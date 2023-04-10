Получившим повестки россиянам запретят выезд из страны

На 412-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 11 апреля (время московское).

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Российские самолеты Су-35 нанесли авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Потери уточняются", - добавил он. Ермак также опубликовал фотографии последствий авиаудара по Орехову.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, утром армия РФ нанесла "массированный удар" по линии соприкосновения в Запорожской области. "По две управляемые ракеты запущены российской авиацией по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе, а также атаковали артиллерийскими снарядами Степногорск. К счастью, без пострадавших", - написал Малашко в Telegram-канале .

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Поправки о совершенствовании системы воинского учета в РФ предусматривают запрет на выезд из страны для получивших повестку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ в базе законодательной деятельности Госдумы. "Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации", - говорится в документе. Отмечается, что такая мера будет действовать до явки гражданина в военкомат.

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Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области нейтрализовала группу информаторов ФСБ России, сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале . "Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона. Злоумышленники собирали для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории Волчанской общины", - говорится в сообщении. По данным СБУ, разведданные требовались россиянам для "подготовки диверсий и осуществления ракетно-артиллерийских обстрелов украинских объектов". СБУ объявила задержанным о подозрении, они арестованы.

ФСБ задержала жителей Хабаровска и Сахалина по делу о госизмене

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ФСБ России задержала жителя Хабаровска, которого подозревают в финансовой помощи Вооруженным силам Украины. Против него возбудили уголовное дело о госизмене, сообщают российские государственные информагентства со ссылкой на заявление спецслужбы. По версии ФСБ, подозреваемый "осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования". Другие подробности дела не приводятся. По статье о госизмене задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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За минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию девяти областей Украины, сообщил Military Media Center со ссылкой на данные министерства обороны. Обстрелам из разных видов оружия, включая минометы, танки, артиллерию, РСЗО, БПЛА и тактическую авиацию, подверглись 114 населенных пунктов в Донецкой, Херсонской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях. В результате атак поражены 40 объектов инфраструктуры.

Как сообщил в Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко, в результате обстрелов в регионе получили ранения пять мирных жителей: в Бахмуте, Торецке, Константиновке, Очеретино и Максимильяновке.

В Херсонской области за сутки ранены два человека, написал глава ОВА Александр Прокудин в Telegram-канале. Всего по региону войска РФ нанесли 56 ударов, выпустив 285 снарядов. Зафиксированы попадания в жилые кварталы населенных пунктов области, а также на территорию медицинского учреждения, в музей и административное здание в Херсоне.

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Неизвестный беспилотник незначительно повредил ограждение аэропорта имени Шухова в Белгороде во второй половине дня 10 апреля, сообщил СМИ представитель экстренных служб. По информации Telegram-канала Baza, БПЛА самолетного типа с неизвестным взрывным устройством упал у забора аэропорта и взорвался. Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта.

Сальдо: Украинские военные готовятся к форсированию Днепра

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Украинские военные готовятся к форсированию Днепра, на правый берег реки перебрасываются живая сила и техника, заявил глава российской оккупационной администрации аннексированной РФ части Запорожской области Владимир Сальдо. По его словам, на правый берег Днепра перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства.

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В Сахалинской области задержали россиянина по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пограничное управление ФСБ по региону. По версии спецслужбы, мужчина хотел уехать в Украину транзитом через территорию третьей страны для участия в боевых действиях. В 2022 году в России были приняты поправки в Уголовный кодекс, приравнивающие "переход на сторону противника" к госизмене.

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Россия нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, получая беспилотные летательные аппараты из Ирана. Об этом заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил на заседании Совбеза всемирной организации по вопросу рисков, порождаемых нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения. Москва использует эти беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру Украины, причем министр иностранных дел Исламской Республики в ноябре 2022 года признал поставки таких аппаратов России, подчеркнул Вуд.

Между тем постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании утверждал, что поставляемые Киеву вооружения стали появляться в Африке. Он не привел подтверждений своим словам.

Недопустимо делать вид, что война в Украине связана с механизмом экспорта вооружений, Украина подверглась вторжению, и она имеет полное право защищаться, что отражено в Уставе ООН, отметил заместитель постпреда США при всемирной организации. Заседание было созвано по инициативе РФ, председательствующей в Совбезе ООН.

ISW: Кремль пытается дискредитировать создателя ЧВК "Вагнер" Пригожина

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Публичная дискуссия министерства иностранных дел России и создателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина является продолжением усилий Кремля по дискредитации предпринимателя, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Российские правительственные учреждения, вероятно, стремятся пресечь любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой, указывают аналитики. Сам предприниматель пытается "представить себя государственным деятелем, способным влиять на иностранные дела", а также преувеличивает роль сил "Группы Вагнера" в действиях России в Украине, отмечают эксперты ISW.

Пригожин 7 апреля раскритиковал работу МИД в Африке, заявив, что ЧВК сталкивается с "колоссальными трудностями" при взаимодействии с министерством иностранных дел и другими государственными структурами в регионе. Внешнеполитическое ведомство в ответ указало, что ряд мероприятий в Совете Безопасности ООН посвящен африканской повестке. Однако бизнесмен заявил, что предложенные МИД темы для обсуждения "не решают острейшие и важнейшие проблемы".

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Испания инициировала кампанию по организации летнего отдыха детей из Украины, рассказала вице-премьер-министр королевства Надя Кальвиньо в интервью британскому изданию The Times. В марте председатель фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европарламенте Ираче Гарсиа обсудила эту идею в Киеве с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. Аналогичные переговоры с Киевом ведет и Португалия, указало издание. После военного вторжения РФ в соседнюю страну Испания приняла 170 тысяч украинцев, отмечает The Times.

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Истребители МиГ-29 (фото из архива) Фото: Petr David Josek/AP/picture alliance

Болгария не намерена передавать Украине свои истребители МиГ-29 на безвозмездной основе, заявили в болгарском министерстве обороны. Такое решение привело бы к дефициту в армии, что противоречит конституции республики и закону об обороне и вооруженных силах Болгарии, объяснило ведомство. В то же время София ведет переговоры о возможной реализации трехсторонних сделок с целью заменить часть имеющегося вооружения совместимым вооружением из стран-союзников, указало болгарское Минобороны. Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на утекшие в интернет секретные документы США, что Болгария якобы намерена безвозмездно передать Украине МиГ-29.

WP: Египет намеревался тайно снабдить Россию десятками тысяч ракет

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Египет намеревался тайно снабдить Россию десятками тысяч ракет, пишет американское издание The Washington Post (WP) со ссылкой на один из предполагаемых секретных документов США, появление которых в интернете привело к расследованиям со стороны Вашингтона. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал высокопоставленным военным чиновникам произвести до 40 тысяч ракет для их поставки в Россию, следует из документа, датированного 17 февраля. Кроме того, глава государства потребовал держать информацию о производстве и транспортировке снарядов в тайне с целью "избежать проблем с Западом", указывает WP.

Официальный представитель министерства иностранных дел Египта в ответ на запрос издания подчеркнул, что позиция Каира с начала войны в Украине "основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве держаться на одинаковом расстоянии от обеих сторон". Египет поддерживает Устав ООН и международное право в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, отметил представитель МИД африканской страны. В то же время Вашингтону "неизвестно о выполнении этого плана", заявил WP представитель властей США, имея в виду поставку египетских ракет России.

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За истекшие сутки российские войска совершили 9 обстрелов пограничных общин Сумской области, заявила региональная военная администрация. В то же время украинская сторона не зафиксировала формирование наступательных групп РФ на государственной границе. Обладминистрация не привела сведения о пострадавших и разрушениях, указав лишь, что в одно из населенных пунктов Хотеньской общины повреждена линия электропередач.

Дания рассчитывает передать Украине САУ CAESAR в мае

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САУ CAESAR в Украине (декабрь 2022 года) Фото: Sameer al-Doumy/AFP/Getty Images

Украина может получить обещанные Данией самоходные артиллерийские установки CAESAR уже в мае, заявил исполняющий обязанности датского министра обороны Троэльс Лунд Поульсен на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым. "Мы надеемся, что артиллерийские системы Ceasar мы поставим в Украину в следующем месяце", - цитирует Поульсена Украинский медиацентр.

Сейчас эти боевые машины французского производства находятся на полигоне в Дании, добавил и.о. главы Минобороны королевства. Кроме того, Копенгаген рассчитывает начать поставки в Украину танков Leopard 1 к лету, указал Поульсен. В течение полугода в Украину можно будет поставить около 100 танков этого типа, отметил он.

Хроника событий 10 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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