма по месту прописки в России - о повестках они не узнают. Срочно явиться по повесткам они не смогут, даже если получат уведомление. Тем не менее все они лишатся прав на любые сделки со своим имуществом, оставшимся в России, возможности продать свою машину, у них могут появиться сложности с получением загранпаспортов".

Единый реестр военнообязанных

Кроме прочего, поправки предусматривают создание в России единого реестра военнообязанных "на базе государственного информационного ресурса". Данные о гражданах - в том числе место жительства, ИНН, номер телефона, сведения о водительских правах и т.д. - будут предоставлять как федеральные ведомства, например МВД, Минпросвещения и Федеральная налоговая служба, так и Социальный фонд России, а также вузы, работодатели и другие организации.

На основе единого реестра военнообязанных будет создан и "общедоступный реестр" направленных повесток. Он будет формироваться автоматически. Повестка будет считаться врученной по истечении недели с момента ее появления в этом реестре, если ее не удалось вручить другим способом.

В РФ поставлено на военный учет 700 000 юношей 2006 года рождения Фото: picture-alliance/TASS/D. Feoktistov

На брифинге 31 марта Владимир Цимлянский рассказал, что в 2023 году в России использовался "новый формат учета призывников": в комиссариаты в электронном виде поступила информация из федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти, которая позже была продублирована на физических носителях.

Тогда Цимлянский уточнил, что на военный учет поставлено 700 000 юношей 2006 года рождения. Начиная с 1 апреля все они должны будут получить повестки - в электронном или бумажном виде, добавил он.

Некоторые наблюдатели выразили опасения, что проводимые сейчас изменения в системе призыва означают подготовку к началу масштабной мобилизации. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 11 апреля, что меры по введению единого реестра военнообязанных и электронных повесток "не связаны с мобилизацией, они связаны с воинским учетом".

Повышение призывного возраста

Ожидается, что одобренный 11 апреля Госдумой РФ законопроект Совет Федерации рассмотрит уже 12 апреля. В силу закон вступит после подписания его президентом РФ Владимиром Путиным.

По оценке Ивана Павлова, шансы россиян избежать призыва теперь "оказались серьезно урезаны" и "единственная возможность - это как можно быстрее уехать, но времени остается очень мало". "Если этот закон вступит в силу, он будет работать уже с конца этой недели (длящейся с 10 по 16 апреля. - Ред.)", - подчеркивает правозащитник.

Весенний призыв пройдет в России в обычные сроки - с 1 апреля по 15 июля - и коснется россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста уже внесен в Госдуму, но пока не был принят.

Смотрите также: