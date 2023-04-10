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Украинские военнопленныеФото: AndriyYermak/Twitter
КонфликтыУкраина

Украина и Россия обменялись военнопленными

Жан Рофе
7 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 апреля.

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На 411-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 10 апреля (время московское).

"Ветераны России" хотят лишить Софию Ротару недвижиости

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Участники общественного движения "Ветераны России" предложили лишить украинскую певицу Софию Ротару недвижимости в Москве, сообщает агентство ТАСС. "Руководство нашей организации обратилось с заявлением в СК и Генпрокуратуру. Это связано с возможной финансовой поддержкой Ротару ВСУ. Мы требуем отобрать ее недвижимость в Москве и Ялте, продать ее, а вырученные средства направить на нужды ВС РФ", - цитирует ТАСС слова исполнительного директора организации Вадима Мироненко. Обращение, по информации Telegram-канала Mash, направлено на проверку полиции.

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Украинское контрнаступление идет "каждый день" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. "Не ждем волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно уничтожаем русских оккупантов. Информационный ажиотаж не на пользу планам сил обороны Украины", - написал он в Twitter.

++18.10++

Два села в Курской области оказались обесточены из-за обстрела ВСУ, заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Роман Старовойт. "Около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево Суджанского района в результате обстрела с территории Украины окрестностей села Плехово", - написал он в Telegram-канале.

++17.35++

Германия на этой неделе предоставила Украине очередной пакет военной помощи, свидетельствует обновленный список поставок, опубликованный на сайте федерального правительства. В этот пакет вошли еще одна бронированная инженерная машина Dachs, восемь грузовиков Zetros, восемь мобильных антенно-мачтовых систем, шесть дронов-разведчиков и 23 520 боеприпасов калибра 40 мм.

Украина и Россия обменялись военнопленными

++17.00++

Украина и Россия провели новый крупный обмен военнопленными. Как сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, в Украину из российского плена вернулись 100 человек. "Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания", - написал он в Telegram-канале.

В свою очередь министерство обороны РФ сообщило о возвращении на родину 106 российских военнослужащих, "которым в плену грозила смертельная опасность". Освобожденных российских пленных, по информации Минобороны, самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства.

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Ровненский областной совет запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в регионе. Запрет поддержали все 55 депутатов, присутствовавших на внеочередном заседании, говорится на сайте облсовета. Депутаты также проголосовали за отмену некоторых решений, принятых исполнительным комитетом облсовета в начале 90-х годов прошлого века, касающихся регистрации уставов и передачи культовых зданий религиозным общинам УПЦ МП.

В то же время совет города Ровно расторг договоры с УПЦ МП об аренде земельных участков, на которых расположены ее храмы, сообщил мэр Ровно Александр Третьяк в Telegram-канале. Депутаты областного и городского советов также обратились к государственным органам с призывом запретить деятельность УПЦ МП на всей территории Украины. Ранее аналогичные решения были приняты в Львовской и Хмельницкой областях.

++15.50++

Российские войска днем нанесли авиаудар по Авдеевке, полностью разрушив одну из многоэтажек, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "К счастью, обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались", - написал он в Telegram-канале. Кириленко добавил, что на данный момент в Авдеевке остаются около 1800 человек - "все они ежедневно рискуют собственной жизнью". Он призвал всех гражданских эвакуироваться.

Украина вернула еще 24 ребенка, вывезенных в РФ

++15.25++

В Украину вернулись еще 24 ребенка, вывезенных с оккупированных территорий страны в Россию, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, который их встретил в Херсоне. "Это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили родителям детей 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. Но главное, что теперь дети дома со своими родными", - написал он в Telegram-канале. Прокудин поблагодарил волонтеров благотворительного фонда Save Ukraine, которые добились возвращения детей домой.

++15.00++

Правитель Беларуси Александр Лукашенко (фото из архива)
Александр Лукашенко (фото из архива)Фото: Vladimir Astapkovich/Kremlin/SPUTNIK/REUTERS

Беларуси хотелось бы получить от России "полные гарантии безопасности" на случай нападения, заявил белорусский правитель Александр Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По словам Лукашенко, его недавние договоренности с Владимиром Путиным предусматривают, что в случае агрессии против Беларуси РФ защищает республику как собственную территорию. "Вот такие нам нужны гарантии безопасности", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

++14.30++

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Романа Евдокимова к семи годам колонии строгого режима по статье о дезертирстве в период мобилизации или военного положения, сообщила пресс-служба вышестоящего окружного суда. По данным следствия, Евдокимов "в целях уклонения от прохождения военной службы 24 ноября 2022 года самовольно оставил воинскую часть". Через полтора месяца его задержали сотрудники полиции. В сообщении не уточняется, являлся ли Евдокимов контрактником, добровольцем или мобилизованным. Кроме того, неизвестны причины, по которым мужчина решил сбежать из воинской части.

ВСУ: Россия перешла к тактике "выжженной земли" в Бахмуте

++14.05++

Российские военные в Бахмуте начали применять тактику "выжженной земли", уничтожая "здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии", заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. "Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", - приводит слова Сырского Military Media Center. Он отметил, что украинские войска смогли истощить силы ЧВК "Вагнер", наемники которой составляют значительную часть российских сил, ведущих бои за Бахмут. Поэтому Россия вынуждена "привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения", сказал Сырский.

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